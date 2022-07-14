Найдены обломки двух ракет, сбитых ПВО вблизи Винницы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Обнаружены обломки ракет, сбитых 14 июля противовоздушной обороной вблизи Винницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Силами ПВО были уничтожены две из пяти ракет морского базирования типа "Калибр".
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Будьте ви прокляті на віки вічні , фашисти кляті ‼️‼️
зЕлохский, такого не прощает!
наведення ГОТОВІ!
Проект Сапсан або Грім 2 (подивітся з якого рокутой Сапсан) створенний для заміни "Точка У"
На експорт да 300км відстань, для ВСУ до 500км (бо були ті домовленності пробалістичні ракети сер. дальності,які по факту анульовані! в данний час)
Нащі розробники стверджували, що з нескланою модифікацією ..тобто приеднання блоків..полетить на 1000-1500км! І все ***** готове і випробоване..до серійного виробництва..
але 100 відсотковий саботаж ворожих агентів! і наших користних довбограєк то все тормознули..
Невідомо..що з тим..дай боже щоб шось робилось по тому напрямку...той Грім 2 по краще тих Іскандерів...малиб дивізіони таких цяцьок..кацапи всеодноби напали сукі кляті..але скількіб життів наших врятувалоби і скількі кацапні перебили би...якщоб хтось херньою незаймався..Порошенко там ..Бурба..тож головні вороги..кончені дебіли!!! ну мають шанс змінитись!І стати тими кого можна поважати..якщо відкинуть ту дурню...навіть під шумок війни..телеканали..наші!! проукраїнські закрили!! то нормально?? то пздц! Хай берутся за голови поки непіздно!