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"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них. Но надо держаться, надо бороться вместе на всех фронтах сейчас - и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только совместно – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", - подчеркнул президент.

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Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 01
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 02
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 03
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 04
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 05
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 06
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 07
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 08
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 09
Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них, - Зеленский 10
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Топ комментарии
+22
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
15 год
8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
Як вам Оманські?
Хтось вищав про 24 моряка.
Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
Зараз гречка по 150 норм заходить?
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11.07.2022 13:16
+17
и еще кое кого тоже...., вместе с хозяином и всей гоп-компанией......
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11.07.2022 13:13
+16
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11.07.2022 13:14
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Ясен пень, еще до бункерного нафталинового деда
дотянуться вообще праздник будет
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11.07.2022 13:11 Ответить
и еще кое кого тоже...., вместе с хозяином и всей гоп-компанией......
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11.07.2022 13:13 Ответить
Почни з Єрмака.
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11.07.2022 13:13 Ответить
нажаль цю невідворотність лише одним позитивним словоблуддям забезпечити не вдасться
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11.07.2022 13:14 Ответить
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11.07.2022 13:14 Ответить
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11.07.2022 16:47 Ответить
...слова вірні, але коли їх каже чотири рази "відкосивший" квартальний клован - зміст губиться...
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11.07.2022 13:14 Ответить
ЗСУ разом з народом виженуть з нашої землі фашистів-росіян і не тобі чотирижди уклоністу від призиву в зсу це говорити. Хотя я розумію твоя кваліфікація дозволяє тобі тільки показувати відосики,базікати і брехати.
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11.07.2022 13:15 Ответить
Цей чоловік закликає нас до єдності з відвертими зрадниками , якими він себе оточив !!!
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11.07.2022 13:15 Ответить
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11.07.2022 13:15 Ответить
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11.07.2022 13:16 Ответить
-- Ваня, ты сильный, ты сможешь! --
--Я ещё и умный, за это и не возьмусь... --
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11.07.2022 13:23 Ответить
Потенциал еще есть - десятки тысяч сидят со сроками десять лет и больше.
https://twitter.com/i/status/1546219099352694784
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11.07.2022 13:42 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
15 год
8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
Як вам Оманські?
Хтось вищав про 24 моряка.
Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
Зараз гречка по 150 норм заходить?
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11.07.2022 13:16 Ответить
Може його призначити відповідальним за врожай картоплі,нехай їздить по полях та кричить на жуків щоб ті тікали,результат буде такий самий як і від гундосиків.
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11.07.2022 13:17 Ответить
Якби не його постійні "відосики з гундосиками" до лідерів західних країн-хто знає, чи отримували б ми той обсяг допомоги, яку надають нам ці країни. Без якої ми б не протягнули. І до нього ці лідери дослуховуються і надають нам цю допомогу. Так що цими відосиками він приносить країні набагато більше користі, аніж ви тут наввипередки змагаєтеся у обливанні його лайном.
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11.07.2022 13:50 Ответить
Якби дак Аби,допомогають Україні,а не ницому брехливому дегенерату,йди ***** разом із ним.
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11.07.2022 14:06 Ответить
Не смешите мои тапки. (Ж)ОПа зеленского полна ФСБшного мусора, от которого он не желает избавляться. Из-за нежелания малороса отказаться от своего Елдака, Украина рискует потерять ленд-лиз. А оно, ****, видосики запилюет! И ни одного слова об Ермаке и Татарове.
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11.07.2022 16:57 Ответить
І єрмака з татровим це також стосужться - втеча з України?
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11.07.2022 13:18 Ответить
Для тебе теж покарання невідворотне.
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11.07.2022 13:18 Ответить
на хвіст солі ему насипеш - як кажуть в нас на Украіні
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11.07.2022 13:23 Ответить
Кацапе - в Україні. Методичка в тебе застаріла.
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11.07.2022 13:33 Ответить
...та й на клавіатурі украінської розкладки немає
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11.07.2022 13:44 Ответить
Так втеча чи війна закінчиться переговорами ? Ти б же визначився в яку небудь сторону .
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11.07.2022 13:21 Ответить
заповіт майже: - буба - не сци...
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11.07.2022 13:21 Ответить
А що ж буде з тими, хто крав на «великому будівництві», згортав оборонні програми, створював умови для безперешкодного просування ворога та захоплення ним наших територій?
А з тими двома, які «злили» операцію по захопленню Вагнерівців?
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11.07.2022 13:21 Ответить
вони вас корегувати будуть..
я б перебросив безумну на дерева ...
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11.07.2022 13:24 Ответить
щось мало коментів заголовок то який Зеленський.-- повтікали чи що
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11.07.2022 13:22 Ответить
позеленіли, **** і зразу і відразу!
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11.07.2022 13:29 Ответить
таким як ти стали ...
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11.07.2022 13:30 Ответить
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11.07.2022 13:36 Ответить
І не тільки москву, а всю расію. Хай повертаються до своїх мокшанських болот, звідки повиродувались, виродки.
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11.07.2022 20:16 Ответить
А може варто вже перестати язиком молоти без кінця, і почати щось робити. Чи увагу від Ермака якось треба відвернути.
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11.07.2022 13:41 Ответить
Зе,досить дристати!!
Українська Нація і Переможе і Вижене окупантів!!
А ти стань Чоловіком,та покарай зрадників із свого оточення,а чи кишка слабувата??
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11.07.2022 13:42 Ответить
буба - ти найвеличіший ротатий музикант!
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11.07.2022 13:52 Ответить
пачті шо магамаєв, в мєлкому варіанті...
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11.07.2022 17:09 Ответить
Я сподіваюсь, що і все Zелене кодло разом с кацапами за кораблем піде
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11.07.2022 14:03 Ответить
будемо тoка на цензорі плюватися? - не піде.
синів налаштуемо? - піде.
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11.07.2022 14:05 Ответить
Його слова треба перекрутити і сприймати як заклик агресорові робити нові злочини.
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11.07.2022 14:09 Ответить


Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію, - Reuters.

Буде заборонено провозити спирт.
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11.07.2022 14:22 Ответить
...Та багато иншіх товарів.
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11.07.2022 14:23 Ответить
Одно не понятно, почему убегут, мы, вообще то, хотим их уничтожить и дойти до их логова
с Победой! Или сделаем "козочку", погрозим пальчиком и пусть бегут.
Пане Командарм, Ви, часом, не захворiли? Чи все вже с ворогом домовлено?
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11.07.2022 15:05 Ответить
Зеленский, иди со своим ФСБшным кодлом в отставку!!!!! Ты себя скомпрометировал. Ты такой же враг Украины, как и *****!! В ОТСТАВКУ!!!!!!!
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11.07.2022 17:02 Ответить
 
 