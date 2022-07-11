Первый беспилотник для "Армии дронов" уже прибыл из США, - Федоров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Первый беспилотник для "Армии дронов" уже прибыл в Украину из США.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из ВСУ лучше видеть врагов", - написал Федоров в телеграме.
Министр призвал всех присоединяться к сбору "Армии дронов" на UNITED24.
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вот дроны: https://youtu.be/rm_xMuo2Ong
и вот дроны: https://youtu.be/p_jw3L_kHWU
ні олені ні сахалін вас не спасуть - ви, тварі потні, розбудили українського зверя...
будуть знищені всі бурятські івани, егори, миколаї разом з кремелем.
срок припинення знищення кацапів відкритий....
Пусть меня пропустят!
Пропустили. Конь зашёл.
Ждём когда опустят!!"
ви зайві в Україні - біжить поки вас не ********** з діагнозом "сердечна недостаточность"... - заїбали вже, зелені падлюкі, всіх,,,
Як чиновник може закликати дати грошей, якщо отримує налоги і транши?
Займіться накінець своїми обов'язками САП, НАБУ, ДБР, олігархами, митницей и т.і.