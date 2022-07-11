РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15218 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
8 585 17
война (47275) Одесская область (3106) СБУ (18718) шпионаж (1224) коллаборационизм (684) Офис Генпрокурора (2056)

Задержан житель Одесщины, который передавал врагу данные о местах дислокации ВСУ и позиции противокорабельных комплексов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, с июня по июль этого года мужчина в одном из интернет-мессенджеров передавал информацию представителям РФ. Он отмечал координаты перемещения, движения и расположения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины в Одессе и области. Он также делился фото местоположений сил и средств ВСУ.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Читайте: Российские оккупанты выпустили 4 ракеты по Одесщине: Одна из них попала в здание

Задержан житель Одесщины, который передавал врагу данные о местах дислокации ВСУ и позиции противокорабельных комплексов 01

В свою очередь в СБУ сообщили, что полученные координаты РФ планировала использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.

По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения взрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграм-канал.

"Именно через него агент получал задание и "отчитывался" об их выполнении. Выявленные позиции украинских Сил обороны он должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций. Другая задача, которая стояла перед предателем, - это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге", - информируют в СБУ.

В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
Зараз його ватна суддя покарає читанням українських книжок.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:29
+19
показать весь комментарий
11.07.2022 14:31
+13
Та розстріляти хоча б двох, інші такого б не робили вже. А то знають, що будуть не покарані тай здають.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз його ватна суддя покарає читанням українських книжок.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:29 Ответить
біля позицій протикорабельних ракет, щоб продовжував передвати інфу
показать весь комментарий
11.07.2022 14:34 Ответить
З відтермінуванням на 5 років.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:30 Ответить
Пожиттєве цьому виродку , тільки так !!
показать весь комментарий
11.07.2022 14:30 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 14:31 Ответить
Та розстріляти хоча б двох, інші такого б не робили вже. А то знають, що будуть не покарані тай здають.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 14:34 Ответить
Одна продажна паскуда може наробити лиха більше, ніж дивізія орків, тому краще, якщо ця потвора вчинить якесь безглузде самогубство, усвідомивши глибину своєї провини
показать весь комментарий
11.07.2022 14:41 Ответить
Затримано жителя Одещини, який передавав ворогу...
*************
Потрібно також пильно придивлятися до родичів і знайомих таких кацапо-манкуртів.
Саме цим повинні займатися українські спецслужби.
показать весь комментарий
11.07.2022 22:26 Ответить
поймать ерша и засунуть в жопу,хвостом наружу,и отпустить...
показать весь комментарий
11.07.2022 14:41 Ответить
манкурти
показать весь комментарий
11.07.2022 14:52 Ответить
Напевне ця гнида іх тих, кого не допалили другого травня 2014 в Одесі.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:56 Ответить
несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України - це ви серьозно?? Отож зрадникі та й колаборанти ніколи не закінчатся - ще догану йоми присудять, ****.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:57 Ответить
Крокодилам скормить
показать весь комментарий
11.07.2022 15:04 Ответить
Відпустіть та дайте умовно. "... Замного нєнавісті к русскім
."
показать весь комментарий
11.07.2022 15:15 Ответить
Вангую, два года условно.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:08 Ответить
Допитати і на перегній.Я не розумію нащо його за грати.Це лайно корми одягай обувай охороняй а потім щей на свободу випустити а із за нього гинуть люди.Це по вашому справедливо?
показать весь комментарий
11.07.2022 18:18 Ответить
 
 