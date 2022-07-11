Последствия утреннего обстрела Харькова рашистами: 31 человек получил ранения, в том числе двое детей. 6 гражданских погибли. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 6 гражданских лиц. 31 человек получил ранения, среди них двое детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"11 июля 2022 года около 10 часов военные страны-агрессора совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов г. Харькова", - говорится в сообщении.
По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо автомобилей. От взрыва их тела изуродованы.
Топ комментарии
+14 Чайка Київ
показать весь комментарий11.07.2022 15:51
+10 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий11.07.2022 15:49
+8 Валадімір Щєлєнскій
показать весь комментарий11.07.2022 15:52
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Проблему обстрелов искандерами это не решает, к сожалению. Но подобное решение должно быть реализовано по всей границе, чтобы решить проблему и снайперов и обычной артиллерии.