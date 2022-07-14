РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18615 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
31 926 14
война (47249) смерть (9028) Бутусов Юрий (3912) потери (3874)

Отец Юрий Стасовский вынес из-под обстрела тело погибшего сына Дмитрия, с которым воевал в одном батальоне, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Юрий Стасовский и его сын Дмитрий вместе служили в одном батальоне 93-й механизированной бригады. Когда сын погиб в бою, отец под обстрелами вынес его тело с поля боя.

Про это пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отец и сын добровольцами пошли на войну. Воевали вместе. Многие бои прошли вместе. А вчера сын погиб в бою. И отец ушел в ад, и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын и он не может заснуть. Он вспоминает как растил, как учил, как воевал рядом с сыном. Они вдвоем. Но он уже один", — написал он.

По словам Бутусова, после похорон отец вернется на фронт.

Отец Юрий Стасовский вынес из-под обстрела тело погибшего сына Дмитрия, с которым воевал в одном батальоне, - Бутусов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Дяка батькові та синові! Дяка кожному, хто боронить Україну. Дяка героям.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04
+35
Серце щемить, співчуваю
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04
+22
Ще вчора прочитала про цю сім'ю захисників, а сьогодні фото....Так боляче....і це не одна така родина в Україні.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серце щемить, співчуваю
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04 Ответить
Дяка батькові та синові! Дяка кожному, хто боронить Україну. Дяка героям.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04 Ответить
Ще вчора прочитала про цю сім'ю захисників, а сьогодні фото....Так боляче....і це не одна така родина в Україні.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:04 Ответить
це таке горе, ховати сина(((
показать весь комментарий
14.07.2022 09:05 Ответить
Жаль батька Надіюся - внуки встигли з"явиться?
показать весь комментарий
14.07.2022 09:07 Ответить
Вічна Шана Герою
показать весь комментарий
14.07.2022 09:09 Ответить
моторошно..... йо*бані кацапські ********....
показать весь комментарий
14.07.2022 09:10 Ответить
Співчування рідним, та Царства Небесного Герою...
Батькові бажаю тисячократно помститись мразоті, дожити, й плюнути на їхні могили персонально!
показать весь комментарий
14.07.2022 09:20 Ответить
Да не дай Господь... Такого парня вырастил, на голову выше себя, помогал, в футбол наверное играл с ним, на рыбалку с собой брал, машину учил чинить и вот сейчас сидит над его телом только потому, что какая то мразь решила войну развязать... Ты главное себя не виноват, что не досмотрел, что не уберёг. Нет здесь твоей вины. Вся вина на долбаной недоимперии
показать весь комментарий
14.07.2022 09:23 Ответить
бажаю мацкалячим фашистам, щоб смерть прийшла в КОЖНУ їхню родину!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 09:25 Ответить
НЕНАВИДЖУ!!!!
Здохніть ВСІ москалі

Здохніть ВСІ без винятку!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 09:29 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 09:30 Ответить
Без слів. 💔
показать весь комментарий
14.07.2022 09:38 Ответить
Слава Героям!!! пам,ять навіки!
показать весь комментарий
14.07.2022 09:48 Ответить
 
 