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Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В центре Праги на Летенской равнине в районе Прага 7 с понедельника 11 июля открылась выставка уничтоженной в Украине техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Фото с выставки уже опубликовал в твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 01

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 02

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 03

Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги 04

В посольстве Украины в Чехии ранее сообщили, что экспозиция будет находиться в городе до 24 июля. На нем представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Организатором выставки выступило министерство внутренних дел Украины при поддержке нескольких министерств Украины и Чехии.
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Топ комментарии
+32
Хрюские танки снова в Праге! Но есть нюансы...
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11.07.2022 13:58
+12
а б ще розмістити тушки дохлих кацапів та їх фрагменти
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11.07.2022 14:00
+10
divitsa - osj ce eksponat

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11.07.2022 14:07
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Хрюские танки снова в Праге! Но есть нюансы...
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11.07.2022 13:58 Ответить
а б ще розмістити тушки дохлих кацапів та їх фрагменти
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11.07.2022 14:00 Ответить
Якби дозволили постріляти на цій виставці полонених окупантів, то відвідувачів було б значно більше. Може навіть дехто і за квиток ладен був би заплатити, а хтось і власну зброю у такий тир приніс би.
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11.07.2022 16:15 Ответить
eksponati kakie to.....nepravilnye....slishkom celye.....
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11.07.2022 14:00 Ответить
divitsa - osj ce eksponat

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11.07.2022 14:07 Ответить
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11.07.2022 14:08 Ответить
Бойових бурятів чехам показували?
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11.07.2022 14:00 Ответить
увесь екіпаж у півлітровім слоїку
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11.07.2022 14:24 Ответить
Надо сделать выставку ФОТОК 200х , чтобы мир увидел рифрежераторы трупов и обглоданные собаками лица кацапов
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11.07.2022 14:47 Ответить
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11.07.2022 22:19 Ответить
Блин, представляю как бомбит кацапов от этих гастролей ихнего металлолома ))
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11.07.2022 14:01 Ответить
Диванных может и бомбит, а те, кто воюет, сами готовы все свое сжечь лишь бы домой свалить.
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11.07.2022 14:15 Ответить
И в Братиславу привезите , чтобы старые бабки , любящие кацапов , вспомнили 68 год .
А то память коротка у всех
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11.07.2022 14:45 Ответить
можда сдать на приемку и получить золотую карту монобанка..на вечную затарку в атб..
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11.07.2022 15:29 Ответить
в Варшаве была только Мста-С и Т-72
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11.07.2022 15:47 Ответить
Похвально! А то только Задостанов ездил по Европе с гастролями.
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11.07.2022 18:05 Ответить
Це дуже потужний і болючий удар по фашистам в інформаційній війні
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11.07.2022 19:56 Ответить
Треба ще б у Німців таку виставку зробити... Там рюзьких немцев хоч відбавляй. Ото де пердаки горіть будуть
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13.07.2022 17:34 Ответить
 
 