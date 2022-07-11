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Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Днем 11 июля вооруженные силы РФ обстреляли курортный поселок в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Из-за ракетных ударов значительные разрушения получили жилой дом и складское помещение, принадлежащее ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Также в радиусе 1 км от мест взрывов в домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 5 частных домов. Предварительно погибших и раненых нет", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте происшествия обнаружены и изъяты обломки механизма ракет. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

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Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 01
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 02
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 03
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 04
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 05
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 06
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 07
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 08
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 09
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 10
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 11
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 12
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 13
Рашисты обстреляли курортный поселок в Одесской области, погибших и раненых нет, повреждены дома, - прокуратура 14
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Бетонном земля вам падлюки рашистські
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11.07.2022 17:13 Ответить
Щось багато ракет за добу. Це всьо, щоб про дерьмака забули?
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11.07.2022 17:16 Ответить
Я так понимаю они там Гарпуны ищут
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11.07.2022 17:18 Ответить
Вчора єрмак. сьогодні ракети. всім все ясно !
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11.07.2022 17:20 Ответить
Це скрепні ракети, бьет - значит любит
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11.07.2022 20:59 Ответить
 
 