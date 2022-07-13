Зеленский назначил Запаранюка главой Черновицкой ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский высказал надежду, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

"В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом является слаженная работа таможни, которая не препятствует движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия, и т.д", – говорится в сообщении.

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Справка

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".