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Оккупанты везут в Херсон из Крыма готовые доты, - соцсети. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне готовятся к обороне захваченного Херсона, поставляя туда из оккупированного Крыма готовые бетонные доты.

Об этом пишет в Фейсбуке Анатолий Сухой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это по дороге из Крыма в Херсон... москальские готовы доты..так они готовятся к обороне Херсона....это нетрудно делать строительным даже не компаниям, а фирмочкам... но в нашей обороне даже таких мелочей никто не делал и не делает..." – написал он.

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Оккупанты везут в Херсон из Крыма готовые доты, - соцсети 01
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Топ комментарии
+63
Я б ото не ржав.
Як елемент оборони, якщо вкопати в землю, попробуй на них понаступай.
І на відміну від хаймарсів їх можна клепати в таких кількостях, що ніяких хаймарсів не вистачить.
Зрештою, значно кращі, ніж 90% наших колгоспних блок-постів із необкладених мішками ФБС-блоків, встановлених без бетону і арматури, які завалюються на бійців від плювка.
Вже, блд, докепкувалися до того, що москаль увесь південь відгриз, а тепер відвойовувать треба...
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14.07.2022 08:57
+36
А в доте бурята к цепи прикуют?
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14.07.2022 08:49
+28
Сдали город не Херсонцы, сдала власть. Которая разрушила все элементы эшелонированной обороны юга. Организация ТРО на Херсонщине до последнего тоже саботировалась властью.
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14.07.2022 09:15
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техніка на південь йде через ДЖАНКОЙ Й АРМЯНСК
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14.07.2022 12:13 Ответить
Навіть дуже не смішно - На такі відгуки.
Якби наші генерали з урядом налагодили виробництво навіть таких дзотів.
Ми врятували б життя багатьом бійцям. У кожному місті по 2-3 ЗБК.
А так вже на всюди мир - гроші закопуються в новий асфальт.
Якби волонтери налагодили це виробництво і просто віддавали - це для них знахідка.
А Уряду за 6 місяців війни налагодити виробництво ДЗОТІВ ЦЕ для НИХ морока - НЕХАЙ ХЛОПЦІ САМІ ЗАХИЩАЮТЬ САБЕ- виходить так.

Для них краще Ярмак хай якусь нову комісію створить.
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14.07.2022 12:15 Ответить
Осталось люк канализационный на голову привязать , и сидеть в доте. ******..
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14.07.2022 12:24 Ответить
Это бетонные емкости для консервации москаликов.
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14.07.2022 12:54 Ответить
Ну таке, робота і кацапська якість всім відома.
Від ПТУРів захисту в них ніякого, зрозуміло що там де немає ПТУРів
там буде спекотно, але це нащі вояки, вони знайдуть відповідь на все
До таких дотів їм як до Київа раком -
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14.07.2022 17:01 Ответить
Як що стрілець сидить в окопі та херачить з кулемета,спробуй кого дістань.....а тут ще і бетон!!
Хоча тобі П0Х,ти ж на дивані(((О
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14.07.2022 18:56 Ответить
А,я , пам"ятаю, як у 2014-2015 роках робили різні захисні споруди, рекламували.Тільки де це все подівалось, треба спитати у ватного гідранта-миротворця і його кліки.
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14.07.2022 17:08 Ответить
Зато обратите внимание на дорогу - красивое, да ****, зеленский.
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14.07.2022 20:06 Ответить
ты конченный москаль! скоро вам хана!
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14.07.2022 23:38 Ответить
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