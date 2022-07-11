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Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ ударили из РСЗО исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Последствия сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО. Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские сооружения - торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - говорится в сообщении. 

Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 01
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 02
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 03
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 04
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 05
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 06
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 07
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 08
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 09
Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям 10

По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.

"Страна-террорист обязательно ответит за все свои преступления против мирного населения!", – резюмирует Синегубов.
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Увидел рашистскую свинью - вали на хер
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11.07.2022 13:06 Ответить
финкой или шилом..можно нуунчаки
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11.07.2022 15:25 Ответить
Та хоч ложкою.Аби здохло.
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11.07.2022 16:19 Ответить
От, ганьбили завжди Харків на форумах: ватне місто, ватне місто.
А коли дали клич - 50 тис. тероборони зʼявилося. 20 тис взяли в бойові підрозділи, решту - в резерв. Очолили ТерО місцеві азовці. І ворог усрався. Хто розбив всі спроби рашистів штурмувати місто в лютому-березні? Вірно - тероборона. А головне - розв'язали руки 92 бригаді, яка змогла трощити русню в області. Тому важливо мати в кожному великому населеному пункті патриотичний осередок, а латентна вата погоди не робить.
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11.07.2022 13:31 Ответить
мне кажется, что орки стреляли по заводу.
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11.07.2022 14:03 Ответить
 
 