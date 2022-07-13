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Черновицкая область (855) Зеленский (16612) ОГА (2376) Запаранюк Руслан (2) Осачук Сергей (115)

Зеленский назначил Запаранюка главой Черновицкой ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Запаранюка главой Черновицкой ОГА 01

Зеленский высказал надежду, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и т.д", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал увольнение Осачука с должности главы Черновицкой ОВА

Справка

 Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".
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Топ комментарии
+9
знову москаль...
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13.07.2022 22:07
+5
Якщо коротко-то мер Чернівців(власник магазинів, алкомаркетів, пабів, ресторанів, дистрибьюторської фірми алко продукції) зібрав веселу команду з корупціонерів, екс-силовиків часів яника-лєгітімного, екс-податківців тих самих часів, "проффесорів" по схемах контрабанди і інших схем незаконних прибутків. Тепер через ОП поставив свого губернатора. Тепер цілий прикордонний регіон в руках однієї людини з командою "спеців" по різним схемам, і яка контролює більшість місцевих ЗМІ
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13.07.2022 22:37
+4
У бубонного вже третій підбородок от він і не користується бритвою. Атдахнуть тєбє нада міхалич, а то всьо а народе думаєш.
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13.07.2022 22:06
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Фігура.... заслуговує,неабияку довіру
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13.07.2022 22:01 Ответить
Явно хтось не з цих двох довбнів.
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13.07.2022 22:04 Ответить
Яка з двох?
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13.07.2022 22:04 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский уволил действующего начальника департамента военной контрразведки СБУ и сразу назначил нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.

С должности начальника департамента военной контрразведки СБУ был уволен Сергей Левченко. При этом Зеленский вместо него назначил Александра Дубровина.

Стоит заметить, что Левченко был назначен на пост начальника департамента военной контрразведки СБУ еще 13 ноября 2020 года.
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13.07.2022 22:05 Ответить
знову москаль...
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13.07.2022 22:07 Ответить
С РБК Украина разобрались, а что сказали комсомольская правда Украина? А медуза Украина?
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13.07.2022 22:11 Ответить
Не цей, сподіваюсь.

Первый заместитель председателя правления Укргазбанка (укр.)

Родился 25 июня 1981 года.

Обучение

В 2002 году окончил Кременчугский государственный политехнический университет, специализация «Учет и аудит».

Карьера

С июля 2000 года работал бухгалтером АО «Трест "Югатомэнергострой"», с ноября 2002 года - экономистом отдела кредитования Кременчугского филиала ПриватБанка, а с февраля 2004 года - главным экономистом отдела кредитных операций филиала Укрэксимбанка в Кременчуге.

С июня 2004 года стал начальником отдела корпоративного кредитования, начальником отдела риск-менеджмента филиала «Приднепровское региональное управление», начальником управления риск-менеджмента филиала «Киевское региональное управление» банка «Финансы и Кредит».

С июня 2007 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по управлению рисками-начальником отдела управления кредитным риском Государственного ипотечного учреждения.

В мае 2009 года пришел работать в Минфин. С 15 июля 2010 года по 22 февраля 2011 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.

С февраля 2011 года по апрель 2012 года работал членом правления, финансовым директором Терра Банка, а с апреля по октябрь 2012-го - советником главы правления Терра Банка (в 2014 году учреждение обанкротилось).

В тот период времени сначала главой правления, а потом членом набсовета банка был Кирилл Шевченко (как представитель акционера ЧАО «Украинская стратегическая группа»), который сейчас возглавляет государственный Укргазбанк.

После чего Александр Дубровин перешел в Нацбанк: с ноября 2012 года по май 2014 года (в этот период НБУ возглавляли Сергей Арбузов, Игорь Соркин и Степан Кубив) работал заместителем директора Генерального департамента банковского надзора Нацбанка.

Полгода «тишины» и 7 октября 2014 года он становится заместителем главы правления Укргазбанка, где проработал по декабрь 2016 года. На полгода (с декабря 2016-го по июнь 2017-го) становится первым заместителем главы правления ПриватБанка. Ему поручают систему управления рисками банка.

После чего увольняется и возвращается в Укргазбанк, где с 16 июня вновь становится заместителем председателя правления.

С 2 февраля 2018 года становится первым заместителем председателя правления Укргазбанка.

Финансовое положение

Александру Дубровину принадлежит 0,000057% акций Укргазбанка.

Интересные факты

В рейтинге «50 ведущих банков Украины 2017» в номинации «Лучший финансовый директор банка» Александр Дубровин занял пятое место
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13.07.2022 22:15 Ответить
Будуть грабить.....
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13.07.2022 22:06 Ответить
Ось тепер точно тринда обасті і місту. Місцевий олігарх став мером, тепер ще і в губернатори свою людину просунув.
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13.07.2022 22:10 Ответить
У бубонного вже третій підбородок от він і не користується бритвою. Атдахнуть тєбє нада міхалич, а то всьо а народе думаєш.
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13.07.2022 22:06 Ответить
тільки про який нарід ? явно не український...
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13.07.2022 22:09 Ответить
Ну ясно про який - про ізраїльський, про той на віллі якого живуть його батьки яких вивезли ще до війни.
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13.07.2022 22:11 Ответить
новий смотрящий замість котлєти?
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13.07.2022 22:06 Ответить
ему все мало, бюджет не резиновый
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13.07.2022 22:09 Ответить
Цікаво, чи колись бачило, чи чуло, оце обране: Скрябін - Руїна
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13.07.2022 22:12 Ответить
***** боров. Чого не на фронті? Відразу видно, придатний.
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13.07.2022 22:26 Ответить
Якщо коротко-то мер Чернівців(власник магазинів, алкомаркетів, пабів, ресторанів, дистрибьюторської фірми алко продукції) зібрав веселу команду з корупціонерів, екс-силовиків часів яника-лєгітімного, екс-податківців тих самих часів, "проффесорів" по схемах контрабанди і інших схем незаконних прибутків. Тепер через ОП поставив свого губернатора. Тепер цілий прикордонний регіон в руках однієї людини з командою "спеців" по різним схемам, і яка контролює більшість місцевих ЗМІ
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13.07.2022 22:37 Ответить
малорос, в Україні немає губерній
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14.07.2022 00:32 Ответить
Цей краще ніж попередній. Попередній ставленик ригів, лише крали гуманітарну, продавали дозволи виїзду за кордон. Нічого не робили і тільки піарилися. Мер насправді досить гарний в нас, мабуть найкщий за усі часи. Місто почало оживати
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14.07.2022 01:03 Ответить
спеціально заради цього коментаря зареєструвався?
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14.07.2022 11:45 Ответить
 
 