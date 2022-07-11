Рашисты обстреляли населенные пункты Запорожской области. Потерпели разрушения дома жителей, выгорело около 250 га пшеницы, - ОВА. ФОТО

За прошедшие двое суток в органы полиции поступило 70 сообщений о совершении военнослужащими РФ вооруженных преступлений в отношении мирного населения. Враг не перестает обстреливать населенные пункты Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"В Пологовском районе, в частности в городе Гуляйполе, разрушены около двух десятков жилых домов и несколько многоэтажек. Осколками разорванных ракет повреждены три легковых автомобиля, гаражи, придомовая территория и расположенные на ней хозяйственные здания", - говорится в сообщении.

Гуляйпольцы сообщили, что многие снаряды во время обстрела попали во дворы и огороды горожан, при этом остались недетонированными. Успевшие разорваться, кроме повреждений домов и дворовой территории, нанесли значительный ущерб будущему урожаю – выгорело около 250 гектаров пшеницы.

"Известно, что в результате вражеского огня по поселкам Гуляйпольщины, раненые граждане госпитализированы в медицинское учреждение. После артобстрела по Орехову местные жители сообщили о десятке разрушений в частных домах и в квартирах многоэтажки. Кроме этого, от жителей сел Преображенка и Малая Токмачка поступила информация о последствиях рашистских обстрелов – их дома также остались без окон, с иссеченными фасадами и поврежденной кровлей", - добавляют в ОВА.

Отмечается, что тяжелейшая ситуация на Васильевском направлении - здесь страдают город Степногорск и прилегающие поселковые пункты Каменское, Приморское, Лугово и Малые Щербахи.