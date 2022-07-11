Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ ударили из РСЗО исключительно по гражданской инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Последствия сегодняшнего обстрела Харькова из РСЗО. Под огнем россиян снова оказались исключительно гражданские сооружения - торговый центр и дома мирных харьковчан. Несколько снарядов попали прямо во дворы частных домов. Также разрушены гаражи, автомобили, вспыхнуло несколько пожаров", - говорится в сообщении.
По последней информации, госпитализирован 31 человек с ранениями разной степени тяжести, среди них 2 ребенка – 4 и 16 лет. Состояние обоих детей средней тяжести. Пострадавшие преимущественно имеют оскольчатые поражения. Погибли 3 человека.
"Страна-террорист обязательно ответит за все свои преступления против мирного населения!", – резюмирует Синегубов.
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А коли дали клич - 50 тис. тероборони зʼявилося. 20 тис взяли в бойові підрозділи, решту - в резерв. Очолили ТерО місцеві азовці. І ворог усрався. Хто розбив всі спроби рашистів штурмувати місто в лютому-березні? Вірно - тероборона. А головне - розв'язали руки 92 бригаді, яка змогла трощити русню в області. Тому важливо мати в кожному великому населеному пункті патриотичний осередок, а латентна вата погоди не робить.