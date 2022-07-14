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Винница (701) война (47275) обстрел (20434)

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли Винницу ракетами типа "Калибр" маркировкой 3М-14Е.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Эти ракеты могут огибать рельефы местности, а также избегать известных врагов средств противовоздушной обороны. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

"После извлечения и проведения первичной идентификации элементов боеприпасов было предварительно установлено, что ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14 Е. Вес начальной ракеты составляет 1770 кг. Длина ракеты – 6 м. 20 см. Боевая часть – 450 кг", - отметил начальник части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Гайдыш Сергей.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице. Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Погиб 21 человек, в том числе 3 ребенка.

Читайте: Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами Калибр из акватории Черного моря. 01
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами Калибр из акватории Черного моря. 02
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Топ комментарии
+36
кацапи то ********
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14.07.2022 17:19
+32
Свинособаки отримають пристойну відповідь: їх колорадські личинки отримають по заслузі!
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14.07.2022 17:18
+21
Тероризм!
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14.07.2022 17:20
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Свинособаки отримають пристойну відповідь: їх колорадські личинки отримають по заслузі!
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14.07.2022 17:18 Ответить
Чогось згадалось: "Сайдємся пасєредінє..."
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14.07.2022 17:19 Ответить
Я не знаю, яким треба бути остолопом, щоб таке вигадати. Ну просто треш. Найвеличніший треш.
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14.07.2022 17:24 Ответить
Кацапи обстрілюють українців, а згадується Зеленський? Та хоч Кошовий з Юзіком у нас будуть президентом та прем'єром, як це зменшує злочини кацапів?
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14.07.2022 17:33 Ответить
ніяк не зменшує, але бездіяльність це теж злочин
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14.07.2022 17:45 Ответить
Розмінований Чонгар це вже вибачте явний злочин. Я вже мовчу про окозамилювання "шашликамі в мае" замість евакуації.
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14.07.2022 18:05 Ответить
у вас и кошевой с юзиком будут гидрантом работать.

Результаты подготовки к горячей фазе войны..?

Не, не слышали?
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14.07.2022 19:16 Ответить
кацапи то ********
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14.07.2022 17:19 Ответить
Тероризм!
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14.07.2022 17:20 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
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14.07.2022 17:27 Ответить
може хтось поясне що робть оон. вони надають гроші агрессора на підтрмку населення, яке постраждало від того агресора. тобто задачей оон є прокормити тих які залишлсь. це терористична сполука
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14.07.2022 17:32 Ответить
і вона відповідає за меньшення ротів
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14.07.2022 17:33 Ответить
Оон - організація, яка існує завдяки спонсорській підтримці. І одним з найбільших спонсорів є, тадам, параша.
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14.07.2022 17:38 Ответить
Ні, США є найбільшим спонсором ООН
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14.07.2022 17:46 Ответить
Читати вмієшь? Чи аби щось ляпнути про США?
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14.07.2022 20:02 Ответить
А на хєра нам оті ттх касабської зброї? Щоб вата вчергове "васхітілась мощью расєйскаґо аружия"? Чи для того, щоб "пересічні" вирішили "ну куда нам с такімі страшними ракєтамі тягацца, пара атдать всьо чьто трєбуют и даґаварівацца"?
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14.07.2022 17:33 Ответить


Українець і крапка.

@yap6354

·

9 ч

Зеленський з Єрмаком здали Херсонську і Запорізьку об.. Тепер під загрозою Одеса. Як тільки під прикриттям "*********** почне захват , то ця зелена зграя негайно повинна бути знешкоджена. Влада повинна перейти військовим. Іншого варіанту у України немає! Інакше ******* країні.
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14.07.2022 17:35 Ответить
Тока без БЭ, голосовали за клоуна?
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14.07.2022 17:56 Ответить
ну что,подпись на договоре о вывозе зерна Х-йло поставило...можно грузить?
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14.07.2022 17:36 Ответить
Свинокацапи вимагають за це припинення бойових дій та контролю за вантажами. За цей час вони віндовлять втрачену техніку та БК . Це катастрофа ля нас та поразка у цій війні,що призведе до втрати держави. нехай воно краще згниє!
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14.07.2022 18:05 Ответить
Можливо вже настав час пройтись ХЕМАРСАМИ по бухтам Севаса
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14.07.2022 18:06 Ответить
там що відстань до них 70 км? у нас немає інших ракет,поки що..
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14.07.2022 18:16 Ответить
Ну ще скільки терпіти це неподобство.Коли ми вже знищимо засоби і місця запуску російських ракет
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14.07.2022 18:06 Ответить
ЧФ РФії повинен бути знищеним......І у першу чергу ракетоносії. Треба полегшати завдання москалям і знищувати і кораблі що стоять на ремонті адже коли їх відремонтують вони будуть нести загрозу для України.
Також треба збивати літаки які пересікають повітряний простір з РФії у Білорусь бо вони несуть загрозу для України.
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14.07.2022 18:15 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть,
А то вдруг путєн нападьоть
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14.07.2022 18:16 Ответить
поxему кучму не задержeют и кузьмука за растрату аримии и ракет и ввс...??????????????????????????????????????????????
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14.07.2022 18:40 Ответить
Должны начать бить по городам россии
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14.07.2022 19:28 Ответить
Есть имена кремлевских старцев- Путин, Володин, Шойгу и др. У них есть дети и внуки. Бить необходимо по ним, иначе и дальше будут гибнуть дети простых граждан. Бить нужно по голове, а не по рукам!
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14.07.2022 19:35 Ответить
Як пишуть в ЗМІ стріляли з моря. А шо внаслідок Нептунів або Гарпунів вже не залишилось? В асфальт закатали зелені паціфісти
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14.07.2022 20:27 Ответить
Для початку почитай ТТХ цих ракет
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14.07.2022 21:08 Ответить
4 дефицитных калибра чтобы убить 25 гражданских... Украина воюет с клиническими злобными кретинами...
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14.07.2022 21:13 Ответить
Треба такими ракетами обов'язково розбомбити москву. А краще ще важчими.

Зло повинне бути покарати, а краще страчене.
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15.07.2022 03:22 Ответить
Пора уже свои ракеты делать,и ******* по москве и кремлю
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15.07.2022 08:57 Ответить
 
 