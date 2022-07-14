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Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Одному из командиров армии РФ Азатбеку Омурбекову, чьи солдаты совершали зверства и массовые убийства в Буче, присвоили звание Героя России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.

В сообщении отмечается: "Командиру "бучанских палачей" Азатбеку Омурбекову присвоили звание Героя России и собираются установить памятную доску.

Именно Омурбеков командовал подразделением россиян, совершавших зверства и массовые убийства в Буче.

В частности, Омурбеков командует 64-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся возле Хабаровска.

Читайте также: От рук россиян в районе Бучи погибли 1137 человек, непосредственно в городе Буча - 461 человек, - Клименко

По данным ВСУ, а также согласно найденным многочисленным документам, шевронам и другим доказательствам, эта бригада в феврале-марте 2022 года оккупировала город Бучу и другие села Киевщины.

Оккупанты совершали жестокие зверства против мирных украинцев: брали их в плен, пытали и убивали.

Наша команда готовит расследование о зверствах 64-й бригады на Киевщине и, в частности, о роли Омурбекова в них".

Читайте также: Основные преступления в Буче совершались там, где стояли кадыровцы и буряты, - Денисова

Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России 01
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Топ комментарии
+57
найти и расстрелять со всей семьей. что бы ни одного ******** не осталось для продолжения рода
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14.07.2022 22:30
+33
Скоро парта хероя стане чорним пакетом сміття. Така доля орка
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14.07.2022 22:30
+32
ОЦЕ ТАКИЙ РУСКІЙ ЯКИЙ БРАТ УКРАЇНЦЯМ І БІЛОРУСАМ ?
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
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14.07.2022 22:32
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Скоро парта хероя стане чорним пакетом сміття. Така доля орка
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14.07.2022 22:30 Ответить
найти и расстрелять со всей семьей. что бы ни одного ******** не осталось для продолжения рода
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14.07.2022 22:30 Ответить
истинно православно рузьке имя та хфамилия этого ******** и ХЕРОЙ ФУЯ *****... уля товарисчи.. я презираю всех кроме европейцев такой уж простите я уродилося никогда не испытывал пиетет перед нигерами и узко пленочно желторотыми включая ИндоКитай.. все они какие то недоделаные что ли включая арапов всяких..
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14.07.2022 22:39 Ответить
Я больше всего ненавижу рассизм, и негров...
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15.07.2022 00:47 Ответить
Ненавидишь негров-ты и есть расист.
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15.07.2022 04:39 Ответить
Сарказм? Не, не слышал. А вот на комент выше, там да.
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15.07.2022 05:23 Ответить
А ведь среди этих узкопленочных, как вы выразились, есть те, кто наложил санкции на Россию, помогают Украине вооружением, гуманитаркой, всей душой любят Украину, желают ей победы.
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15.07.2022 05:27 Ответить
Скільки їх, 5 чоловік? Чи 7 ?
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15.07.2022 06:33 Ответить
Япония, Ю. Корея оказывают военную помощь Украине, мы в Казахстане собираем гум. помощь, также переводим деньги в Нац. Банк Украины на помощь ВСУ.
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15.07.2022 08:28 Ответить
Не обращайте внимания, его надо понять: слишком уж нам упеклись буряты расеи, которые нас уничтожают... Ему не до объективности сейчас.
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15.07.2022 06:42 Ответить
Да я сильно и не гружусь из-за этого, я хорошо знаю украинцев, они в массе не такие
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15.07.2022 08:30 Ответить
Снайперу все одно який розріз очей у окупанта,але після різанини в Бучі,косоокого завалить першим.....
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17.07.2022 12:33 Ответить
Не обращайте внимание,может он с горяча. Мы вам,и всем кто помогает нам и поддерживает, искренне благодарны,не важно какой вы национальности
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15.07.2022 12:40 Ответить
Ну ось тобі літінант баканов і доручить цю місію. Чи може сам голову орка принесеш в мішку Ахілл ти наш. А скоріш бовкало-базікало з зечмонь.
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14.07.2022 23:23 Ответить
Нехай здохне ця мразь!! І інші мразі, такі як він!
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14.07.2022 22:31 Ответить
Наверное не так сложно лоцировать местоположение урода, и...
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14.07.2022 22:31 Ответить
Черговий руський Обдолбай Раздолбаєвич. Мразота татарська...
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14.07.2022 22:31 Ответить
татарва = чурбани = виродки
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14.07.2022 22:55 Ответить
=нелюди
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14.07.2022 23:14 Ответить
Не ставай схожим на них. Сволота- те ті буряти, осктини,татарии...і інші. які почали себе вважати руськими. А найбільша гидота - навіть не ті самі "руские із глубинки", а українці за родом, які стали вважати себе Ц русскими" -ордловці. Це вони корригують ввогонь по лікрням і школамі багатолюдним місцям. то вони наживо зрізають тату з гербом України з нашихполонених, то вони страшенно катують і гвалтують полонених і викраденихіивільних.

