Ракетный обстрел Винницы российскими оккупантами: Продолжаются поиски 46 человек, с которыми пропала связь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На месте ракетного удара российских оккупантов в Виннице работают пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, по состоянию на 15:55 погибли 20 человек (в том числе три ребенка).
52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, из них 34 человека в тяжелом состоянии. Повреждены 55 зданий, 40 автомобилей.
Продолжается поиск 46 человек, связь с которыми отсутствует. От ГСЧС привлечено 319 чел. и 33 ед. техники. На месте работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС", - сообщили спасатели.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Пожалуйста, подождите...
Проблема, що "воює" 25-30 %населення - інші повністю ведуть звичний спосіб життя (торгові центри, ринки, ресторани) - тому і вмирають від рашистів у першу чергу...
Чуєш тривогу - сховай своє тільце в безпечне місце - зроби послугу державі!
Причина вбивства тут не недбалість. 100% причина вбивства тут: пуск ракет. Відсутність сирен і/або ігнорування повітряної тривоги в даному випадку не можуть розглядатись як причина загибелі. Не може тут також бути аналогії з технікою безпекою (подумайте чому).
В Европе уже 6.5млн беженцев, тоесть ЕВРОПАНАШ...Это так, коZлорылым обеZьянам на заметку....
Від Харкова до Миколаїіва прості люди які вдягнули форму ЗСУ гинуть в боях за незалежність держави, в тилу гинуть прості люди які теж мріють про свободу та незалежність, а бариги тихесенько собі"рішають" з орками та турками "вивіз зерна з українських морських портів"...
Епт, шо взагалі відбуваеться?!