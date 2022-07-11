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Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко побывал на передовой в южном направлении и передал защитникам военное снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн 01

"Мы не раскрываем, где это, но делаем все для того, чтобы лучше оснастить тех, кто в ближайшее время должен согласно приказам перейти в контрнаступление", – рассказал Порошенко.

Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн 02

"Снова никаких сенсаций, как обычно, мы привозим военные грузы на фронт. Что привезли сегодня? Наши военные попросили летнюю униформу, и мы ее сегодня привезли. Мы привезли коммуникационное оборудование, включая Старлинки, рации, привезли генераторы — дизельные, потому что на фронте с безнизом не очень хорошо", – констатировал Порошенко.

Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн 03
Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн 04

В общей сложности в подразделения на южном направлении сегодня передали пособия на миллион гривен.

Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, – Порошенко. ФОТО

"Мы обсудили, что надо вооружить наших военных дронами. Потому что сегодня это другая война. Это не просто пехота со стрелковым оружием. У наших ребят почти нет шаровых ранений, снайперских ранений. Все наши потери – 90% от артиллерии. Сегодня нам нужно найти и привезти средства радиоэлектронной борьбы, в том числе и против российских БПЛА "Орлан", и дроны для лучшей координации с артиллерией, и контрбатарейные средства. Для того чтобы "боги войны" - артиллерия, чтобы новейшие системы дронов в четкой координации имели достаточное количество боеприпасов, достаточную информацию, куда стрелять, и уничтожали врага", – объяснил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" покупают технику для ВСУ – это, в частности, пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.

