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Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе "Чекан" производства Беларуси. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Дрон одноразового применения летит под управлением оператора и может сбросить на цель 3 кг взрывчатки.

Об этом говорится на фейсбук-странице компании "БЛИЦ Беспилотные Системы", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чекан" – это тактический БПЛА-баражирующий боеприпас одноразового применения, летящий по заданному маршруту и имеющий возможность внешнего управления. Во время полета он передает данные и видеизображения оператору, который может управлять поиском целей и принимающим решение на поражение. В случае отсутствия целей "Чекан" самоликвидируется.

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Боевая погрузка аппарата — до.3 кг, радиус боевого применения — до 25 км, время полета — до 1 часа.

"Чекан" летит на высоте 400-800м со скоростью 70-100 км/ч, его слышно, он имеет характерную форму стреловидного летающего крыла. Перед атакой он выключает двигатель и пикирует на цель. Точность попадания в автоматическом режиме невелика (до +/ -15м), в режиме управления до +/-5м по неподвижным целям", — говорится в сообщении.

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Такой БПЛА можно уничтожить заградительным огнем из стрелкового оружия. "Чекан" имеет таймер самоликвидации, так что подходить к дрону, когда он упал, нельзя.

Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 01
Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 02
Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 03
Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 04
Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 05
Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе Чекан производства Беларуси 06
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Топ комментарии
+26
білорусь наробила таких дронів дуже багато для росії, щоб вони вбивали наших військових, а фінансував їх такий собі арахамія, який в них купував елоектроенергію, зупинивши наші сонячні і вітрові СЕС, а також видобуток вігулля.
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14.07.2022 12:53
+19
Смешного мало. Ето очередное доказательство что Беларашка воюет против Украины. Зато мы до сих пор закрываем на ето глаза и даже не разорвали отношения с вражеской белорусью
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14.07.2022 13:03
+17
Зато у нас до сих пор не признают что Беларашка воюет против Украины
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14.07.2022 12:57
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чекушка...
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14.07.2022 12:50 Ответить
На очереди танк пузырь и самолет мерзавчик
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14.07.2022 12:52 Ответить
Бульбавафен
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14.07.2022 12:52 Ответить
білорусь наробила таких дронів дуже багато для росії, щоб вони вбивали наших військових, а фінансував їх такий собі арахамія, який в них купував елоектроенергію, зупинивши наші сонячні і вітрові СЕС, а також видобуток вігулля.
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14.07.2022 12:53 Ответить
чык-чырык
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14.07.2022 12:55 Ответить
Зато у нас до сих пор не признают что Беларашка воюет против Украины
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14.07.2022 12:57 Ответить
Нє не воює,але з ночі туди приходять борти з десантурою
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14.07.2022 13:28 Ответить
Тоді треба визнати що з рашкою воює НАТО, бо Байрактари зроблені в Туреччині, а ХАЙМЕРСИ в Америці.
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14.07.2022 15:07 Ответить
nomernoj, a ty berega ne pereputal? Tebe javno na lentu.sru
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14.07.2022 15:32 Ответить
на всій військовій техніці раші стоять чіпи західних країн, а деяка техніка має і велику кількість деталей, зроблених в країнах НАТО, то як це називати?
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14.07.2022 17:30 Ответить
А нато то каким боком.Нато нам вооружение не поставляет.
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14.07.2022 18:30 Ответить
А Беларашки никакой и нет, это всё одна и та же русско-фашистская хунта.
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14.07.2022 15:42 Ответить
Смешного мало. Ето очередное доказательство что Беларашка воюет против Украины. Зато мы до сих пор закрываем на ето глаза и даже не разорвали отношения с вражеской белорусью
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14.07.2022 13:03 Ответить
Тоді треба визнати що з рашкою воює НАТО, бо Байрактари зроблені в Туреччині, а ХАЙМЕРСИ в Америці.
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14.07.2022 15:10 Ответить
Ни с одной территории стран нато по беларуси и московии не пуляют.
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14.07.2022 18:33 Ответить
ДРОН КАРТОФАН
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14.07.2022 13:03 Ответить
не треба чекати доки підараси біларуси разом з рашистами знову нападуть, цих ******* треба *******, точками та хаймарсами розїбати всю інфрастуктуру білорусі
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14.07.2022 13:07 Ответить
бульбушку збили...
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14.07.2022 13:14 Ответить
Gosha Vyainemyainen

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Я читаю: 0

Реєстрація:14.07.2022 -
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14.07.2022 13:23 Ответить
Союзнички Минска и мацковии отработали Старый КГБшный труб...переодели бульбашей в военную форму рабZeи..типа белорусы в войне не участвуют...
Хотя санкции против усатого фюрера ЕС и США ввели...
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14.07.2022 13:22 Ответить
Був "Чекан",а став "Защекан"
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14.07.2022 13:56 Ответить
Чому досі не розірвані дип. відносини з бульбашами?
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14.07.2022 14:00 Ответить
До чого ж довели Україну прокацапські виродки! Навіть сраний колгоспник виробляє безпілотники, а в Україні майже все виробництво знищили та поспродали за копійки!
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14.07.2022 17:06 Ответить
 
 