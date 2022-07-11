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В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают, сильный взрыв раздался со стороны Чернобаевского аэропорта, после него поднялось облако черного дыма. Взрыв был такой силы, что стены домов зашатались (но не так сильно, как при взрыве боекомплекта под Чернобаевкой).

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв 01
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв 02
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв 03
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв 04
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв 05
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Топ комментарии
+49
Э, хрюске! У тебя бавовна есть? На, держи!
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11.07.2022 15:22
+33
завоз бавовни))
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11.07.2022 15:20
+33
В Олександрівці Херсонська область зараз паніка, ЗСУ атакували блок-пости.
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11.07.2022 15:36
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завоз бавовни))
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11.07.2022 15:20 Ответить
Скоро Санта-Барбару догоним)))))))
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11.07.2022 15:20 Ответить
Э, хрюске! У тебя бавовна есть? На, держи!
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11.07.2022 15:22 Ответить
квантова бімба
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11.07.2022 15:23 Ответить
квантова бавовна - це взагалі ноу-хау. вата про таке ще і не чула
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11.07.2022 15:24 Ответить
Це новітнє вундерваффе, розроблене сувмісними силами Ізраїля й України. Головна функція - розповсюджувати ростки бавовни на території ворога. Ефективність була перевірена в Палестині і Бомбасі, на арабах й мальчах в трусіках
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11.07.2022 17:20 Ответить
Bavovna.
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11.07.2022 15:23 Ответить
Ставьте рубль, ставлю стольник,
Здесь - бермудсикй треугольник (с)
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11.07.2022 15:23 Ответить
Чорнобаївка-я тебе люблю...
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11.07.2022 15:25 Ответить
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11.07.2022 15:27 Ответить
Мабуть, це спрацювало російське ПВО - вибухнуло.
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11.07.2022 15:32 Ответить
культове місце --Чорнобаївка....після війни навіть не уявляю які там екскурсії будуть
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11.07.2022 15:34 Ответить
Кацапы ещё те,заядлые курильщики
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11.07.2022 15:35 Ответить
В Олександрівці Херсонська область зараз паніка, ЗСУ атакували блок-пости.
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11.07.2022 15:36 Ответить
ЗСУ звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині
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11.07.2022 15:38 Ответить
Чув дзвін. Це про Олександрвку, що на південний схід від Мар'їнки, під Донецьком.
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11.07.2022 16:24 Ответить
На 4 фото димове кільце - це Гандальф там викурює орків))
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11.07.2022 15:38 Ответить
Пускай рашисты мажут жопы вазелином
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11.07.2022 15:38 Ответить
Надеюсь в етом месяце уже будем кушать херсонские арбузы
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11.07.2022 15:40 Ответить
Нє. Краще гарбузами ******* по кацапським тиквам!
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11.07.2022 23:27 Ответить
сказали ж, що з 11 липня діє заборона на куріння в громадських місцях!
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11.07.2022 15:46 Ответить
То ***** прилетіло, з бунекра прям.
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11.07.2022 15:47 Ответить
Хотя на небе не было ни облачка, но хаймаросило...
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11.07.2022 15:58 Ответить
підкинули гарачих
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11.07.2022 16:11 Ответить
Красіва!
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11.07.2022 16:28 Ответить
Давно, ещё в детстве, был я на экскурсии в москве в мезее на поклонной горе. Была там диорама, емнип, Курской Дуги, и экскурсовод такая нам сказала: "По теории вероятностей, два раза в одну воронку авиабомба попадать не должна, потому бойцы прятались в них. Но очевидцы утверждали, что здесь - попадала. Где же ваша теория вероятностей?!"

Конечно же, теория вероятностей ничего такого не увтерждает - попадание в любую точку более-менее равновероятно - и в воронку стоит прятаться от осколков других бомб, а не от неправильно понятной математики. Но это показывает уровень мышления.

И вот в одном из твитов российский пропагандист вопрошает: "Зачем бить два раза в одно и то же место?!" Повторный удар по Харцизску, с феерверками, показывает - ну, вот зачем. Умолчим уж про Чернобаевку.

Может, с этим связан синдром Чернобаевки? Может, они рассуждают логикой той экскурсоводши с поклонной горы: "Если прилетело один раз, значит второй не прилетит, и потому тут самое безпоасное место"?
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11.07.2022 16:30 Ответить
якщо кожен Херсонець убє хоть одного орка, то утилізує всю їх армію, кучка терористів ніколи не зможе закріпачити синів Козаків.
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11.07.2022 17:19 Ответить
Со стороны Александровки нашим военным противостоит 10-я отдельная бригада спецназа гур рашистов. Внимательно надо - это не музыканты и учителя с дыныры.
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11.07.2022 18:58 Ответить
спецназа гур рашистов
*****
У кацапів немає ГУР, - у них є ГРУ.
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11.07.2022 23:31 Ответить
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11.07.2022 22:43 Ответить
 
 