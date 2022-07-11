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"Время сопротивления! Время бороться! Время домой": в оккупированном Крыму набирает обороты движение сопротивления "Желтая лента", - представительство президента в АРК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Крыму разворачивается движение сопротивления россиянам "Желтая лента".

Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Симферополе, как и в Херсоне и Мелитополе, начало действовать движение сопротивления оккупантам "Желтая лента". В частности, в оккупированном Крыму активисты расклеивают открытки с фотографиями массового протеста крымчан 26 февраля 2014 года и надписями "Крым - Украина. Не только с 1954, а всегда!", "Крым – это Украина. Мы возвращаемся!" и "Время сопротивления! Время бороться! Время домой".

В Севастополе активисты распространяют листовки-предупреждения для российских оккупантов о том, что город против войны, а местные партизаны знают, где живет каждый оккупант. Военных РФ и сотрудничающих с оккупантами предупреждают: их ждет ответственность за военные преступления в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины.

Читайте также: Вынужденный выезд из оккупированного Крыма через РФ не является административным правонарушением, - представительство президента в АРК

В открытых источниках появилось видео, на котором крымская молодежь поет украинские песни запрещенных в России украинских музыкантов: Андрея Хлывнюка и Святослава Вакарчука. Видео снято во время концерта ко "Дню молодежи", который состоялся 30 июня в пгт Черноморское временно оккупированной Автономной Республики Крым.

По информации из открытых источников, в оккупированном Крыму действует самоорганизованное активистское партизанское движение, распространяющее правду о войне в Украине, собирающее информацию о перемещении российских войск и техники", - говорится в сообщении.

Время сопротивления! Время бороться! Время домой: в оккупированном Крыму набирает обороты движение сопротивления Желтая лента, - представительство президента в АРК 01
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Топ комментарии
+11
немає кому там боротись , всі патріоти в катівнях ! залишилась лише вата і фліпер ...
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11.07.2022 18:57
+9
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11.07.2022 18:57
+9
Може ТРЕБА ПОМЕНШЕ ТРИНДІТИ? Враження таке, що не існує в наші дні військової таємниці: все на виду і на слуху. Ворог тільки робить висновки і приймає міри.
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11.07.2022 19:13
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немає кому там боротись , всі патріоти в катівнях ! залишилась лише вата і фліпер ...
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11.07.2022 18:57 Ответить
dlja nacala - 10-20 raketok tuda nepomeshalo by
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11.07.2022 19:01 Ответить
будете навчати їх великому тенісу????
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11.07.2022 20:15 Ответить
i tenisu i prizhkam na batute - vse bude
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11.07.2022 22:31 Ответить
Не кажи «гоп»…
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11.07.2022 21:01 Ответить
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11.07.2022 18:57 Ответить
Чомусь згадав Тихановську.
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11.07.2022 19:08 Ответить
Може ТРЕБА ПОМЕНШЕ ТРИНДІТИ? Враження таке, що не існує в наші дні військової таємниці: все на виду і на слуху. Ворог тільки робить висновки і приймає міри.
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11.07.2022 19:13 Ответить
ну дійсно, вам же краще знати, як воювати та яка інформація повинна бути секретною, а яка - ні
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11.07.2022 20:14 Ответить
татари не проявляюця
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11.07.2022 19:13 Ответить
не суетись.....
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11.07.2022 19:19 Ответить
Что такое ********** ???
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11.07.2022 19:16 Ответить
Муйню брехливу не пиши.
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11.07.2022 19:30 Ответить
не скачи на казенной швабре, дуня. сломаешь
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11.07.2022 19:36 Ответить
Не треба забувати що Крим дуже різний. Є Крим паразитичний тобто курортний. І є Крим внутрішній де люди заробляють на життя власною працею. Вочевидь цінності та прагнення цих великих груп населення багато в чому суттєво відрізняються. Але навіть дебіли вже розуміють різницю між цивілізованим життям в ЄС і животінням в **********.
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11.07.2022 19:50 Ответить
Моменто море, суки бл*дь...
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11.07.2022 22:39 Ответить
Знаючи москалів, я повірив і в таке, що це самі вони роблять, а мету додумайте самі.
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25.07.2022 23:23 Ответить
 
 