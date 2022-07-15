Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин.
Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"На современной войне очень важна мобильность военных подразделений. Мы понимаем необходимость хорошей техники для военных. С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин. На днях передано еще 50 машин.
8 полноприводных грузовиков, специально переоборудованных для военных, 35 пикапов и внедорожников, 7 "скорых" уже работают в войсках.
Кроме того, с начала войны передано более 10 тысяч комплектов бронежилетов, касок, форм. Более 600 тепловизоров и тепловизионных прицелов, более 130 квадрокоптеров и БПЛА и многое другое. Военная администрация – это такая организация, имеющая бюджета ноль. Это все сделано на частные средства.
Спасибо всем причастным! Вместе – обязательно победим!" – объяснил Вилкул.
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хорошая попытка, Вилкул.
жаль что тя не захватили орки, а то бы поставили мэром Геническа - и кричал бы то же самое, но для дикарей. Ермак не мог бы уволить вилкула? киву еще тоже бы к нему. но Пушкина нитрошь!!11 твари малоросски
Після ПЕРЕМОГИ, я думаю йому багато чого пробачать, забудуть....
А от курви син Шуфрич???...
Яка його доля? Пропала ***** з медіа...
До речі....шУфрич "НЕПИЗЖЕНИЙ"
уже 145- день(((
уже 145- день(((
так, це наша серйозна недопрацьовка... будемо виправлятися!
Поки кривий ріг контролюється Україною, вілкул на коні. Навряд чи він цього не розуміє. От і весь патріотизм, на жаль
Але Вілкул.. ну якось не віриться
Але повернемося "до наших баранів". Тож саша вілкул вирішив попіаритися вчергове на придбанні техніки для фронту не за кошти з бюджету міста, а за приватні (так розумію, бізнесові) кошти. Мабуть, саша гадає, шо його клан буде хазяйнувати містом довічно?
п.с. хто не знав раніше: вадік малхасян (він же новінський) полишив опоблок та вирішив стати простим меценатом та бізнесменом (таку інструкцію, гадаю, отримав з кремля, який і закинув його сюди, в Україну у 2012-му році (відповідний наказ про надання громадянства підписав чивокунь), а вже у 2013-му став нардепом ВРУ. Має спільний серйозний бізнес з сашою вілкулом.