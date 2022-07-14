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Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Правительство Франции наградило украинскую поэтессу Лину Костенко орденом Почетного легиона.

Об этом в фейсбуке сообщила Лариса Ившина, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня орден Почетного легиона вручили Лине Костенко в посольстве Франции.

Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона 01

Лина Васильевна поблагодарила за высокое отличие и сказала, что посвящает "ее нашим воинам - самому почетному Легиону", - говорится в сообщении.

Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона 02

Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона 03

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Топ комментарии
+29
Наші вітання, пані Ліно!!!
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14.07.2022 18:05
+24
Найщиріші вітання Поетесі !
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14.07.2022 18:08
+21
Супер, клас жива легенда, довгіє літа!
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14.07.2022 18:07
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Наші вітання, пані Ліно!!!
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14.07.2022 18:05 Ответить
Шоб ткаченко не переплутав, підставивши свої широкі груди під орден.
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14.07.2022 18:06 Ответить
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14.07.2022 18:21 Ответить
Супер, клас жива легенда, довгіє літа!
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14.07.2022 18:07 Ответить
Найщиріші вітання Поетесі !
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14.07.2022 18:08 Ответить
Вітання!

Але, таке враження, що як би не війна, не визнали б
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14.07.2022 18:10 Ответить
Оце круто, вітання! Насправді масштаб особистості такий, що це орден удостоївся стати нагородою для такої людини, а не навпаки.
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14.07.2022 18:25 Ответить
Пане Тарасе, а знаєте, що вона відмовилась від звання Герой України за президентства Ющенка? Сказала: ""Політичної біжутерії не ношу".
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17.07.2022 22:25 Ответить
Слухав її колись на концерті. Пані Ліна - історична постать рівня Тараса Шевченка, Лесі Українки та Василя Стуса.
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14.07.2022 18:32 Ответить
Достойне рішення Великій Людині, Українці,Патріоту, Поетесі.
(навіть гидко подумати про якогось зеленського...)
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14.07.2022 18:37 Ответить
З її сторінки в ФБ сьогодні:

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14.07.2022 18:37 Ответить
"Ті, що народжуються раз на століття,

умерти можуть кожен день.

Кулі примхливі, як дівчата,-

вибирають найкращих.

Підлість послідовна, як геометрія,-

вибирає найчесніших.

В'язниці гостинні, як могили,-

вибирають неприборканих.

Криваві жоржини ростуть над шляхом

у вічність.

Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.

І тільки подвиг людського духу

доточить їх до безсмертя."

(Ліна Костенко)
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14.07.2022 18:47 Ответить
От це радісна новина! Поздоровляємо!
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14.07.2022 19:25 Ответить
Ліна Костенко - душа і совість України
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14.07.2022 19:40 Ответить
не велика честь, - проституты награждали таким же орденом пропогандона Венедиктова, Харви Ванштейна, Башара Ассада. Ассад отказался от такой чести...
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14.07.2022 19:44 Ответить
Неймовірна жінка по силі духу та таланту!
Це на стільки заслужено та водночас неочікувано та неймовірно!
Як арешт єрмака…
Вибачте, що згадав про цього кон-до-ма…
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14.07.2022 19:51 Ответить
Для мене Ліна Василівна Костенко -"Залізна Леді" ********
української літератури й крапка! Поздоровляємо!!!
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14.07.2022 20:21 Ответить
К сожалению, эта престижная награда вручается и недоброжелателям свободной Украины. Так, недавно ее получил соратник Назарбаева - Олжас Сулейменов, обвинивший самих украинцев в том, что на них напала Россия:
"Мы сейчас убеждаемся, что случилось в Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык украинским, а русский - незаконным. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать это в сегодняшней политике и в будущем", - сказал он.
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14.07.2022 20:49 Ответить
Посрав?
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14.07.2022 21:44 Ответить
Я скрізь своя, і я ніде не дома.

Душа летить у посвіті епох.

І де цей шлях почався, - невідомо.

І де урветься, знає тільки Бог.

Ліна Костенко
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14.07.2022 22:37 Ответить
В наш час думаючий Українець це рідкість, а емоційний це буденність.
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15.07.2022 23:27 Ответить
Дорогі співвітчизники, шановні мої українці! Гадаю, найбільшою повагою і любов'ю, якими ми можемо вшанувати Ліну Костенко, є знання її твочости, читання її віршів, щоб не було у неї навіть найменших підстав подумати про себе: "де ж мого слова хоч би хоч луна?" Читаймо її вірші, і я б сказав, її неймовірний роман у віршах " Маруся Чурай": "Прийшла весна, скасовано угоду, вся Україна знову у вогні(!). Цвіте земля, задивлена в свободу(!), аж навіть жити хочеться мені." Ну а це - так просто до сліз: "Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,-
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься - Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори." Я люблю Вас, Ліно Василівно!
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17.07.2022 22:20 Ответить
 
 