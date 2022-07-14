Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли Винницу ракетами типа "Калибр" маркировкой 3М-14Е.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Эти ракеты могут огибать рельефы местности, а также избегать известных врагов средств противовоздушной обороны. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14 Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м. 20 см. Боевая часть – 450 кг", - отметил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Гайдыш Сергей.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.
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Результаты подготовки к горячей фазе войны..?
Не, не слышали?
Українець і крапка.
@yap6354
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9 ч
Зеленський з Єрмаком здали Херсонську і Запорізьку об.. Тепер під загрозою Одеса. Як тільки під прикриттям "*********** почне захват , то ця зелена зграя негайно повинна бути знешкоджена. Влада повинна перейти військовим. Іншого варіанту у України немає! Інакше ******* країні.
Також треба збивати літаки які пересікають повітряний простір з РФії у Білорусь бо вони несуть загрозу для України.
А то вдруг путєн нападьоть
Зло повинне бути покарати, а краще страчене.