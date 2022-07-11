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За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Полицейские задокументировали каждое военное преступление РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Оккупанты обстреляли города Бахмут и Торецк, села Орехово, Ласточкино, Старая Николаевка, Ближняя Дилиевка, Клещиевка, Прасковьевка, Зайцево, Екатериновка. Враг ударил крылатыми ракетами типа 9М728, артиллерией, танками, реактивными системами залпового огня "Смерч", "Ураган", говорится в сообщении.

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Россияне применили зажигательные снаряды по мирным людям в Бахмуте. По меньшей мере, 7 домов сгорело. Число пострадавших и разрушений устанавливает полиция. Всего разрушения получили 69 гражданских объектов: 54 жилых дома, из них один многоквартирный, спорткомплекс со стадионом, 13 гаражей и т.д. Кроме того, в разных районах области оккупанты в результате обстрелов подожгли поля с пшеницей.

За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 01
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 02
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 03

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За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 04
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 05
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 06
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 07
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 08
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 09
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 10
За сутки на Донетчине были разрушены дома, горели поля с пшеницей. В Бахмуте рашисты попали в спорткомплекс и стадион, - Нацполиция 11
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