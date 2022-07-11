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Первые "военные" монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "В єдності - сила". Они посвящены международной поддержке Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регулятора.

"Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи до выпуска они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На презентации монет 11 июля присутствовали представители посольств 12 стран мира.

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Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 01
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 02
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 03
Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 04

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Этими монетами Нацбанк начал новую серию "Безсмертна моя Україно".

На монетах изображены флаги 15 стран, которые помогают Украине в борьбе с российским агрессором: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия, Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 05

Монета "В єдності - сила" номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монета "В єдності - сила" номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 будут иметь упаковка).

Первые военные монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину 06

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маркі давай - все шо завгодно шо б тільки ***** не робити.
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11.07.2022 17:36 Ответить
пушку дай, бо ми ********, - монету на лоба собі прилепі
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11.07.2022 17:39 Ответить
Національний Банк тут до чого? Ще б Укрпошту ракети будувати просив
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11.07.2022 18:05 Ответить
Судя по зарплате менеджмента они их и строят)...но вообще Укр пошта за последние 2 года сделали неплохой прыжок...конкуренты Новой стали...
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11.07.2022 21:37 Ответить
а шо это за монета такая нарисованная? краска облезет, и она перестанет быть монетой? монета чеканная должна быть. а не нарисованная краской.
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11.07.2022 17:41 Ответить
коли ти не при ділах? - давай монету...
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11.07.2022 17:44 Ответить
Чим би дитина не бавилась, лиш би не плакала, а коли більш серйозно, то колись моя бабця з цього приводу говорила, " що у них за пунька в голові", отак і наша влада, замість щоденного 24х7 вирішення питань війни, їм таке у голові, що нормальній людині і в голову не налазить...
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11.07.2022 17:50 Ответить
История пишется не только в учебниках (завтра), а и сегодня (по факту) на монетах проданных с хорошей прибылью.
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11.07.2022 18:24 Ответить
ФРН ледь влізла
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12.07.2022 00:20 Ответить
 
 