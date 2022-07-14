Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, были ликвидированы не только представители командования, но и младшие офицеры управления.
Один из них – Евгений Сипин. О его ликвидации пишет в Фейсбуке Иракли Комахидзе, сообщает Цензор.НЕТ.
Евгений Сипин служил в должности помощника начальника штаба отделения артиллерийской разведки.
Он родился в 1997 году в Волгоградской области, окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по специальности "Применение подразделений артиллерийской разведки". Выполняя преступные приказы руководства РФ, отправился воевать в Украину и был ликвидирован.
Ранее сообщалось о ликвидации высокопоставленных офицеров командования 20-й мотострелковой дивизии.
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Тихо до нього летіла ракета
От же ж зрадіє його мама Света
Свіжого м'яса стоїть півпакета
Одна до Одної,тікі колір різний
Будєт похоронєн под Москвой...
💥💥💥💥
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Харошева сина.
Твой син - нє такой,
Как бил вчєра...
Авжеж, не такий. Сьогодні він вже двохсотий. І то є добре.
Поел - вырос уродом.