Ось кого треба нищити - вони не тількии зрадники, аі найжорстокіші кати. Нищіти всюди.
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15.07.2022 14:43 Ответить
Він башкир скоріш всього
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15.07.2022 07:08 Ответить
Если дали героя, может сдох уже?
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14.07.2022 22:31 Ответить
саме такі виродки й садисти і стають теперь хероями московії.....де сцар - маніяк і шизофренік...
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14.07.2022 22:31 Ответить
ОЦЕ ТАКИЙ РУСКІЙ ЯКИЙ БРАТ УКРАЇНЦЯМ І БІЛОРУСАМ ?
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
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14.07.2022 22:32 Ответить
а нічого..їм заходе.!!.і деяким нашим ватанам
Все їм повернется..все буде!

Все буде Україна!!!
і ніяк інакше!
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14.07.2022 22:36 Ответить
А белорашисты для тебя брати?
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14.07.2022 23:09 Ответить
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15.07.2022 10:53 Ответить
Бажаю вам,росіянє,горіти не в аду,а на Землі від українських снарядів і ракет
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14.07.2022 22:33 Ответить
Ниче ниче..гнида...карма тебя гниду настигнет..вместе с твоими ***********
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14.07.2022 22:33 Ответить
Незабаром цього пАлковніка приберуть. Чекаємо.
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14.07.2022 22:34 Ответить
Желаю его семье и ********* подохнуть от рака
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14.07.2022 22:35 Ответить
Нельзя их было выпускать из Бучи.
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14.07.2022 22:38 Ответить
На гилляку Омурбэкова!
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14.07.2022 22:38 Ответить
Було би дивно, якщо б не дали
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14.07.2022 22:40 Ответить
Ох і поганяло)
Бек бек бек, беее
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14.07.2022 22:40 Ответить
одним словом - чурбан
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14.07.2022 22:53 Ответить
Херой ********** Ословйобеков Козлойоб Козлойобович
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14.07.2022 22:43 Ответить
Істинний словянин. А де істинні москалі козломорді? Всрались як завжди? Херої диванні
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14.07.2022 22:43 Ответить
****************....
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14.07.2022 22:44 Ответить
Ця недоістота здохне у страшних муках. Бог почує всіх загиблих та постраждалих. Пекло чекає.
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14.07.2022 22:45 Ответить
очередной чурбанбеков !!!
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14.07.2022 22:47 Ответить
Ця орда не змінилась з часів татаро-монгольського іга. Тільки слов'янську мову вивчили та ще дещо. По суті це ті самі генетичні виродки щой 200 років тому. Їм потрібен хан, кров та розваги. Світ має навіки прикончити цю орду, що б і через 200 років від неї ніякі пагони не зійшли. Можна й ізолювати як у звіринці, тільки ікла треба повибивати. І що б не за які гроші з цими потворами стосунків немав ніхто у світі! Бо це генетично виражена потворна нація!
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14.07.2022 22:52 Ответить
Ви трішки помилились- монголо -татарська орда напала на Русь в 1240 році.Тобто 782 роки тому. А ще була програна русичами раніше битва на Калці в 1223році.
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14.07.2022 23:28 Ответить
чурбан на чурбані та чурбаном поганяє
кацап = чурбан = ********
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14.07.2022 22:52 Ответить
рузькій, глязь узькій, чистий слов'янін!
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14.07.2022 23:38 Ответить
гнида, ты и твоя семья сдохнет
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14.07.2022 22:55 Ответить
Чурка!
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14.07.2022 22:57 Ответить
А можна по рашці через месенджери наймати якихось наріків, які за дозу будуть різати цих уродів у підворотнях? Просто, дешево і ефективно - ці ахуіцери ж вдома в себе неозброєні ходять, чик і все!
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14.07.2022 23:00 Ответить
Прикопати тварюку і діло з кінцем
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14.07.2022 23:00 Ответить
Карма нє фраєр, не мине свого хероя.
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14.07.2022 23:02 Ответить
знищити
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14.07.2022 23:03 Ответить
Яка країна - такі герої. Що з орків взяти?

