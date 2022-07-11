Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Днем 11 июля вооруженные силы РФ обстреляли курортный поселок в Белгород-Днестровском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Из-за ракетных ударов значительные разрушения получили жилой дом и складское помещение, принадлежащее ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Также в радиусе 1 км от мест взрывов в домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 5 частных домов. Предварительно погибших и раненых нет", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте происшествия обнаружены и изъяты обломки механизма ракет. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.
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