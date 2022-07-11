Во Львове сообщили о заминировании вокзала. Взрывчатку не нашли. ФОТОрепортаж

Полиция проверяла сообщения о заминировании Главного железнодорожного вокзала во Львове. Людей эвакуировали.

Об этом сообщила полиция Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о заминировании Главного железнодорожного вокзала во Львове поступило по электронному адресу полиции Львовщины около 12:30.

На вокзал отправились взрывотехники, кинологи, следователи, оперативники и сотрудники других служб полиции. Они обследовали помещение вокзала и близлежащую территорию. Взрывчатку не нашли.

С вокзала были эвакуированы 150 пассажиров и 50 работников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники обнаружили заминированный участок дороги на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Полицейские открыли производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Наказание по этой статье – от 2 до 6 лет лишения свободы.













