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Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли кассетными снарядами многоэтажки и гражданскую инфраструктуру поселка Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, разрушения потерпела местная амбулатория семейной медицины.

Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей.

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Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 01
Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 02
Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 03
Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 04
Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 05
Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА 06

Автор: Анастасія Потіха
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А Зеленский ударил..., ой, да это же Елдак, или Тартаров? Или Наумов? Тищенок, или кто?
цитата Арастовича про Юг - "********".
это как? это вся эта х.... весело щебечет и обзывается - ыыыы, дай 100 МРЛС и 500 М-777, а то мы тут понимаешь защищаем.
ребятки, защищают ВСУ, ну икак бы свою страну. а вы просто ........
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14.07.2022 10:26 Ответить
щось ніяк кількість обстрілів не зменшується, не зважаючи на всі розбомблені хаймарсами склади(
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14.07.2022 10:32 Ответить
Для розвідки польових складів потрібна агентура, місцеві прихильники України. А орки зв'язок глушать. Зрештою, військові будуть вирішувати і цю проблему. Ніхто з кротячого керівництва до війни не готувався.
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14.07.2022 10:56 Ответить
ходять чутки, що американці дають нашим розвіддані із супутників.
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14.07.2022 19:24 Ответить
 
 