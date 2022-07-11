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В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Херсоне прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают, сильный взрыв раздался со стороны Чернобаевского аэропорта, после него поднялось облако черного дыма. Взрыв был такой силы, что стены домов зашатались (но не так сильно, как при взрыве боекомплекта под Чернобаевкой).
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Топ комментарии
+49 Мобильный крематорий
показать весь комментарий11.07.2022 15:22
+33 Eight Wonder 56eae116
показать весь комментарий11.07.2022 15:20
+33 Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий11.07.2022 15:36
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Здесь - бермудсикй треугольник (с)
Конечно же, теория вероятностей ничего такого не увтерждает - попадание в любую точку более-менее равновероятно - и в воронку стоит прятаться от осколков других бомб, а не от неправильно понятной математики. Но это показывает уровень мышления.
И вот в одном из твитов российский пропагандист вопрошает: "Зачем бить два раза в одно и то же место?!" Повторный удар по Харцизску, с феерверками, показывает - ну, вот зачем. Умолчим уж про Чернобаевку.
Может, с этим связан синдром Чернобаевки? Может, они рассуждают логикой той экскурсоводши с поклонной горы: "Если прилетело один раз, значит второй не прилетит, и потому тут самое безпоасное место"?
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У кацапів немає ГУР, - у них є ГРУ.