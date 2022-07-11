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Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 6 гражданских лиц. 31 человек получил ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"11 июля 2022 года около 10 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов г. Харькова", - говорится в сообщении.

По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо автомобилей. От взрыва их тела изуродованы.

Смотрите: Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 01
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 02
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 03
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 04
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 05
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 06
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 07
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 08
Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли 09
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Топ комментарии
+14
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11.07.2022 15:51
+10
********.......
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11.07.2022 15:49
+8
Ось і офіційне підтвердження від окупантів, що колабораціонізм смертельно небезпечний для вашого здоров'я
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11.07.2022 15:52
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********.......
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11.07.2022 15:49 Ответить
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11.07.2022 15:51 Ответить
Ось і офіційне підтвердження від окупантів, що колабораціонізм смертельно небезпечний для вашого здоров'я
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11.07.2022 15:52 Ответить
когда начнет работать сбу? Ходят блогеры и блогерши по Харькову и показывают что уцелело. Такая Таня каждый день показывает Харьков, шутит на тему" что все боятся", и после показа центра прилетело. Подписчики сепары, и кацапы. Есть же закон ничего не снимать.
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11.07.2022 15:52 Ответить
сбу заниметься прослушкой орков каждый день новая серия
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11.07.2022 16:04 Ответить
Есть закон не публиковать. Насчет съемки там нет ничего.
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11.07.2022 19:00 Ответить
И тут США говорит по территории россии не стрелять, территорию РФ нужно сжечь 🔥
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11.07.2022 15:58 Ответить
Жаль, что Запад дает слегка кастрированную артиллерию, без gps модулей и привязки к контрбатарейным радарам. Поставь с десяток M109 вокруг Харькова с привязкой к контрбатарейными радарами, они бы системно вычистили бы всех минометчиков и артиллерию, что обстреливают Харьков за неделю. Ответка прилетает почти мгновенно сразу же после выстрела автоматически, уничтожая стреляющего, причем с разных направлений.
Проблему обстрелов искандерами это не решает, к сожалению. Но подобное решение должно быть реализовано по всей границе, чтобы решить проблему и снайперов и обычной артиллерии.
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11.07.2022 16:10 Ответить
Русня має бути знищена повністю...
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11.07.2022 16:31 Ответить
Французский бульвар ***********. Только вчера там на мойке машину мыл. И было все нормально. Никаких орудий , и солдат там не видел. И ни что не предвещало такого *******.
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11.07.2022 16:38 Ответить
 
 