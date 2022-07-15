Военным Кривого Рога закупили и передали еще 50 машин, всего – 368 единиц транспорта, - Вилкул. ФОТОрепортаж

С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин.

Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"На современной войне очень важна мобильность военных подразделений. Мы понимаем необходимость хорошей техники для военных. С начала войны Военная администрация города организовала закупку за частные средства и передала нашим военным уже 368 машин. На днях передано еще 50 машин.

8 полноприводных грузовиков, специально переоборудованных для военных, 35 пикапов и внедорожников, 7 "скорых" уже работают в войсках.

Кроме того, с начала войны передано более 10 тысяч комплектов бронежилетов, касок, форм. Более 600 тепловизоров и тепловизионных прицелов, более 130 квадрокоптеров и БПЛА и многое другое. Военная администрация – это такая организация, имеющая бюджета ноль. Это все сделано на частные средства.

Спасибо всем причастным! Вместе – обязательно победим!" – объяснил Вилкул.

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