Беларусь ввела дополнительное ограничение полетов к югу от Минска. КАРТА

В Беларуси с понедельника введена дополнительная зона ограничения полетов, включающая Минск, Брест, южную половину минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционный ТГ-канал "Белорусский Гаюн".

Новое ограничение вводится с 11 по 14 июля 2022 года. Оно не распространяется на авиацию вооруженных сил Беларуси, госпогранкомитета РБ и самолеты, выполняющие рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.

Эта зона ограничения является дополнительной уже введенной на юге Беларуси, которая будет действовать до 7 октября 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские истребители всю ночь тренировались над Беларусью. КАРТА

Издание также отмечает, что новая зона ограничения касается именно районов, где минувшей ночью "работал" борт А-50. Всю ночь в течение 6 часов 20 минут этот самолет, задачей которого является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям, летал кругами по территории Беларуси от Барановичей до Слуцка.