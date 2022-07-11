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Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего погиб 1 человек, а 8 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, 11 июля около 10 утра российские военные обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оккупантов оказался шиномонтаж. По имеющейся информации, травмированы 8 сотрудников. Водитель, который в это время проезжал мимо, попал под обстрел и погиб.

Также поврежден и частично разрушен ряд жилых домов рядом.

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Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 01
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 02
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 03
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 04
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 05
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 06
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 07
Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура 08
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шиномонтаж во время войны - опасный бизнес.
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11.07.2022 13:58 Ответить
Уже по третьему шиномонтажу ударили прицельно за войну.
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11.07.2022 14:04 Ответить
Конченые.
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11.07.2022 14:21 Ответить
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11.07.2022 14:08 Ответить
Порівняно з житловими будинками Північної Салтівки, шиномонтаж, то таке, так, Верховний Zесранець?
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11.07.2022 14:18 Ответить
 
 