В РФ вывесили доску позора со сбежавшими с боевых позиций в Украине дезертирами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотни российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казацкой бригады отказались участвовать в войне против Украины. За это руководство обнародовало имена отказников на "доске позора".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал украинского блогера, военного Анатолия Штефана ("Штирлиц").
"Эти плохие россияне оказались умнее других", - написал блогер и назвал методы руководства армии РФ "совковыми".
Кроме 30 фотографий "дезертиров" на доске есть целый список с почти 300 именами российских "отказников".
205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострелковое соединение Сухопутных войск РФ, входящее в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Будённовск Ставропольского края.
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І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ближче підійдеш - скотина!
Тарас Шевченко
Це інстинкт самозбереження, що і у щура є.
ну і кончені
Гіркіна під суд віддайте. Якби не та мразь то нічого б того не було
Глава МИД РФ Лавров побакланил с ПАВЛИНАМИ 😂 - YouTube
краще зберегти своє життя !!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
хай валять з України колонами та бригадами - нам менше біди буде
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Там ще купа місця...
Ха-ха-ха!
годанедели! Чтобы в каждой воинской части висела такая вот доска позора. Чтобы советские воины знали своих героев, и, главное - сколько их.
"Они отказались выполнять преступные приказы сбредившего карлика"