В результате ракетного удара по Николаеву повреждены две школы, - Сенкевич. ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня утром оккупанты попали в два учебных заведения в Николаеве.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил в телеграме городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты продолжают обстреливать школы в Николаеве. Сегодня утром они попали в два наших учебных заведения. Вот такие воронки оставили после себя их ракеты. В одной школе полностью разрушена часть здания, в другой — выбиты окна, двери, повреждена крыша и фасад", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, сегодня по Николаеву было выпущено 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

Кроме учебных заведений повреждены здания частного бизнеса, общественный транспорт и многоквартирные дома.

Пока известно об одном раненом, которому понадобилась медицинская помощь.

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Как сообщает издание НикВести, в одной из школ удар пришелся по прилегающей территории. Взрывной волной в заведении выбило окна и двери, частично сорвало штукатурку и потолок, повредило мебель и технику.

Также пострадали жилые дома рядом с учебными заведениями. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов.















































































