Первые "военные" монеты НБУ посвятил государствам, которые поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты "В єдності - сила". Они посвящены международной поддержке Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт регулятора.

"Это первые монеты, которые Национальный банк вводит в обращение во время войны. От идеи до выпуска они созданы в условиях военного времени под звуки сирен воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На презентации монет 11 июля присутствовали представители посольств 12 стран мира.

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Этими монетами Нацбанк начал новую серию "Безсмертна моя Україно".

На монетах изображены флаги 15 стран, которые помогают Украине в борьбе с российским агрессором: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Польша, Канада, Эстония, Литва, Латвия, Италия, Швейцария, Чехия, Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Япония.

Монета "В єдності - сила" номиналом 10 гривень изготовлена из серебра 925 пробы, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - до 5 000 штук.

Монета "В єдності - сила" номиналом 5 гривень изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса - 16,5 г, диаметр - 35,0 мм, тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 будут иметь упаковка).

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