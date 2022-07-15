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Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"На современной войне очень важна мобильность военных подразделений. Мы понимаем необходимость хорошей техники для военных. С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин. На днях передано еще 50 машин.

8 полноприводных грузовиков, специально переоборудованных для военных, 35 пикапов и внедорожников, 7 "скорых" уже работают в войсках.

Кроме того, с начала войны передано более 10 тысяч комплектов бронежилетов, касок, форм. Более 600 тепловизоров и тепловизионных прицелов, более 130 квадрокоптеров и БПЛА и многое другое. Военная администрация – это такая организация, имеющая бюджета ноль. Это все сделано на частные средства.

Спасибо всем причастным! Вместе – обязательно победим!" – объяснил Вилкул.

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Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 01
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 02
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 03
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 04
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 05
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 06
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 07
Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул 08
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Топ комментарии
+14
Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
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14.07.2022 10:07
+9
Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
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14.07.2022 10:45
+7
мля,ну просто Че-Ге-Вара
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14.07.2022 09:56
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мля,ну просто Че-Ге-Вара
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14.07.2022 09:56 Ответить
скоріш че-ге-Варя)
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14.07.2022 10:34 Ответить
Ну вот, Портнов тоже так бы смог - ВНЕЗАПНО встать и сказать что он ненавидит рашку...
хорошая попытка, Вилкул.
жаль что тя не захватили орки, а то бы поставили мэром Геническа - и кричал бы то же самое, но для дикарей. Ермак не мог бы уволить вилкула? киву еще тоже бы к нему. но Пушкина нитрошь!!11 твари малоросски
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14.07.2022 09:59 Ответить
Не факт. Поки що Вілкул вірно служить лише одному господарю, а саме Ахметову. Навіть спроб робити на когось іншого, або стати самостійним за ним ще не спостерігалось.
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14.07.2022 10:04 Ответить
Та ніхто з притомних і не вважає, що малий Вілкул ЗНЕНАЦЬКА став патріотом. Але як це стосується новини, що для ЗСУ закупили автівки?
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14.07.2022 10:06 Ответить
Вілкул "вовремя спрыгнул" с антиУкраины...
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
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14.07.2022 10:07 Ответить
а кому та хвойда потрібна?
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14.07.2022 10:31 Ответить
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14.07.2022 10:34 Ответить
"НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
так, це наша серйозна недопрацьовка... будемо виправлятися!
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14.07.2022 11:01 Ответить
Та сколько его можно уже *******?********* один раз и все
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14.07.2022 18:58 Ответить
..нда.. вот не думал, что когда-то буду ставить "лайки" Вилкулу.. подивымося
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14.07.2022 10:27 Ответить
не будемо поспішати з висновками.
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14.07.2022 11:02 Ответить
Та Бог з ним, якщо б дійсно людині прозріла і переосмислила щось у своєму житті. Тоді б багато на що можно було ю очі закрити. А так... Не вірю.
Поки кривий ріг контролюється Україною, вілкул на коні. Навряд чи він цього не розуміє. От і весь патріотизм, на жаль
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14.07.2022 10:29 Ответить
Хоча і в 2014 я знав людей, які були ярими "патріотами савєтскай родіни", але прозріли. І після 24.02 багато хто позбувся тез на кшталт "ета всьо нєнужная вайна алігархав, каториє на нєй зарабативают. Єслі би нє ані, то вайна би давно закончілась. А народи-ведь брацкіє".
Але Вілкул.. ну якось не віриться
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14.07.2022 10:32 Ответить
Та нічого він не переосмислював. Він на службі у Ахметова. Їхня поведінка це - типова поведінка феодала. Вони харчуються з цієї території і тому вимушені її захищати. Особливо після того як вони побачили що з РФ домовитись не вийде і їхній бізнес, в разі окупації, буде віджатий, разом з їхнім майном.
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14.07.2022 10:45 Ответить
Згоден
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14.07.2022 11:29 Ответить
респект
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14.07.2022 10:32 Ответить
Кому "респект"? Вілкул ті автівки "за сваі" купляв? Щас!
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14.07.2022 10:58 Ответить
Перепрошую, але маю питання до редакції: а коли це саша вілкул встиг стати мером міста? Наскільки мені відомо, до недавнього часу виконуючим обов'язки мера міста Кривого Рогу був сашин татко, юра вілкул на заміну "бєзврємєнно ушедшего" кості павлова. Усі троє були (чи зара є?) членами партії регіонів. ну, ви знаєте, шо бонзи цієї партії частенько відвідували столицю кацапстану зі звітами про "продєланную работу" та зайвий раз поцілуватися "в дьосни" з мешканцями кремля та місцевої госдуми.
Але повернемося "до наших баранів". Тож саша вілкул вирішив попіаритися вчергове на придбанні техніки для фронту не за кошти з бюджету міста, а за приватні (так розумію, бізнесові) кошти. Мабуть, саша гадає, шо його клан буде хазяйнувати містом довічно?
п.с. хто не знав раніше: вадік малхасян (він же новінський) полишив опоблок та вирішив стати простим меценатом та бізнесменом (таку інструкцію, гадаю, отримав з кремля, який і закинув його сюди, в Україну у 2012-му році (відповідний наказ про надання громадянства підписав чивокунь), а вже у 2013-му став нардепом ВРУ. Має спільний серйозний бізнес з сашою вілкулом.
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14.07.2022 10:57 Ответить
вилкул переобуващка а в 19 году висел на ріговских плокатах..но...авто єти не рикошетят даже ак 47..почему не усилюют корпус на заводе бронесталью . а калеса не меняют на противо пульніе
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14.07.2022 11:39 Ответить
Ты в школе учился умник?ты уже определись на каком пишешь
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14.07.2022 19:00 Ответить
стечкин шоли под мышкой как у грязного гарри??????????????????????????????????
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14.07.2022 12:19 Ответить
Хоч щось з того що вкрали у народу риги сєпари повертається до народу.
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14.07.2022 16:51 Ответить
вілкул настаящій патріот-правасек, як беня - жидобандерівець.
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14.07.2022 22:29 Ответить
 
 