Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Многих интересовал вопрос, зачем оккупантам необходимо быстро провести перепись населения. Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсии в Северодонецке обратились около 220 граждан. Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера. То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу", — говорится в сообщении.
В то же время ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.
"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня. Из-за небольших населенных пунктов россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь к Бахмуту потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", — добавил он.
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14.07.2022 00:31
И вообще, Вася, ты знаешь, что наступающая сторона должна иметь минимум 3-х кратное преимущество в живой силе?
На пальцах. Раз 50 000 орков наступает, значит наших им противостоит около 20 000.
Вот и вопрос, а от кого защищаются остальные 980 000 наших воинов? От горстки беларусов?
Тем более, что орки сконцентрировали свои войска на Луганском и Донецком направлениях - на очень узких полосах наступления? А остальные направления у них ослаблены..., так как они там сняли часть своих войск для усиления наступления на Луганско-Донецком направлениях.
Де мобілізація? Де ротація??
П"ятий місяц Хлопці напередовій з 25 лютого - сперше під Києвом, а потім на Дронбасі. Після пораненняі лікування- знов на передову кидають.
Теж метод знищити Україну - перебіти і виснажити мотивованних бійців, щоб небуло кому боронити країну. Єрмакі-Татарови роблять своюсправу. А боневтік вправно читає кожного дня тексти по ТБ. Хороші направду йому тексти 2 розмних хлопця пишуть вони мабуть єдиний проукраїнський №загін" в ОП.
І що з цим робити?
Як у 95 кварталі..невже забули???
Зе- дебіли, вимкніть Зе-марафон, думайте хоть трошки!