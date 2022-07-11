"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них", - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к единству.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Побег оккупантов с украинской земли неотвратим, как и наказание для них. Но надо держаться, надо бороться вместе на всех фронтах сейчас - и на политическом, и на информационном, и на экономическом, нигде не проявляя слабости. В этой войне мы можем выстоять только совместно – абсолютно все, каждый украинец, каждая украинка", - подчеркнул президент.
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дотянуться вообще праздник будет
--Я ещё и умный, за это и не возьмусь... --
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@vinnicanin
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15 год
8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
Як вам Оманські?
Хтось вищав про 24 моряка.
Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
Зараз гречка по 150 норм заходить?
А з тими двома, які «злили» операцію по захопленню Вагнерівців?
я б перебросив безумну на дерева ...
Українська Нація і Переможе і Вижене окупантів!!
А ти стань Чоловіком,та покарай зрадників із свого оточення,а чи кишка слабувата??
синів налаштуемо? - піде.
Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію, - Reuters.
Буде заборонено провозити спирт.
с Победой! Или сделаем "козочку", погрозим пальчиком и пусть бегут.
Пане Командарм, Ви, часом, не захворiли? Чи все вже с ворогом домовлено?