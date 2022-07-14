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В Николаеве рашисты обстреляли гостиницу, - мэр Сенкевич. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время утренних обстрелов Николаева российские войска повредили расположенный в центре отель "Николаев".
Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Центр города. Отель "Николаев". Ударной волной и обломками повреждено и здание торгово-развлекательного центра напротив. На месте работают коммунальщики. Они уже расчистили проезд от обломков и мусора для автомобилей. Сейчас зачищают остальную территорию вокруг", — написал он.
"Суспільне Миколаїв" добавляет, что сейчас уточняется информация о погибших или раненых в результате обстрелов.
Топ комментарии
+10 Василий ГГ
показать весь комментарий14.07.2022 10:21
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+6 Дмитро Піталов
показать весь комментарий14.07.2022 10:14
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Кстати, именно действия вашей секты очень похожи на действия ботов. Вы всеми силами стараетесь в военное время расшатать ситуацию, стремясь вызвать у населения страны недоверие к власти. Да, действия власти в предвоенный период были не идеальными, но тупо списывать все проблемы на эти действия... Классическая работа по методичке в стиле лахтинцев...
Что Зеленский сдал, только конкретно? Отмена каких проектов по ПВО привела к тому, что не были сбиты эти ракеты, запущенные из Херсонской области (а это очень близко, и, следовательно, сложно)?
А то, что пуйло заставил большинство избирателей Украины голосовать против Порошенко, когда тот был при власти, ещё один глупый лозунг вашей секты. Порошенко сам виноват, вообще перестал интересоваться экономикой Украины, занимался только международными вопросами. Кстати, я голосовал за Порошенко, и мнения своего не изменил...
Чому Миколаївці повинні щодня о четвертій, або п"ятій ранку прокидатись від вибухів у місті у холодному поті? Чому?? Чому миколаївці сподіваються на захист лише від Бога, та святого Миколая??