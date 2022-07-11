Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего погиб 1 человек, а 8 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, 11 июля около 10 утра российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оккупантов оказался шиномонтаж. По имеющейся информации, травмированы 8 сотрудников. Водитель, который в это время проезжал мимо, попал под обстрел и погиб.

Также поврежден и частично разрушен ряд жилых домов рядом.

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