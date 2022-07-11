Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Аварийно-спасательные и поисковые работы на месте разрушенного в результате обстрела РФ 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр продолжаются. Известно о 20 погибших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"По состоянию на 07:00 11 июля личным составом Главного управления обнаружены и мзвлечены из-под завалов 18 погибших, спасены из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - говорится в сообщении .
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 22 человека, из них 1 ребенок (мальчик 9 лет).
В ГСЧС добавили: "По состоянию на 12:20 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов 20 погибших, спасены из-под завалов 8 человек, работы продолжаются. От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два автокрана и два погрузчика от местных органов власти".
От Главного управления привлечены 55 человек и 7 единиц техники, два автокрана и два погрузчика от местных органов власти.
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На відміну від терору (при застосуванні всередині держави) або війни (при застосуванні проти інших держав) участь державних силових структур в акціях державного тероризму старанно приховується.
Разве что плиты удачно сложились, что маловероятно
(инфу о месте рождения почерпнул из последней книги Фельштинского и Попова об заговоре КГБ против КПСС)
https://www.youtube.com/watch?v=-yP2_IbMVCQ
Звісно, жертв багато.