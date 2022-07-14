Руководители Госпродпотребслужбы хотели незаконно "освоить" более 650 млн грн из бюджета, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Они пытались создать предприятие, которое должно было выиграть до конца года тендеры на 680 млн грн. На это потратили еще 2,3 млн. государственных денег.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным следователей, чиновники сочли, что для запуска работы предприятия нужно 2,5 млн грн. Они провели тендер на разработку базы данных госреестра кормовых добавок, который выиграла "дружественная" фирма. Чиновники заплатили якобы за реестр 2,3 млн. грн. Но на самом деле ни одного реестра не было создано.
Когда в СБУ взялись за проверку, то выяснили: все это было нужно, чтобы с помощью нового предприятия "освоить" еще 680 тыс. грн.
Подозрения получили:
- и.о. председателя Госпродпотребслужбы (Андрей Лордкипанидзе, назначенный всего два дня назад. – Ред.);
- заместитель председателя Госпродпотребслужбы;
- директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;
- руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;
- и.о. директора одного из государственных предприятий;
- руководитель частной компании.
Их подозревают в растрате имущества и служебном подлоге. Наказание за такие преступления – от 5 до 12 лет за решеткой.
Пожалуйста, подождите...
а хто в УКРАІНЕ всіх призначає - Ермак . Такщо це він приказав спіздити гроши
вішать всіх цих гандонів, що під час війни обкрадають державу
Банковая отпускает предателей?
Портнов бежал из Украины: что вообще происходит?
https://youtu.be/MaAq4L1m_iY
Хтось ще і до кінця дочитує
А то усі - в основному - заголовок ...
А статтю до кінця - рідко ...
40 мин. ·
Читаю новость, о том что СБУ задержала организатора преступной группировки, скрывавшегося от следствия за хищение украинских недр на 1 млрд грн. Более 5 месяцев злоумышленник скрывался от следствия за организацию нелегальной добычи строительного песка в промышленных масштабах. По выводам экспертизы, его незаконная деятельность нанесла ущерб бюджету и природоохранному фонду государства в размере почти 1 млрд грн.
При этом стало известно, что сегодня суд ликвидировал компанию Коломойского "Новофарм" и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком. Это значит, что ущерб государству нанесён в сумме 4,3 млрд грн. Но Коломойского никто не ищет. Какой же лошара тот мужик, который организовал добычу строительного песка в промышленных масштабах. Мог просто по суду все порешать и нанести ущерб в 4,3 раза больше. И ничего бы ему не было. Или для того, чтобы тебе ничего не было, то ты должен быть Коломойским? Пойду, подумаю.
видано згідно закону "Про безпечність та гігієну кормів" від 21 грудня 2017 року № 2264-VIII
думаю, що "зхуднувши" під час війни бариги від влади вирішили хоть якось почати відбивати свої посади от і вирішили банально заробити на розпилі бабла на сторенні сайту. Бо тема інформаційно-консультаційних послуг зі своєю невизначеністю вартості продукту наче навмисно створена для корупціонерів всіх мастей і щаблів.
100% підвела жадібність, бо закинувши якомусь компютерщику-бідоласі пару тищ збиралися наварити мільйони . А бідолага вирішив не заморачуватись - взяв і злився сам і ще й тему злив СБУшникам.