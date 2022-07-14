Рашисты ударили кассетными снарядами по Степногорску в Запорожской области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли кассетными снарядами многоэтажки и гражданскую инфраструктуру поселка Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, разрушения потерпела местная амбулатория семейной медицины.

Также снаряд попал в трансформатор, в результате чего было обесточено около 200 потребителей.

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