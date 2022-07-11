Порошенко передал военным на южном направлении снаряжение на 1 млн. грн. ФОТО

Петр Порошенко побывал на передовой в южном направлении и передал защитникам военное снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу "ЕС".

"Мы не раскрываем, где это, но делаем все для того, чтобы лучше оснастить тех, кто в ближайшее время должен согласно приказам перейти в контрнаступление", – рассказал Порошенко.

"Снова никаких сенсаций, как обычно, мы привозим военные грузы на фронт. Что привезли сегодня? Наши военные попросили летнюю униформу, и мы ее сегодня привезли. Мы привезли коммуникационное оборудование, включая Старлинки, рации, привезли генераторы — дизельные, потому что на фронте с безнизом не очень хорошо", – констатировал Порошенко.





В общей сложности в подразделения на южном направлении сегодня передали пособия на миллион гривен.

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"Мы обсудили, что надо вооружить наших военных дронами. Потому что сегодня это другая война. Это не просто пехота со стрелковым оружием. У наших ребят почти нет шаровых ранений, снайперских ранений. Все наши потери – 90% от артиллерии. Сегодня нам нужно найти и привезти средства радиоэлектронной борьбы, в том числе и против российских БПЛА "Орлан", и дроны для лучшей координации с артиллерией, и контрбатарейные средства. Для того чтобы "боги войны" - артиллерия, чтобы новейшие системы дронов в четкой координации имели достаточное количество боеприпасов, достаточную информацию, куда стрелять, и уничтожали врага", – объяснил Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" покупают технику для ВСУ – это, в частности, пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.

4 июля Петр Порошенко сообщил, что партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена ​​в Десантно-штурмовые войска Украины. Это первый случай, когда новая боевая бронетехника продается волонтерам и благотворителям – сказал Порошенко, побывавший на предприятии в Италии и показавший эти машины. Переговоры о получении экспортной лицензии продолжались три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн. грн. аванса.

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Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Порошенко. С 24 февраля на нужды армии потрачено около полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).