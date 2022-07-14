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Оккупанты везут в Херсон из Крыма готовые доты, - соцсети. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне готовятся к обороне захваченного Херсона, поставляя туда из оккупированного Крыма готовые бетонные доты.
Об этом пишет в Фейсбуке Анатолий Сухой, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это по дороге из Крыма в Херсон... москальские готовы доты..так они готовятся к обороне Херсона....это нетрудно делать строительным даже не компаниям, а фирмочкам... но в нашей обороне даже таких мелочей никто не делал и не делает..." – написал он.
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+63 Виктор Яценко bd161101
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Пожалуйста, подождите...
Якби наші генерали з урядом налагодили виробництво навіть таких дзотів.
Ми врятували б життя багатьом бійцям. У кожному місті по 2-3 ЗБК.
А так вже на всюди мир - гроші закопуються в новий асфальт.
Якби волонтери налагодили це виробництво і просто віддавали - це для них знахідка.
А Уряду за 6 місяців війни налагодити виробництво ДЗОТІВ ЦЕ для НИХ морока - НЕХАЙ ХЛОПЦІ САМІ ЗАХИЩАЮТЬ САБЕ- виходить так.
Для них краще Ярмак хай якусь нову комісію створить.
Від ПТУРів захисту в них ніякого, зрозуміло що там де немає ПТУРів
там буде спекотно, але це нащі вояки, вони знайдуть відповідь на все
До таких дотів їм як до Київа раком -
Хоча тобі П0Х,ти ж на дивані(((О