Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 6 гражданских лиц. 31 человек получил ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"11 июля 2022 года около 10 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов г. Харькова", - говорится в сообщении.

По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо автомобилей. От взрыва их тела изуродованы.

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