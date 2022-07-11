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Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного в результате обстрела РФ 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр продолжаются. Известно о 20 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 01

"По состоянию на 07:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и мзвлечены из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорится в сообщении .

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).

В ГСЧС добавили: "По состоянию на 12:20 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов 20 погибших, спасены из-под завалов 8 человек, работы продолжаются. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два автокрана и два погрузчика от местных органов власти".

Смотрите: Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 02

От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.

Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено) 03
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Топ комментарии
+7
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, з моменту її заснування була є і буде державою терористом, аж до тих пір, коки не здохне. Її перевиховання неможливе!
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11.07.2022 09:17
+6
параша.. що не говори.
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11.07.2022 09:19
+5
Державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
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11.07.2022 08:34
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Правила форума Совет форумчан
Державний тероризм - це насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.

На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
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11.07.2022 08:34 Ответить
Судя по этой куче шансов никаких.
Разве что плиты удачно сложились, что маловероятно
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11.07.2022 09:01 Ответить
Де відповідь?
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11.07.2022 09:07 Ответить
Ответ по казарме РГ в Херсоне
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11.07.2022 09:16 Ответить
чим, асфальтом? Відповідь нарід дав ще у 2019 році.
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11.07.2022 09:18 Ответить
Кацапские животные бл.дь.
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11.07.2022 09:08 Ответить
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, з моменту її заснування була є і буде державою терористом, аж до тих пір, коки не здохне. Її перевиховання неможливе!
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11.07.2022 09:17 Ответить
параша.. що не говори.
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11.07.2022 09:19 Ответить
Допоки на місці маацкви знову не виросте тайга, в болотах не заквакають жаби а орки знову не поховаються по норах і землянках, доти спокою на цій планеті не буде...
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11.07.2022 13:25 Ответить
як це вони 4 дорогущі і дефіцитні ракети витратили на Часів Яр? мабуть, думали, що там якась наша військова база, чи що
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11.07.2022 09:31 Ответить
ні ,це терор проти населення,щоб зламать психологічно
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11.07.2022 13:19 Ответить
Должны оглашаться все орки делающие это и эти орки должны знать, что их ждет смертная кара!!!
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11.07.2022 10:47 Ответить
Йося Кобзон родился в Часов Яре, Именно в этом городке. Ну как же так, Йоська так топил за Путина страдал за бурятов, а они подлецы обстреляли его городок. Вот такие выверты судьбы.
(инфу о месте рождения почерпнул из последней книги Фельштинского и Попова об заговоре КГБ против КПСС)
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11.07.2022 12:45 Ответить
давыдыч эффективно срал в головы своих земляков, теперь за это расплачиваются их дети и внуки
https://www.youtube.com/watch?v=-yP2_IbMVCQ
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11.07.2022 13:27 Ответить
Йося в Часів-Ярі пробув рочків до 7. Потім планета Часів-Яр викинула його як лайно. В цьому славному місті слухають перевжно hard rock і переважно англійскою мовою. І взагалі це найкраще місто на землі, так що позатикайте пельки, бо в людей горе.
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11.07.2022 13:53 Ответить
ган-доны...
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11.07.2022 13:31 Ответить
Люди вночі спали. І тут таке..
Звісно, жертв багато.
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11.07.2022 13:32 Ответить
Это очередное преднамеренное попадание в гражданский жилой объект в сопровождение говнословия про нацбаты и наемников.
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11.07.2022 14:08 Ответить
Когда пыня здохнет в прямом эфире шоб ботокс тек по пынеходами и калоприемнику и пищал как ведьма на костре от трипера головы как ульянов ленин....
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11.07.2022 15:27 Ответить
 
 