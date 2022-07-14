РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18962 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
20 867 37
война (47249) Луганщина (6251) обстрел (20424) Гайдай_ЛОГА (714)

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Многих интересовал вопрос, зачем оккупантам необходимо быстро провести перепись населения. Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсии в Северодонецке обратились около 220 граждан. Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера. То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня. Из-за небольших населенных пунктов россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь к Бахмуту потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", — добавил он.

Также читайте: Рашисты усилили работу своих ДРГ в Луганской области: выходят на украинские блокпосты в форме ВСУ, ищут слабые места, - Гайдай

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 01

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 02

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 03

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 04

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 05

Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай 06
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Та ладно, шо ты такое говоришь, как они могут наступать , они же деморализованы , командиров нет, воевать некто не хочет , склады все уничтожены, техники нет , короче полный ****** , . Как же они наступают????? . И будут наступать, пока не позбавитись Ермака и Татарова . Киевляне в ваших же интересах избавится от этих ********* , иначе недвижимость превратится в ничто
показать весь комментарий
14.07.2022 09:27
+20
Ну раз повісили на магазині на російській мові назву, от руській мір і прийшов.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:26
+14
В одній новині повідомляється що в цапів нема кому воювати і командувати, а тут вже йдеться про наступ, сподіваюсь невдалий
показать весь комментарий
14.07.2022 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ссуки, лізуть і лізуть
показать весь комментарий
14.07.2022 09:23 Ответить
Як таргани
показать весь комментарий
14.07.2022 09:45 Ответить
Ну раз повісили на магазині на російській мові назву, от руській мір і прийшов.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:26 Ответить
баран паршивий, в Києві половина коммерції і сайтів - російською, в садочку половина вихователів говорить російською і суржиком і 80% дітей та батьків російськомовні.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:28 Ответить
нічого подібного. у Києві більшість вивісок і більшість сайтів українською. про 80% це взагалі якась маячня. я от плету сітки - 80% павучків українською розмовляють.
показать весь комментарий
14.07.2022 19:16 Ответить
Та ладно, шо ты такое говоришь, как они могут наступать , они же деморализованы , командиров нет, воевать некто не хочет , склады все уничтожены, техники нет , короче полный ****** , . Как же они наступают????? . И будут наступать, пока не позбавитись Ермака и Татарова . Киевляне в ваших же интересах избавится от этих ********* , иначе недвижимость превратится в ничто
показать весь комментарий
14.07.2022 09:27 Ответить
Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY

14.07.2022 00:31
показать весь комментарий
14.07.2022 09:33 Ответить
харе тут кмевлян пугать все будет норм и с ермаком или без ермака,по твоей логике уже с 24 числа квартиры наши превратились в ничто,если что спалю хату)))но это вероятность на 1 миллиард по поводу русни и киева)))
показать весь комментарий
14.07.2022 10:04 Ответить
а вам, богоизбранным, какое дело до нашей недвижимости?следи за своим кишлаком.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:27 Ответить
та не, ща они арестовича выпустят , и он скажет - выше нос , чем хуже тем нос выше ............., и попивая кофиек перед монитором в тепле и уюте будет мурчать про великие достижения зеленского, ермака, портнова, и татарова.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:29 Ответить
Гайдай сводки Генштаба читает? Несёт какую-то струю о наступлении. Область уже давно полностью захвачена
показать весь комментарий
14.07.2022 09:28 Ответить
думаешь сводки Генштаб пишет? сильно в этом сомневаюсь. пишет какой нить ялдак или бездумная
показать весь комментарий
14.07.2022 09:43 Ответить
Гайдай видосики клепает из салона авто, мелет чушь, направления наступления и ударов не называет, хотя уже все знает, что область оккупирована полностью. Этот бородатый парень отрабатывает свой хлеб главы области
показать весь комментарий
14.07.2022 10:03 Ответить
Это тебе шойгу сказал? ***** об этом сообщил, ну и что два раза не ходить, сразу сообщил и тебе?
показать весь комментарий
14.07.2022 10:10 Ответить
У Гайдая спроси, на какие н.п. Луганской области идёт наступление, Разумный
показать весь комментарий
14.07.2022 12:52 Ответить
В одній новині повідомляється що в цапів нема кому воювати і командувати, а тут вже йдеться про наступ, сподіваюсь невдалий
показать весь комментарий
14.07.2022 09:29 Ответить
Ну, отказалось 300 чел из 150 тысяч воевать, наши СМИ уже пишут что "россиянам нечем воевать". А то что 149тыс 700 осталось, то фигня. И с кем это почти миллион украинцев на фронте воююет, непонятно. Чтобы начался кадровый голод нужно тысяч 100 кацапов перебить. Нам критично нужны ракеты на 300 км и разрешение поражать военные цели на тер параши. Тогда мы угробим кучу техники, самолётов и складов им, а пока что это уколы иголкой для Голиафа.
показать весь комментарий
14.07.2022 09:41 Ответить
граница у Украины с "братскими " странами слишком большая. вот и вынуждены держать миллионное войско на всех направлениях а не сконцентрировать в одном месте. .
показать весь комментарий
14.07.2022 09:49 Ответить
Вася, войска кацапстана тоже "размазаны" по границам Украины и их должно быть тоже 1 000 000 солдат. Но у них нет такого количества и не было. Получается, что наш 1 000 000 стоит против гораздо меньшего количества.
И вообще, Вася, ты знаешь, что наступающая сторона должна иметь минимум 3-х кратное преимущество в живой силе?
На пальцах. Раз 50 000 орков наступает, значит наших им противостоит около 20 000.
Вот и вопрос, а от кого защищаются остальные 980 000 наших воинов? От горстки беларусов?
Тем более, что орки сконцентрировали свои войска на Луганском и Донецком направлениях - на очень узких полосах наступления? А остальные направления у них ослаблены..., так как они там сняли часть своих войск для усиления наступления на Луганско-Донецком направлениях.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:21 Ответить
Немає 980 тис "наших воїнів". Сотня тис на Західній відсиджуються. Сотні тис по великім і маленьким містам сидять - хто працює, хто В кафешках-ресторанах депресняк глушить, чи на форумах- фейсбуках "воює".
Де мобілізація? Де ротація??
П"ятий місяц Хлопці напередовій з 25 лютого - сперше під Києвом, а потім на Дронбасі. Після пораненняі лікування- знов на передову кидають.

