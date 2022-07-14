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Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время удара ВСУ по командному пункту 20 мотострелковой дивизии из Волгограда, расположенной на Херсонщине, были ликвидированы не только представители командования, но и младшие офицеры управления.

Один из них – Евгений Сипин. О его ликвидации пишет в Фейсбуке Иракли Комахидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Сипин служил в должности помощника начальника штаба отделения артиллерийской разведки.

Он родился в 1997 году в Волгоградской области, окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге по специальности "Применение подразделений артиллерийской разведки". Выполняя преступные приказы руководства РФ, отправился воевать в Украину и был ликвидирован.

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Ранее сообщалось о ликвидации высокопоставленных офицеров командования 20-й мотострелковой дивизии.

Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 01
Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 02
Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 03
Старший лейтенант Сипин из 20 мотострелковой дивизии ликвидирован 9 июля во время удара ВСУ в Херсонской области 04
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Топ комментарии
+24
мамке подарочек
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14.07.2022 11:29
+20
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14.07.2022 11:34
+17
свинособакам свинособачья смерть ... здоровья погибшему
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14.07.2022 11:32
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мамке подарочек
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14.07.2022 11:29 Ответить
зато мамка теперь компенсацию получит, может быть
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14.07.2022 11:35 Ответить
после "мани-мани" будет исполнена "танцующая мамка" ))
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14.07.2022 11:50 Ответить
coffin dance
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14.07.2022 12:48 Ответить
Чики-дитта
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14.07.2022 14:49 Ответить
Рузге зальдатік іграв в іхтамнета
Тихо до нього летіла ракета
От же ж зрадіє його мама Света
Свіжого м'яса стоїть півпакета
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14.07.2022 12:06 Ответить
Добрий жмур, ще більше і більше таких, гроші на пластик ми вже тим оркам назбираємо....
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14.07.2022 11:29 Ответить
"хороший" руський, зашкварений руський
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14.07.2022 11:30 Ответить
Майор Чернобаев, ваш выход!
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14.07.2022 11:30 Ответить
результат алкогольной мутации
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14.07.2022 11:30 Ответить
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14.07.2022 11:34 Ответить
У него еще сперма на губах не обсохла, а оно воевать поехало...
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14.07.2022 11:31 Ответить
нечего было переться в чужую страну и убивать там мирных людей на радость своему чокнутому фюреру
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14.07.2022 11:32 Ответить
свинособакам свинособачья смерть ... здоровья погибшему
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14.07.2022 11:32 Ответить
Блін Даже форма Фашистська
Одна до Одної,тікі колір різний
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14.07.2022 11:32 Ответить
Дохлая кацапская мразь). Туда и дорога.
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14.07.2022 11:35 Ответить
чисто козломордая пика, еще бы бородку добавить
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14.07.2022 11:38 Ответить
Эта мамашка-свинособака виновата и папка свинорос,не вправили мозги покойнику..
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14.07.2022 11:42 Ответить
Вот бл. , а капитаны шо? уже кончились?
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14.07.2022 11:43 Ответить
Лычки как у Гиммлера. С такими знаками отличия долго не живут.
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14.07.2022 11:43 Ответить
До чого тут Гімлер? Вони скопійовані з "вермахтівських" У SS - зовсім інші петлиці
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14.07.2022 11:55 Ответить
А чого це ви відмазуєте Гіммлера ?
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14.07.2022 14:12 Ответить
Старший лєйтєнант,мальчік молодой,
Будєт похоронєн под Москвой...
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14.07.2022 11:43 Ответить
а чё собакам не скормили скрепно ?
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14.07.2022 12:05 Ответить
В первую очередь он нацист а не офицер. Не дорабатывает наша пропаганда и СМИ в этом плане.
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14.07.2022 11:43 Ответить
ну и рожи у них. там его предки по женской линии, миниму 4 поколения, с водолазами не подгуливали, а кутили во всю!
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14.07.2022 11:48 Ответить
мелочь, а приятно 👍👍👍
💥💥💥💥
🦴🦴🦴
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14.07.2022 11:52 Ответить
Мабуть, уже у Михайлівській академії замполіти повісили "пальтрет" з описом "подвигів героя" А курсанти проходять повз і думають: "Я - следующий?!" Погано, що вже випуск пройшов! Молоді лейтенанти відгулюють свою першу офіцерську відпустку і цього не бачать Але ще більшим "сюрпризом" для них буде, коли вони прибудуть до місця служби представляться командиру в/ч, а їм н/ш відразу в зуби "предписание" - і в Україну!
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14.07.2022 11:53 Ответить
И за что такие "почести" на Цензоре дохлому оккупанту (на родине он всего лишь безвестное пушечное мясо для фарша ымперского"вяличия" москальских бояр и самодержца из питерской подворотни)!?
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14.07.2022 11:56 Ответить
Так хоч десь "зацінять"! Хоч і у вигляді трупа А вдома завтра забудуть!
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14.07.2022 12:22 Ответить
красивый парень
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14.07.2022 11:58 Ответить
проблема не в "красоте" или сексуальной ориентации, а в глупости (собственной), недостатке интеллекта и критического мышленя (даже банальной фантизии и воображения, чтоб представить свое безславное будущее)!
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14.07.2022 12:05 Ответить
счастливчик ! красиво засортирился ! о таком издыхании мечтает вся рузкая пуйлоскотина унтерменшевско-лишнехромосомная нацико-зверьковая !
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14.07.2022 12:04 Ответить
Здохло падло...
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14.07.2022 12:04 Ответить
sipina sperva zasipili, a potom zasypajut...
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14.07.2022 15:18 Ответить
довоювався-- ім би понєдєльнікі взять і отменіть
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14.07.2022 12:06 Ответить
Ця людиноподібна істота здохла, дякувати Богу, а згадувати про неї тут геть не варто. Забудьте.
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14.07.2022 12:08 Ответить
На всiх фото такi будiвлi обшарпанi й занедбанi...Але на ремонт нема коштiв..та й нiколи- треба вАйивать с бАндерами...
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14.07.2022 12:09 Ответить
А вони надіялися "пабедить биндер" і змусить нас робить їм ремонти
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14.07.2022 12:24 Ответить
За будівлі теж помітив, яке обшарпане. Хотів написати, випередили. Та нічого, зате видно, з якого лайна до нас їдуть "асвабадітєлі".
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14.07.2022 14:00 Ответить
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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14.07.2022 12:12 Ответить
Нє жді мєня, мама,
Харошева сина.
Твой син - нє такой,
Как бил вчєра...

