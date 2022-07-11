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Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в рамках рабочего визита посетил Ирпень.

Об этом сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны в восстановлении разрушенного жилья ирпинцев, наших школ и детсадов. Также поблагодарил г-на Рютте за весомую поддержку Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень 01
Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень 02
Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень 03
Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень 04
Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень 05
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в Часів Яр повезіть його! Хоча би в Харків! І всіх таких гостей - в щойно обстріляні житлові будинки!
Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
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11.07.2022 13:39 Ответить
два православных скрепоносца шпили-вилли прямо в центре маацввы (жесть).....
https://twitter.com/i/status/1546376855472820224
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11.07.2022 13:42 Ответить
Пхахахаха.
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11.07.2022 13:48 Ответить
"путєн, ввєді!"
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11.07.2022 14:23 Ответить
Невже в ср@ ку прут ?
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11.07.2022 14:42 Ответить
 
 