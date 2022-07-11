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Беларусь ввела дополнительное ограничение полетов к югу от Минска. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Беларуси с понедельника введена дополнительная зона ограничения полетов, включающая Минск, Брест, южную половину минской области и частично Могилевскую и Гомельскую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оппозиционный ТГ-канал "Белорусский Гаюн".

Новое ограничение вводится с 11 по 14 июля 2022 года. Оно не распространяется на авиацию вооруженных сил Беларуси, госпогранкомитета РБ и самолеты, выполняющие рейсы в Национальный аэропорт "Минск", а также аэропорты Гомеля и Бреста.

Эта зона ограничения является дополнительной уже введенной на юге Беларуси, которая будет действовать до 7 октября 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские истребители всю ночь тренировались над Беларусью. КАРТА

Издание также отмечает, что новая зона ограничения касается именно районов, где минувшей ночью "работал" борт А-50. Всю ночь в течение 6 часов 20 минут этот самолет, задачей которого является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям, летал кругами по территории Беларуси от Барановичей до Слуцка.

Беларусь ввела дополнительное ограничение полетов к югу от Минска 01
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Топ комментарии
+10
такие же как и кацапы
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11.07.2022 17:39
+9
беларусь законная цель для ЗСУ.
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11.07.2022 17:35
+7
Белокацапы
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11.07.2022 17:44
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кацапні, шо з ваших іерадромів злітає і по Україні бьє це стосуетсься?
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11.07.2022 17:30 Ответить
ніколи не думав шо біларуси тварі..., - а вони да.
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11.07.2022 17:32 Ответить
такие же как и кацапы
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11.07.2022 17:39 Ответить
Белокацапы
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11.07.2022 17:44 Ответить
беларусь законная цель для ЗСУ.
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11.07.2022 17:35 Ответить
Вчера тренировки, сегодня ограничили там полётную зону. Готовят воздушные операции на эти даты?
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11.07.2022 17:48 Ответить
Готовятся... Главное, чтоб снова не было "все нормально,идите на шашлыки"
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11.07.2022 17:55 Ответить
Може, час вже превентивно *******? Так, щоб картопля зашкварчала, *****?
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11.07.2022 17:56 Ответить
белорусы могли жить как европейцы, если бы не впустили в свой дом кацапа. Рядом Польша и прибалтийские страны.
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11.07.2022 18:06 Ответить
Беларусы в общей массе хитрожопый народ. Им нравилось жить на шару за щёт раши, и в месте с тем ездить в Европу и Прибалтику и трындеть что мы в не политики и трындеть как им всё нравится, какие все хорошие и тд. и тп. А как только коснулось войны в Украине позасовывали языки в жопу и усрались от страха, хоть бы НАТО не напало. Одно призрение к ганакам. Они являются соучастниками преступлений раши и придётся за всё ответить.
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11.07.2022 22:47 Ответить
 
 