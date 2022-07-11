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Первый беспилотник для "Армии дронов" уже прибыл из США, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Первый беспилотник для "Армии дронов" уже прибыл в Украину из США.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Первый беспилотник для Армии дронов уже прибыл из США, - Федоров 01

"Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из ВСУ лучше видеть врагов", - написал Федоров в телеграме.

Министр призвал всех присоединяться к сбору "Армии дронов" на UNITED24.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+39
Мєрзко, реально мєрзко...
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10.07.2022 23:30
+29
Зескоти знову взялись за Порошенка 😠
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10.07.2022 23:23
+19
Кошевой и Пикалов РИСКНУЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, чтобы поддержать ВСУ. Они дали концерт в Николаеве. Это не стеб. Они так считают. И СМИ так распространяют.
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10.07.2022 23:24
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Маловат. Но пригодится☝
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10.07.2022 23:11 Ответить
... но дорог!
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10.07.2022 23:11 Ответить
Цей малюк-дрон не дуже дорогий варіант.
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11.07.2022 03:19 Ответить
А где же остальная армия? Волонтёр Юсупова организует на деньги школьников?
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10.07.2022 23:12 Ответить
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10.07.2022 23:12 Ответить
Банковая, после того, как заблокировала в подконтрольных СМИ рекламу сбора средств, сделала и массово распространяет фейк, чтобы помешать Фонду Порошенко собрать деньги на бронеавтомобили. "МИРОТВОРЕЦ" предупреждает - ЭТО ЛОЖЬ. Нам надо собрать эти деньги, ребята.
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10.07.2022 23:14 Ответить
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10.07.2022 23:15 Ответить
Зескоти знову взялись за Порошенка 😠
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10.07.2022 23:23 Ответить
Інформація застаріла,я ще 2 тижні назад заблокувала сторінку з слюнями,що сім'я Порошенко відпочиває в Лондоні, а він вносив залог за машини
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11.07.2022 00:20 Ответить
Мерзко, реально мерзко...
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11.07.2022 07:33 Ответить
Кошевой и Пикалов РИСКНУЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ, чтобы поддержать ВСУ. Они дали концерт в Николаеве. Это не стеб. Они так считают. И СМИ так распространяют.
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10.07.2022 23:24 Ответить
Мєрзко, реально мєрзко...
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10.07.2022 23:30 Ответить
ризикнули тим, що на жопі набили татуху з цитатою з пісні ватного Кузьми..
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11.07.2022 00:00 Ответить
Надеюсь , что после выборов эти недолугi рыго-недоразумения в телевизоре пощезнуть.
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11.07.2022 06:06 Ответить
это шо еще за ***** такая?
вот дроны: https://youtu.be/rm_xMuo2Ong
и вот дроны: https://youtu.be/p_jw3L_kHWU
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10.07.2022 23:30 Ответить
Це не дрони, а мультики.
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11.07.2022 11:04 Ответить
кацапня - мстя буде ужасной...
ні олені ні сахалін вас не спасуть - ви, тварі потні, розбудили українського зверя...
будуть знищені всі бурятські івани, егори, миколаї разом з кремелем.
срок припинення знищення кацапів відкритий....
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10.07.2022 23:31 Ответить
Лавров: "Я на саммит бы пошёл!
Пусть меня пропустят!
Пропустили. Конь зашёл.
Ждём когда опустят!!"
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11.07.2022 03:43 Ответить
"А мы ещё и не начинали" (с.) Не успел посрать: https://www.youtube.com/shorts/NvSH58u7y_k
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10.07.2022 23:36 Ответить
за гроші -які потратили Шмигаль депутати і інші падли (сотні) подорожуючі за народний кошт в Лозану (Швейцарія) -можна булоби придбати сотні таких коптерів..недавайте гроші злодіям..хай ідутьдо шмигаля та зельцмана..там є мішки грошей украдених в українців..
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10.07.2022 23:38 Ответить
буба і партакі на сраці...
ви зайві в Україні - біжить поки вас не ********** з діагнозом "сердечна недостаточность"... - заїбали вже, зелені падлюкі, всіх,,,
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10.07.2022 23:40 Ответить
Бувший мій "Mavic Air" вже працює на півдні, замовив до нього ше 3 смарт-батареї(це блін капець як довго їх тепер треба чекати - через ту логістику..), щоб можна було з мінімальними перервами(витягнув стару батарею-вставив нову) якомога довше "висіти" і давати картинку для прийняття рішень: куди як і чим бабахнути по довбаним оркам💥🔥Більше отаких маленьких(а значить ПРАКТИЧНО НЕПОМІТНИХ ворогу) дронів для наших хлопців - це більше "очей з неба", які дають змогу максимально ефективно фуячити рашистську мерзоту!👌👍
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10.07.2022 23:53 Ответить
оооо, то ви так до судного дня збирати будете. 1 дрон за місяць...
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11.07.2022 00:11 Ответить
Что это за чепуха, где rq 4
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11.07.2022 00:57 Ответить
А що Федоров теж дебіл?!
Як чиновник може закликати дати грошей, якщо отримує налоги і транши?
Займіться накінець своїми обов'язками САП, НАБУ, ДБР, олігархами, митницей и т.і.
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11.07.2022 01:21 Ответить
дрон міні серії? це жарт?
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11.07.2022 06:43 Ответить
 
 