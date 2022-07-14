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Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Правительство Франции наградило украинскую поэтессу Лину Костенко орденом Почетного легиона.
Об этом в фейсбуке сообщила Лариса Ившина, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня орден Почетного легиона вручили Лине Костенко в посольстве Франции.
Лина Васильевна поблагодарила за высокое отличие и сказала, что посвящает "ее нашим воинам - самому почетному Легиону", - говорится в сообщении.
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+29 Чайка Київ
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+21 Юрій Горлінський
показать весь комментарий14.07.2022 18:07
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Пожалуйста, подождите...
Але, таке враження, що як би не війна, не визнали б
(навіть гидко подумати про якогось зеленського...)
умерти можуть кожен день.
Кулі примхливі, як дівчата,-
вибирають найкращих.
Підлість послідовна, як геометрія,-
вибирає найчесніших.
В'язниці гостинні, як могили,-
вибирають неприборканих.
Криваві жоржини ростуть над шляхом
у вічність.
Тріпочуть під вітром короткі обривки життя.
І тільки подвиг людського духу
доточить їх до безсмертя."
(Ліна Костенко)
Це на стільки заслужено та водночас неочікувано та неймовірно!
Як арешт єрмака…
Вибачте, що згадав про цього кон-до-ма…
української літератури й крапка! Поздоровляємо!!!
"Мы сейчас убеждаемся, что случилось в Украине, когда в 2014 году там бездарные политики объявили единственный законный язык украинским, а русский - незаконным. И в итоге Украина потеряла по сути дела свою государственность. Мы должны учитывать это в сегодняшней политике и в будущем", - сказал он.
Душа летить у посвіті епох.
І де цей шлях почався, - невідомо.
І де урветься, знає тільки Бог.
Ліна Костенко
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,-
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься - Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори." Я люблю Вас, Ліно Василівно!