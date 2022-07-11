В РФ вывесили доску позора со сбежавшими с боевых позиций в Украине дезертирами. ФОТО

Сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины. За это руководство обнародовало имена отказников на "доске позора".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал украинского блогера, военного Анатолия Штефана ("Штирлиц").

"Эти плохие россияне оказались умнее других", - написал блогер и назвал методы руководства армии РФ "совковыми".

Кроме 30 фотографий "дезертиров" на доске есть целый список с почти 300 именами российских "отказников".

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205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострелковое соединение Сухопутных войск РФ, входящее в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Будённовск Ставропольского края.