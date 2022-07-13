Зеленский назначил Запаранюка главой Черновицкой ОГА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский высказал надежду, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.
"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и т.д", – говорится в сообщении.
Справка
Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").
Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
С должности начальника департамента военной контрразведки СБУ был уволен Сергей Левченко. При этом Зеленский вместо него назначил Александра Дубровина.
Стоит заметить, что Левченко был назначен на пост начальника департамента военной контрразведки СБУ еще 13 ноября 2020 года.
Первый заместитель председателя правления Укргазбанка (укр.)
Родился 25 июня 1981 года.
Обучение
В 2002 году окончил Кременчугский государственный политехнический университет, специализация «Учет и аудит».
Карьера
С июля 2000 года работал бухгалтером АО «Трест "Югатомэнергострой"», с ноября 2002 года - экономистом отдела кредитования Кременчугского филиала ПриватБанка, а с февраля 2004 года - главным экономистом отдела кредитных операций филиала Укрэксимбанка в Кременчуге.
С июня 2004 года стал начальником отдела корпоративного кредитования, начальником отдела риск-менеджмента филиала «Приднепровское региональное управление», начальником управления риск-менеджмента филиала «Киевское региональное управление» банка «Финансы и Кредит».
С июня 2007 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по управлению рисками-начальником отдела управления кредитным риском Государственного ипотечного учреждения.
В мае 2009 года пришел работать в Минфин. С 15 июля 2010 года по 22 февраля 2011 года Александр Дубровин работал заместителем директора департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина.
С февраля 2011 года по апрель 2012 года работал членом правления, финансовым директором Терра Банка, а с апреля по октябрь 2012-го - советником главы правления Терра Банка (в 2014 году учреждение обанкротилось).
В тот период времени сначала главой правления, а потом членом набсовета банка был Кирилл Шевченко (как представитель акционера ЧАО «Украинская стратегическая группа»), который сейчас возглавляет государственный Укргазбанк.
После чего Александр Дубровин перешел в Нацбанк: с ноября 2012 года по май 2014 года (в этот период НБУ возглавляли Сергей Арбузов, Игорь Соркин и Степан Кубив) работал заместителем директора Генерального департамента банковского надзора Нацбанка.
Полгода «тишины» и 7 октября 2014 года он становится заместителем главы правления Укргазбанка, где проработал по декабрь 2016 года. На полгода (с декабря 2016-го по июнь 2017-го) становится первым заместителем главы правления ПриватБанка. Ему поручают систему управления рисками банка.
После чего увольняется и возвращается в Укргазбанк, где с 16 июня вновь становится заместителем председателя правления.
С 2 февраля 2018 года становится первым заместителем председателя правления Укргазбанка.
Финансовое положение
Александру Дубровину принадлежит 0,000057% акций Укргазбанка.
Интересные факты
В рейтинге «50 ведущих банков Украины 2017» в номинации «Лучший финансовый директор банка» Александр Дубровин занял пятое место