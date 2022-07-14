Оккупанты везут в Херсон из Крыма готовые доты, - соцсети. ФОТО

Россияне готовятся к обороне захваченного Херсона, поставляя туда из оккупированного Крыма готовые бетонные доты.

Об этом пишет в Фейсбуке Анатолий Сухой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это по дороге из Крыма в Херсон... москальские готовы доты..так они готовятся к обороне Херсона....это нетрудно делать строительным даже не компаниям, а фирмочкам... но в нашей обороне даже таких мелочей никто не делал и не делает..." – написал он.

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