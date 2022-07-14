Защитники Украины сбили на южном направлении вражеский дрон-камикадзе "Чекан" производства Беларуси. ФОТО

Дрон одноразового применения летит под управлением оператора и может сбросить на цель 3 кг взрывчатки.

Об этом говорится на фейсбук-странице компании "БЛИЦ Беспилотные Системы", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чекан" – это тактический БПЛА-баражирующий боеприпас одноразового применения, летящий по заданному маршруту и имеющий возможность внешнего управления. Во время полета он передает данные и видеизображения оператору, который может управлять поиском целей и принимающим решение на поражение. В случае отсутствия целей "Чекан" самоликвидируется.

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Боевая погрузка аппарата — до.3 кг, радиус боевого применения — до 25 км, время полета — до 1 часа.

"Чекан" летит на высоте 400-800м со скоростью 70-100 км/ч, его слышно, он имеет характерную форму стреловидного летающего крыла. Перед атакой он выключает двигатель и пикирует на цель. Точность попадания в автоматическом режиме невелика (до +/ -15м), в режиме управления до +/-5м по неподвижным целям", — говорится в сообщении.

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Такой БПЛА можно уничтожить заградительным огнем из стрелкового оружия. "Чекан" имеет таймер самоликвидации, так что подходить к дрону, когда он упал, нельзя.











