Россияне наносят авиационные удары и наступают, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские захватчики наносят авиационные удары по населенным пунктам Луганской области и наступают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Многих интересовал вопрос, зачем оккупантам необходимо быстро провести перепись населения. Одна из причин – формирование реестра пенсионеров. По нашей информации, за несколько дней за оформлением пенсии в Северодонецке обратились около 220 граждан. Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно. Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера. То есть собрали личные данные и позволили людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя. Нашли рабочую силу", — говорится в сообщении.

В то же время ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня. Из-за небольших населенных пунктов россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь к Бахмуту потому и уничтожают все, что видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются", — добавил он.

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