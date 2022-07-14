Рашисты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице: Известно о 8 погибших, в том числе ребенка. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Войска РФ тремя ракетами ударили по зданию с офисными помещениями в Виннице.

Об этом сообщил глава нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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"Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадал также Дом офицеров и расположеные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.

На месте прилетов возник пожар, огонь перешел и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", – говорится в сообщении.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото с места удара российских оккупантов.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о 8 погибших, среди них маленький ребенок.

"Есть раненые. Это очередное преступление окупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу", — подчеркнул Тимошенко.

В Нацполиции уточнили, что по состоянию на 12:10 в результате попадания российских ракет по Виннице 8 человек погибли, а 30 - ранены.

По состоянию на 12.15 количество жертв возросло. В ГСЧС заявили о 12 погибших и 25 раненых.

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