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Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Захватчики два дня подряд обстреливали школу в селе Приморское Васильевского района Запорожской области.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"9 июля в 2 часа ночи нелюди решили, что учебное заведение очень опасно, и обстреляли школу. Было разрушено взрывной волной около 20 окон, столовую, спортивный зал, классы, повреждена крыша. 10 июля в 14:00 снова был обстрел, трещины появились. Без света и интернета остались. Своими силами все убрали, окна закрыли", - отметил директор КУ "Приморская школа 1-3 ступеней" Андрей Подгорный.

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По его словам, взрывной волной выбило стекла в домах в 20-40 м от учебного заведения.

Во время ночных обстрелов в школе был только сторож, он не пострадал.

Денег на ремонт школы в бюджете села нет. В настоящее время повреждения вносят в реестр в надежде на возмещение ущерба.

В контексте подготовки к новому учебному году в селе готовы работать онлайн, а также подготавливают убежище в полуподвальном помещении. Всего в школе 225 учащихся, 95% из них остаются в селе.

До полномасштабной войны в Приморском было 3000-3200 жителей. По словам старосты села Олега Максименко, 80% людей оставались здесь до 2 июля. Женщины с маленькими детьми уехали, а 190 переселенцев заехали из близлежащих сел и захваченных населенных пунктов.

Линии электропередачи постоянно подвергаются разрушениям из-за обстрелов, ежедневно на улицах села работает аварийная бригада облэнерго.

Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 01

Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 02
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 03
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 04
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 05
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 06
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 07
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 08
Школа без крыши, дома без окон: войска РФ два дня подряд обстреливают село под Запорожьем 09
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Шойга Кожанофлєйтовіч доложе смотрящому за бункєром, шо побідили кляту школу, можна одкорковувать бояру!
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11.07.2022 22:55 Ответить
HIMARS у Новій Каховці щойно побажали кацапам "добраніч" (відео) https://mobile.twitter.com/dobryiden78/status/1546577606673399811?cxt=HHwWhoC89fOIxvYqAAAA
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11.07.2022 22:58 Ответить
 
 