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Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сичеславские десантники продолжают успешно уничтожать оккупантов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 01

"Результат работы воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины - минус два вражеских танка и "жареные освободители"! Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сичеславские десантники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем, - Генштаб. ВИДЕО


Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 02
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 03

Также смотрите: Российские оккупанты на танках бросились в овраг, прячась от ВСУ. ВИДЕО


Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 04
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 05
Украинские воины ДШВ уничтожили 2 вражеских танка и ликвидировали оккупантов в Донецкой области 06
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Топ комментарии
+15
Респект землякам из 25-ки, которые по высерам клоуна конашенкова "уничтожены" уже как минимум дважды... Получается отрицательный оборот руссотунчиков в природе
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11.07.2022 12:50
+10
Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.07.2022 12:52
+7
Котики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 12:59
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Респект землякам из 25-ки, которые по высерам клоуна конашенкова "уничтожены" уже как минимум дважды... Получается отрицательный оборот руссотунчиков в природе
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11.07.2022 12:50 Ответить
Слва нашим Героям ! Смерть падлючим кацапам !

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11.07.2022 13:04 Ответить
На фото как минимум 3 танка.
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11.07.2022 12:52 Ответить
100%
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11.07.2022 13:03 Ответить
Танка - 2 шт !
А те 3-є - це те , на чому вони приїхали - (не спеціаліст - варіанти БМП , БТР і т.д. і т.п.)
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11.07.2022 13:05 Ответить
А де там бтр або бмп? Та і уся техніка з Z-свастикою
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11.07.2022 13:12 Ответить
Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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11.07.2022 12:52 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь
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11.07.2022 12:59 Ответить
мова про два, на фото - три...
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11.07.2022 13:15 Ответить
Та нехаi буде 2 + 3 !
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11.07.2022 13:33 Ответить
Когда у меня портится настроение, я смотрю фото дохдых орков. Уничтоженные рашисты как-то поднимают настроение
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11.07.2022 14:18 Ответить
 
 