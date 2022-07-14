Франция наградила Лину Костенко орденом Почётного легиона. ФОТО

Правительство Франции наградило украинскую поэтессу Лину Костенко орденом Почетного легиона.

Об этом в фейсбуке сообщила Лариса Ившина, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня орден Почетного легиона вручили Лине Костенко в посольстве Франции.

Лина Васильевна поблагодарила за высокое отличие и сказала, что посвящает "ее нашим воинам - самому почетному Легиону", - говорится в сообщении.

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