Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили из РСЗО исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Последствия сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО. Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские сооружения - торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - говорится в сообщении.





















По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.

"Страна-террорист обязательно ответит за все свои преступления против мирного населения!", – резюмирует Синегубов.