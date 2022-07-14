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Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно "освоить" более 650 млн грн из бюджета, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Они пытались создать предприятие, которое должно было выиграть до конца года тендеры на 680 млн грн. На это потратили еще 2,3 млн. государственных денег.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, чиновники сочли, что для запуска работы предприятия нужно 2,5 млн грн. Они провели тендер на разработку базы данных госреестра кормовых добавок, который выиграла "дружественная" фирма. Чиновники заплатили якобы за реестр 2,3 млн. грн. Но на самом деле ни одного реестра не было создано.

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Когда в СБУ взялись за проверку, то выяснили: все это было нужно, чтобы с помощью нового предприятия "освоить" еще 680 тыс. грн.

Подозрения получили:

  • и.о. председателя Госпродпотребслужбы (Андрей Лордкипанидзе, назначенный всего два дня назад. – Ред.);
  • заместитель председателя Госпродпотребслужбы;
  • директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;
  • руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;
  • и.о. директора одного из государственных предприятий;
  • руководитель частной компании.

Их подозревают в растрате имущества и служебном подлоге. Наказание за такие преступления – от 5 до 12 лет за решеткой.

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Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно освоить более 650 млн грн из бюджета, - СБУ 01
Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно освоить более 650 млн грн из бюджета, - СБУ 02
Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно освоить более 650 млн грн из бюджета, - СБУ 03
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Топ комментарии
+15
в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.); Джерело: https://censor.net/ua/p3354080

а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
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14.07.2022 13:35
+13
вішать сук!!!!
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
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14.07.2022 13:37
+5
А зто Портнова випустив через границу ? Явно ермак


Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 13:37
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в.о. голови Держпродспоживслужби (Андрій Лордкіпанідзе, призначений лише два дні тому. - Ред.); Джерело: https://censor.net/ua/p3354080

а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
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14.07.2022 13:35 Ответить
Пані Софія, ви висловлюєтесь як кварталівська шпана.
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14.07.2022 13:43 Ответить
Это на папередника замес лайна делают, ибо всем понятно, что у нас сейчас независимого правосудия уже практически нет
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14.07.2022 13:44 Ответить
Судова реформа як і збільшення зарплат суддям проведено до 2019 року.
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14.07.2022 15:59 Ответить
Откуда оно возьмется , правосудие то ? ВСЕ судьи назначены ЛИЧНО Порошенко - вот такая понимаешь загогулина ...Реформа судов прошла до выборов ЗЕ ....
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14.07.2022 17:05 Ответить
ахаха. Ну ты кацап даёшь)) Из за лично Порошенко и война.У дебилов. Три года черноротая зелёная плесень у власти. А суды то вообще карманные конторки
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14.07.2022 18:39 Ответить
Бабло переможе зло ), ну і все інше теж.
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14.07.2022 15:04 Ответить
вішать сук!!!!
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
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14.07.2022 13:37 Ответить
Держи вора!!!!!!
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14.07.2022 13:41 Ответить
А зто Портнова випустив через границу ? Явно ермак


Банковая отпускает предателей?

Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?

