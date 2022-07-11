Премьер-министр Нидерландов Рютте посетил Ирпень. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в рамках рабочего визита посетил Ирпень.

Об этом сообщил мэр Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны в восстановлении разрушенного жилья ирпинцев, наших школ и детсадов. Также поблагодарил г-на Рютте за весомую поддержку Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

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