Авжеж, не такий. Сьогодні він вже двохсотий. І то є добре.
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14.07.2022 12:17 Ответить
Одним нацистом ублюдком меньше.
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14.07.2022 12:21 Ответить
видно по пьяне ванька деланній)
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14.07.2022 12:26 Ответить
бидло лішнєхромосомноє..земля скловатою і чорти у компанію...довгіє літа у пеклі
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14.07.2022 12:31 Ответить
Жил бы себе кацапченок в своих ******, месил бы ножонками грязь, бухал как скрепы велят, так нет же - в вяликого асвабадителя оно решило поиграть!
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14.07.2022 12:31 Ответить
Молоденький. Мог бы жить. Но сдох.
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14.07.2022 12:39 Ответить
Здоровья подохшему, его семье той же участи
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14.07.2022 12:48 Ответить
А на фасаді облізла вже фарба
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14.07.2022 12:53 Ответить
мразь
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14.07.2022 13:03 Ответить
Мама буде тепер гордитись сином.
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14.07.2022 13:04 Ответить
Мама подаст в суд на производителей смеси "Малыш".
Поел - вырос уродом.
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14.07.2022 14:14 Ответить
давайте мамки с папкой координаты мы поздравим
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14.07.2022 14:32 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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14.07.2022 15:10 Ответить
Кубзон ждал его.
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13.11.2022 09:49 Ответить
 
 