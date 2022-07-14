РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16858 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 544 13
Житомирщина (1315) минирование (1408)

Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Залесском лесничестве Народицкого специализированного лесного хозяйства Житомирской области автомобиль с лесоводами, двигаясь по лесной дороге, наехал на мину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. Вследствие наезда произошел взрыв".

Во время детонации, к сожалению, двое лесоводов погибли на месте. Еще шесть лесоводов получили ранения разных степеней тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Житомирщины. Степень тяжести ранений определяется врачами", - отмечают.

Читайте также: У побережья Одесской области снова нашли противокорабельную мину

Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА 01
Автомобиль лесоводов наехал на мину в Житомирской области - есть погибшие, -РДА 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
показать весь комментарий
14.07.2022 18:46
+13
Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
показать весь комментарий
14.07.2022 18:56
+4
Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
показать весь комментарий
14.07.2022 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подивіться,що від машини лишилось...Найщиріші співчуття пораненим і родичам загиблих...
показать весь комментарий
14.07.2022 18:46 Ответить
Нам не відбудовувати треба, а створювати зону відчуження з мінними полями по усьому кордону з рашистами та бульбашами
показать весь комментарий
14.07.2022 18:56 Ответить
Не розумію,ну сказали ж до лісів зараз не пхатися,й лісникам,мабуть,такожю
показать весь комментарий
14.07.2022 19:12 Ответить
Це із тих хто ще не бачив пекла, нажаль. Не суйтеся куди не треба, не скупчуйтеся в містах, все набагато гірше ніж хтось вважає... Зара безпека кожного у його руках. Не може бути перемоги у тих хто байдужий.
показать весь комментарий
14.07.2022 19:26 Ответить
Бачили вони , сиділи під Градами , ховались від орковських гвинтокрилів які заходили з лукашенії
показать весь комментарий
14.07.2022 22:41 Ответить
Вони були на роботі, бо ліс то є їх робота.
показать весь комментарий
14.07.2022 23:45 Ответить
лісівників... фух, автор школу хоч заквінчив? В українській мові нема такого слова, натомість є слово лісничий - гугл транслейт в поміч вам, москалі.
показать весь комментарий
14.07.2022 19:13 Ответить
Дурня повна! Тобі до до лісу, як і до мовознавства - до неба рачки. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA - лісівник - фахівець лісової справи в цілому. Лісник і лісничий - конкретні посади (лісник - рядовий працівник, лісничий - начальник).
показать весь комментарий
14.07.2022 19:21 Ответить
Підтримую саме так
показать весь комментарий
14.07.2022 20:01 Ответить
Лісничий - посада. В клжному лісництві по одному лісничому. Лісівник - це професія.
показать весь комментарий
14.07.2022 23:47 Ответить
такие мины мог поставить кто угодно ...это эхо еще долго будет слышно
показать весь комментарий
14.07.2022 19:24 Ответить
такою бандою вони їхали ліс вирубувати?
показать весь комментарий
14.07.2022 19:35 Ответить
Там за 5 км орки стояли обстрілювали ті села. А стояли попід річкою Уж в виселених селах Поліського р ну. Тараси , Володимирівка , Поліське , я знаю ті місця , виріс там
показать весь комментарий
14.07.2022 22:37 Ответить
 
 