Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли кассетными снарядами многоэтажки и гражданскую инфраструктуру поселка Степногорск в Запорожской области.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, разрушения потерпела местная амбулатория семейной медицины.
Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей.
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цитата Арастовича про Юг - "********".
это как? это вся эта х.... весело щебечет и обзывается - ыыыы, дай 100 МРЛС и 500 М-777, а то мы тут понимаешь защищаем.
ребятки, защищают ВСУ, ну икак бы свою страну. а вы просто ........