Теж метод знищити Україну - перебіти і виснажити мотивованних бійців, щоб небуло кому боронити країну. Єрмакі-Татарови роблять своюсправу. А боневтік вправно читає кожного дня тексти по ТБ. Хороші направду йому тексти 2 розмних хлопця пишуть вони мабуть єдиний проукраїнський №загін" в ОП.
І що з цим робити?
показать весь комментарий
14.07.2022 10:47 Ответить
Телемарафон ЛОХотрон Ze ніколи не бреше...
Як у 95 кварталі..невже забули???
показать весь комментарий
14.07.2022 09:52 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2022 09:54 Ответить
ты дебил. Гитлер с этым ссуществом на одном континенте бы не сел.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:02 Ответить
а чем там занимается гайдай? информирует о наступлении кацапов свинорылых или организует оборону?
показать весь комментарий
14.07.2022 09:58 Ответить
Я не бот а ти якщо бачиш прогрес то поділись щоб всі його побачили.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:09 Ответить
Одни одно говорят...другой другое.Уничтожили и склады и вояк...А тут наступление?)))Хотя Арестович гарантировал...ничего больше не возьмут)))Ну как обычно....Мне другое интересно....вернее,я почти уверен что Гайдаю как и меру Мариуполя,вместе с их свитой платят зарплату....Которые из глубокого тыла,вешают лапшу.....думая что все поцы и все смотрят,ислючительно Земарафон.....
показать весь комментарий
14.07.2022 10:03 Ответить
Мне тоже непонятна активность в соцсетях мэра Мариуполя и его замов . По информации рядовых мариупольцев вся команда мэра Бойченко, включая родственников , 25-26 февраля уже чухнули в Запорожье и дальше .Если чиновники владели информацией по скорой блокаде города, нужно было организовывать ( в ускоренном режиме) эвакуацию гражданского населения ,всеми имеющимися видами транспорта. Зато сейчас они "работают " 24 часа в сутки , публикуя ужасы жизни в Мариуполе и продолжая получать зарплату за управление сданного рашистам города.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:31 Ответить
Мій племінник воює в Краматорську тому інформація за вчора з перших вуст - їм дуже важко особливо зараз. Більше нічого писати не буду щоб не нагнітати.
показать весь комментарий
14.07.2022 10:07 Ответить
наші теж там. раніше, казали, була стіна вогню. і наша арта відповідала 2 до 100. зараз, кажуть, трохи легше все-таки стало.
показать весь комментарий
14.07.2022 19:20 Ответить
как только вылезает Гайдай.сразу у орков наступление...может для начала ликвидировать Гайдая?
показать весь комментарий
14.07.2022 10:13 Ответить
пі да ра си ! скорішого здохнення!
показать весь комментарий
14.07.2022 10:16 Ответить
вошів давити... гнид гнати... вату вчити... тіко комплексний підхід втримає Державу, Націю... Слава ЗСУ...
показать весь комментарий
14.07.2022 10:35 Ответить
І вошів і гнід давити. А вату стерілізувати ( де-кого -буквально), щоб паразитам не було середовища.
показать весь комментарий
14.07.2022 11:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
14.07.2022 10:48 Ответить
Слабых бьют везде. Нех...й было будівництво устраивать. Предупреждали этих ***..ков всем миром что война будет. 73 % в топку вас ган..доны
показать весь комментарий
14.07.2022 11:02 Ответить
Накладіть карту доріг"великого будівництва" на карту напрямків і доріг наступу рашистів. Ті дороги будувались і розширювались ( щоб танкам зручніше було !) для їх комфортного і пересування і швидкогозахоплення України . Все це сволота зробила при припиненні фінансування оборонки.

Зе- дебіли, вимкніть Зе-марафон, думайте хоть трошки!
показать весь комментарий
14.07.2022 11:14 Ответить
 
 