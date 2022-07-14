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Винница (701) война (47275) обстрел (20434) ГСЧС (4490)

Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На месте ракетного удара российских оккупантов в Виннице работают пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по состоянию на 15:55 погибли 20 человек (в том числе три ребенка).

52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий, 40 автомобилей.

Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС привлечено 319 чел. и 33 ед. техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС", - сообщили спасатели.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 01
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 02
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 03
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 04
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 05
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 06
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 07
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 08
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 09
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 10
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 11
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 12
Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь 13

Читайте: В Винницкой области 15 июля объявлен днем траура по погибшим во время ударов РФ по областному центру
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Топ комментарии
+34
почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
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14.07.2022 16:41
+15
То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
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14.07.2022 16:46
+14
Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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14.07.2022 16:43
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Да забили уже все на ту тревогу. Тем более Винница условно глубокий тыл. Если по перву может еще кто-то и прятался, то теперь всем по барабану...
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14.07.2022 16:43 Ответить
Й таке скрізь по Україні
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14.07.2022 16:56 Ответить
Сигнал був. І був фактично по всій Україні на той момент.
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14.07.2022 16:43 Ответить
Був сигнал о 10.45.Відбій десь о12.00.
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14.07.2022 16:45 Ответить
10:04 - 12:23
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14.07.2022 16:49 Ответить
То есть погибшие сами виноватьі? А ***** молодец?
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14.07.2022 16:46 Ответить
Звісно винні рашисти, проте, інстинкт самозбереження повинен бути присутнім у воюючої нації.
Проблема, що "воює" 25-30 %населення - інші повністю ведуть звичний спосіб життя (торгові центри, ринки, ресторани) - тому і вмирають від рашистів у першу чергу...
Чуєш тривогу - сховай своє тільце в безпечне місце - зроби послугу державі!
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14.07.2022 16:53 Ответить
вам из сша легко писать??!! посидите всю жизнь каждую тревогу в бомбоубежище! легко говорить как надо. Это просто нереально
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14.07.2022 17:17 Ответить
якщо тебе коли небудь якийсь наркоман підріже на темній вулиці, я сподіваюсь хтось напише - вбивство через недбалість
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14.07.2022 16:46 Ответить
Эээээ, извольте, у нас улицы освещены и заасфальтированы
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14.07.2022 16:49 Ответить
Сумно такі коментарі читати. Логіка відома ще з совка, де вина (частково чи повністю) перекладається на жертву.

Причина вбивства тут не недбалість. 100% причина вбивства тут: пуск ракет. Відсутність сирен і/або ігнорування повітряної тривоги в даному випадку не можуть розглядатись як причина загибелі. Не може тут також бути аналогії з технікою безпекою (подумайте чому).
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14.07.2022 17:19 Ответить
почитала комменты русни по информации о Виннице, господи,... меня просто затошнило..., русня - это тяжело больные каким-то вирусом 2-у ногие, которые смертельно опасны для остального человечества..., жаль, что далеко не все это понимают...
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14.07.2022 16:41 Ответить
У той симоньян вроде свои дети есть. А карма она такая...
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14.07.2022 16:48 Ответить
Як не прискорбно, але тварюки будуть і далі наносити підлі удари. І чим складніше будуть у них справи - тім підлішими будуть їхні дії. Війна, продовження політики. А їхня політика - це знищення Українців. Це не шляхетна війна, якщо війна може такою бути. Це Зло, яке винищує все, що за його межами.
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14.07.2022 16:53 Ответить
"ад пуст. Все бесы здесь"
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14.07.2022 17:19 Ответить
Ще одна трагедія, сумно і боляче.
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14.07.2022 16:42 Ответить
Ну а ше якісь ****.ни вчать як відкосити від війська.Діти їх ще не калічились кацапами. Горе людям .,співчуваю
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14.07.2022 16:45 Ответить
А как служба в вооруженных силах спасет от ракетного удара, при учете что Боневтик закатал деньги в асфальт вместо того что бы укреплять армию? Армия должна быть качественная с наличием техники, а не тупо мясом с криками ура бежать с шашкой на голо...
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14.07.2022 16:52 Ответить
Как говорит #изда зам. министра обороны Анна Маляр за 7-21 день мы сделаем с вас терминаторов. За 3 недели нормального бойца не подготовить, минимум пол года нужно. Человек без опыта в таком случае должен идти только по желанию. Или же должна быть нормальная подготовка. Знаю я как у них там 1 автомат на 20 человек. И сидят разбирают...
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14.07.2022 16:58 Ответить
Последние кадры девоки с матерью в Виннице, рашистов нужно всех уистреблять как насекомых,это не люди и греха в этом нет. https://www.youtube.com/watch?v=-EJtaYbCYwE
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14.07.2022 16:47 Ответить
KoZлорылый Скотомогильник довоюется с Украиной до того, что коZломордых обеZьян будут ******* по всей Европе.... сжигать будут машины на русских номерах, особенно РУССКИХ и БЕЛОРУССКИХ ДАЛЬНЕБОЕВ....

В Европе уже 6.5млн беженцев, тоесть ЕВРОПАНАШ...Это так, коZлорылым обеZьянам на заметку....
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14.07.2022 16:51 Ответить
У мене питання до зелених, мені не відомо, але питання є, чому кораблі орків не потоплені, чому не підірвані Антонівський та всі Чонгрські мости
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14.07.2022 16:58 Ответить
Думаю буде до півсотні загиблих
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14.07.2022 17:01 Ответить
Куйня якась повна в державі....
Від Харкова до Миколаїіва прості люди які вдягнули форму ЗСУ гинуть в боях за незалежність держави, в тилу гинуть прості люди які теж мріють про свободу та незалежність, а бариги тихесенько собі"рішають" з орками та турками "вивіз зерна з українських морських портів"...
Епт, шо взагалі відбуваеться?!
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14.07.2022 18:22 Ответить
Нет такой национальности,как русские или россияне,есть российский биомусор,которій нужно утилизировать не сортируя.
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14.07.2022 18:36 Ответить
 
 