https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
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14.07.2022 13:37 Ответить
Що відбувається? На табуретці продовжує сидіти клоун.
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14.07.2022 13:44 Ответить
На фото кібердепартамент, а вони яким боком в таких справах?
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14.07.2022 13:37 Ответить
ну у той фирмы бухгалтер работает на компьютере
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14.07.2022 13:52 Ответить
Коли ви ублюдки вже нажеретесь???
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14.07.2022 13:38 Ответить
Нажаль ніколи.
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14.07.2022 13:45 Ответить
Андрій Лордкіпанідзе бачу по призвищу це щирий Українець....Дерьмака у тюрму
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14.07.2022 13:40 Ответить
Вони на Вінницю не звертають увагу.
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14.07.2022 13:44 Ответить
І тут же читаємо: "Британія виділила Україні майже $3 млн допомоги для розслідування воєнних злочинів РФ" Джерело: https://censor.net/ua/n3354077Дехто в нас і досі не усвідомив, що в Україні іде війна. Може нарешті вже пора згадати про закони воєнного часу?!
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14.07.2022 13:47 Ответить
Ніхто не забув,що воєнний стан в країні? Розстріли саботажників , мародерів, злочинців, зрадників....Та ні,зелень навіть не чула про таке.🤦
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14.07.2022 13:58 Ответить
Во время войны таких крыс ****** нужно вешать на площадях и их ********* с их шлюхами туда же
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14.07.2022 14:02 Ответить
папердник замутив схему, а коли вишли на фініш, агрохімія підсунув свого перця. Ну а тему найшли реєстр кормових добавок. Скоріш за все. імпортні добавки фіктивно мали реєструвати і тут же перепродувати або продавати сертифікат. А як свідчить вікова практика - все це через раздрай між компаньонами.
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14.07.2022 14:04 Ответить
не можу зрозуміти, у заголовку 680 мільйонів, і у тексті 680 тисяч....
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14.07.2022 14:15 Ответить
О !!!
Хтось ще і до кінця дочитує
А то усі - в основному - заголовок ...
А статтю до кінця - рідко ...
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14.07.2022 14:39 Ответить
Или Украина или расстрел по Законам военного времени.Нужно выбирать или будет поздно.
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14.07.2022 14:25 Ответить
Борислав Береза

40 мин. ·

Читаю новость, о том что СБУ задержала организатора преступной группировки, скрывавшегося от следствия за хищение украинских недр на 1 млрд грн. Более 5 месяцев злоумышленник скрывался от следствия за организацию нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти 1 млрд грн.

При этом стало известно, что сегодня суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком. Это значит, что ущерб государству нанесён в сумме 4,3 млрд грн. Но Коломойского никто не ищет. Какой же лошара тот мужик, который организовал добычу строительного песка в промышленных масштабах. Мог просто по суду все порешать и нанести ущерб в 4,3 раза больше. И ничего бы ему не было. Или для того, чтобы тебе ничего не было, то ты должен быть Коломойским? Пойду, подумаю.
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14.07.2022 14:51 Ответить
щось замало затримано..а фірми-прокладки??? чи то договорів не знайшли?
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14.07.2022 14:59 Ответить
Це не 650млн а 650грн порівняно з тим що насправді крадеться.
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14.07.2022 15:01 Ответить
Сказали, а ми що, не "зелені"? Всім можна, а чого це ми в сторонці повинні відсиджуватись?
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14.07.2022 15:32 Ответить
А для чего еще эта служба существует,пилить и сдирать взятки,пока они есть все будет продолжаться.
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14.07.2022 15:59 Ответить
Лордкипанидзе ставленник саакашвили, который вовремя в грузию свинтил
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14.07.2022 16:51 Ответить
ПОЛОЖЕННЯ про державну реєстрацію кормових добавок від 3 березня 2020 р. № 210
видано згідно закону "Про безпечність та гігієну кормів" від 21 грудня 2017 року № 2264-VIII
думаю, що "зхуднувши" під час війни бариги від влади вирішили хоть якось почати відбивати свої посади от і вирішили банально заробити на розпилі бабла на сторенні сайту. Бо тема інформаційно-консультаційних послуг зі своєю невизначеністю вартості продукту наче навмисно створена для корупціонерів всіх мастей і щаблів.
100% підвела жадібність, бо закинувши якомусь компютерщику-бідоласі пару тищ збиралися наварити мільйони . А бідолага вирішив не заморачуватись - взяв і злився сам і ще й тему злив СБУшникам.
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14.07.2022 17:02 Ответить
Всі тендери - це махінації. Таке враження, що саме для цього вони й були створені.
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14.07.2022 17:11 Ответить
Ніхто,нікого нікуди не посадить.Поки є зєлєлєнє зло нічого не будє.Радуйтесь.
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14.07.2022 17:26 Ответить
продажная взяточническая контора. Всегда была
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14.07.2022 18:53 Ответить
 
 