Рашисты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице: Известно о 8 погибших, в том числе ребенка. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ тремя ракетами ударили по зданию с офисными помещениями в Виннице.
Об этом сообщил глава нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадал также Дом офицеров и расположеные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 6 раненых и 2 погибших, среди которых маленький ребенок.
На месте прилетов возник пожар, огонь перешел и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели", – говорится в сообщении.
В то же время советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал фото с места удара российских оккупантов.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о 8 погибших, среди них маленький ребенок.
"Есть раненые. Это очередное преступление окупантов в нашем мирном городе глубоко в тылу", — подчеркнул Тимошенко.
В Нацполиции уточнили, что по состоянию на 12:10 в результате попадания российских ракет по Виннице 8 человек погибли, а 30 - ранены.
По состоянию на 12.15 количество жертв возросло. В ГСЧС заявили о 12 погибших и 25 раненых.
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Крім порушення логістики Таврійської групіровки орків це також величезні проблеми для цивільних - Крим абсолютно не самодостатній ні в чому
А от якого біса там Єрмаки з Татаровими ховаються я не розумію.
Зрозумійте, проблема не в укриттях для Зе, а в тому, що він саботує призначення керівника САП, тримає посадах відвертих зрадників і просто підозрілих людей.
Не в укриттях справа. І не в ударах по Бєлгороду.
Якщо рашисти будуть вбивати десь в ЄС то тоді можливо вони будуть більш активні. А зараз трохи кинути грошенят та списати стару техніку щоб перезапустити якісь економічні процеси у себе там, ось і все, і на тому спасибі.
Наші союзники Британія та Америка - поки ще нас не зрадили. Ну, а Франція, Німеччина та Канада - це дійсно повії газові.
Гнилые людишки
Якщо без іронії то асфальтом важко жбурляти коли в попі рука дєрмака а яйця в шухляді бабушки бені.
Прорыв например Киевского моря или даже просто уничтожение мостов в городах миллионниках чепез Днепр (например) может стать для Украины катастрофическим....
Удары по их городам только на руку им же. Мобилизация повод обьявить войну разбомбить действительно критические обтекты. Войну действительно можно еще эскалировать и эскалировать....
АЛЕ ТРЕБА ДОБИВАТИ....
Гібридна зупинка контрнаступу ЗСУ на півдні в інтересах агресора щоб дозволити йому укріпитись, знову завезти ********** є спланованою диверсією проти держави зеленими зрадниками у владі.