4 июля Петр Порошенко сообщил, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена ​​в Десантно-штурмовые войска Украины. Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн. аванса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства доставят Десантно-штурмовым войскам, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).
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Топ комментарии
+54
А в цей час доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не купив для армії. Бо це не його війна, йому тут зіграти роль, прібарахлітся і сваліть
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11.07.2022 21:40
+38
Велика подяка справжньому Президенту України!
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11.07.2022 21:47
+33
Зараз дзеля витягне черговий відос з чуваком у формі , який кляне Петю і звинувачує на пару з хутлєром у розв'язанні війни.
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11.07.2022 21:43
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А в цей час доларовий мультимільйонер зеленський ніфіга не купив для армії. Бо це не його війна, йому тут зіграти роль, прібарахлітся і сваліть
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11.07.2022 21:40 Ответить
Та нам, потім, перед виборами, такі казки розкажуть, як перед попередніми. Тільки на міліарди більші.
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11.07.2022 21:43 Ответить
Та й тут казочки нічогенькі: скільки грошей самого Порошенка у фонді Порошенка? Хоч 1% набереться?
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12.07.2022 13:42 Ответить
он решил не размениваться на мелочи, купит сразу Томагавки
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11.07.2022 21:44 Ответить
Швидше розкошелиться на Тамагочі, хоча "какая разніца")
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11.07.2022 22:16 Ответить
да там вообще полный пи?дец в оп, бабки рубят, любовниц в министры ставят, откаты на гуманитарке, % от поставок топлива, продовольствия , там бабло сейчас косят миллиардами , даже Ахметов , посмотрев на весь этот трэш , решил уйти из медиа бизнеса, потому что тот идиотизм , который ему предлагают вещать , у него в голове не укладывается , в стране война , гибнут десятки тысяч мирных жителей , и ни одна тварь из из оп не выделила из собственного кармана ни копейки на помощь армии и гражданским , зато ****, у них анал-табу, отсосать могут, постоянные скандалы с предателями и колоборантами, проституток элитных в министры назначают, и арестович , ..................народ выбравший клоуна получил войну,
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11.07.2022 21:57 Ответить
развал укорьітьі идет по плану, шановні
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11.07.2022 22:23 Ответить
поддерживаю все, кроме последнего предложения
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11.07.2022 22:29 Ответить
Коли вже Шашликовичу спец окопи відриють і знімуть черговий відосик7 Адже Порох в окопах був , а він ні.
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11.07.2022 22:00 Ответить
зато на аукционе за 100кЕвро майку продал. И что то ещё. Что? Мало
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11.07.2022 22:24 Ответить
згоден,
але й порох та мільйон, це речі не сумісно.
от порох і мільярд- да...
а зелені що???
у нас війна а у них жнива, фінансові...
вже три роки
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11.07.2022 22:27 Ответить
Это Вам не договоримся "по-середине" боневтик , и его папаня каламойша с дерьмаком
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11.07.2022 22:34 Ответить
Навіщо ви так, про презЕдента?
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11.07.2022 21:45 Ответить
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11.07.2022 21:48 Ответить
Який жах.
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11.07.2022 21:48 Ответить
Це вже культ особистості, чи шиза, а-ля мордор?
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11.07.2022 21:50 Ответить
Гармонійно виглядають, як два педики)
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11.07.2022 22:08 Ответить
Подоляк казав це нарциссизм
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11.07.2022 22:29 Ответить
Це шиза від Чайки: що б ото ще на владу какнути.
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12.07.2022 13:40 Ответить
А де ж граната в його руці?
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11.07.2022 22:02 Ответить
Ты тоже можешь передасть, если сам не передаст. А пока в бан
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11.07.2022 21:46 Ответить
Ох,как нравится мне истерика зесрани -не долго вашей зелупе осталось- США взялись за дело)
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11.07.2022 22:04 Ответить
Рада Вас услышать, Валерия ‼️💙💛
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11.07.2022 22:36 Ответить
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11.07.2022 21:42 Ответить
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11.07.2022 21:46 Ответить
Зараз дзеля витягне черговий відос з чуваком у формі , який кляне Петю і звинувачує на пару з хутлєром у розв'язанні війни.
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11.07.2022 21:43 Ответить
лысый , юзик и К , расскажут нам , что это дешевый пиар
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11.07.2022 21:44 Ответить
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11.07.2022 21:44 Ответить
Ану-ка татаровці, портновці, єлдаківці разом крикніть, що то піар і покажіть приклад Володі Боневтіка!
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11.07.2022 21:44 Ответить
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11.07.2022 21:50 Ответить
Доречі миротворець начеб-то спростував про цей фейк щодо 40млн, але деякі ще постять і називають то фактом!
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11.07.2022 22:10 Ответить
Велика подяка справжньому Президенту України!
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11.07.2022 21:47 Ответить
Гетьман! 🙏💪💓🇺🇦
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11.07.2022 21:50 Ответить
А Сергей Притула уже сделал перевод 600 млн грн на казначейский счет МО? И платежка есть? Просто опасаюсь грязных инсенуаций по отношению к патриоту, волонтеру и зятю Хомутынника
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11.07.2022 21:52 Ответить
Я думаю, що Притула привласнив коштів стільки, скільки зібрав фонд допомоги Зеленського.
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11.07.2022 22:03 Ответить
за байрактары, на которые насобирал с людей?
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11.07.2022 22:39 Ответить
І що, навіть тату з підтримкою не набив собі? Клятий барига!
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11.07.2022 21:56 Ответить
Ось так має виглядати і діяти справжній Президент!
А то обрали якийсь сурогат - гібрид членограя й торчка. Ну що, смішно тепер? Ще за когось підете голосувати по приколу, бо там уже притула пнеться?
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11.07.2022 22:12 Ответить
повірте,і підуть,бо "цей вже точно не буде красти,точно точно")))
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11.07.2022 23:22 Ответить
Миллиардеры коломойский и Пинчук передали на передовую привет от Леонида Данилыча..не миллиардера...
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11.07.2022 22:16 Ответить
Крысы вы ZeКодломойши...просившие у путлера 100 ярдов...ещё до войны кстати...
Бог все помнит...
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11.07.2022 22:19 Ответить
воровать так воровать. На 3 армии НАТО Порох наворовал! А почему его не посадили? Ответ: откупился. Правда Игорок? При желании на любой вопрос можно найти дебильный ответ)
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11.07.2022 22:28 Ответить
Если бы Порошенко и Даля Грибаускайте летом 2014 года не договорились о поставках остатков советского дерьма в Литве в Украину...сейчас бы болваны сидели бы в Дупе...и не вякали... спасибо отдельное Болгарии и Чехии за лето жаркое 2014 года..
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11.07.2022 22:34 Ответить
Добрий. Така підтримка - мрія багатьох. Дяка!
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11.07.2022 22:36 Ответить
Завтра с братом Алексеем выезжаем из Праги на Берлин..потом Амстердам французский Лион и Барселона...что привезём в Украину знать вам не обязательно...болваны...
Надобраніч...
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11.07.2022 22:39 Ответить
Ты про Боневтика?
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12.07.2022 07:50 Ответить
Дякую Петро Олексійовичу! Хай вам Бог допомагає!
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12.07.2022 04:47 Ответить
А помните как Зеленский обещал войну закончить за неделю? Пороха этим вопросом тюкал
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12.07.2022 08:39 Ответить
 
 