Сподіваюсь родичі пишаються. Виховали х.йроя.
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14.07.2022 23:06 Ответить
приблизительно так я себе и представлял оркоофицера, неславянин, молодой, не видавший жизни, но уже в чинах и беспримерно жестокий. путинская военная форма очень не идет славянам, смешно видеть взрослых дядек с маленькими воротничками и гитлеровскими петлицами, а этому очень к лицу
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14.07.2022 23:08 Ответить
А підборіддя задрав, щоб бути більше схожим на кацапа
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14.07.2022 23:13 Ответить
Харя рязанская!!! =)
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14.07.2022 23:08 Ответить
петух **** .................................свинособака ватная....................................
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14.07.2022 23:12 Ответить
Потрібно створити таку кантору як в Ізраїлі, яка мочить своїх ворогів по всьому світу, не дивлячись на закони і чиюсь думку на "западє". Послухайте що розповідає Ігаль Лєвін...
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14.07.2022 23:15 Ответить
Видать недоразвитый какой-то герой. Что тогда говорить о подчиненных? Отсюда и зверства...
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14.07.2022 23:22 Ответить
Мечтаю єто видеть в документальном фильме!

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14.07.2022 23:24 Ответить
Оккупантов 64-й мотострелковой бригады в плен не брать! Омурбекова повесить!
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14.07.2022 23:32 Ответить
чтобы было понятнее, свинособаке присвоили зание "заслуженный палач РФ"
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14.07.2022 23:37 Ответить
Таких людей кацапы называют чурками и чурбанами. А он строит для них "русский мир" убивая украинцев.
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14.07.2022 23:42 Ответить
Гнида рашистская! Какая страна такие и герои! Тьфу, мрази!
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14.07.2022 23:43 Ответить
Какая вероятность что он сдохнет в ближайшее время а не через 60лет?
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15.07.2022 00:07 Ответить
Эй, "русские"!
Среди вас хоть какие-то славяне остались?
Или уже одни Башмаки Тапкоевы и Чебуреки Хавбековы?
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15.07.2022 00:11 Ответить
Там словян і не було. Тільки мала частина на околицях теперішньої України, що раніше і було нашими землями. Да ще нашадки депортованих з України за 300 років окупації.
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15.07.2022 22:35 Ответить
тре з його сраки медаьку зробить 💀
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15.07.2022 00:32 Ответить
гнида
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15.07.2022 00:38 Ответить
цей скубрійович патологична метвечина
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15.07.2022 01:30 Ответить
Азатбек Омурбеков был бы героем, если защитил братьев-каракалпаков от узбекской полиции. А убивать мирных жителей в чужой стране, это самое дно даже по палаческим меркам.
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15.07.2022 01:36 Ответить
Кацапскою - Нет будущего у народов, что делают "героями" Уродов!
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15.07.2022 02:48 Ответить
там же раньше героев давали за убийства рузьге, с чего им начали давать героев за убийства украинцев?
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15.07.2022 06:14 Ответить
Вони не змінилися.
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15.07.2022 06:35 Ответить
Підар, як і вся кацапська шобла.
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15.07.2022 06:52 Ответить
А я почему-то абсолютно уверен, что его голову, в знак искренних извинений, передадут нам насаженной на копьё.
И много ещё кого постигнет такая участь у них дома.
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15.07.2022 13:23 Ответить
Хто передаст?
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15.07.2022 22:17 Ответить
Хана тебе **********! Мы за тобой прийдём!
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15.07.2022 13:35 Ответить
Всю родню на ножи....
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15.07.2022 18:23 Ответить
Минули століття, а Русь-Україна, зі столицею в нашому 1000-літньому сивочолому Києві, знов затуляє собою Європу від азійської здичавілої москальської орди... Омурбекови, Атабекови, Аксакови, Карамзіни, Акчуріни, Муратови, Чєгодаєви, Тєнішеви, Єнікєєви ... Все це прізвища з тих сотень і сотень московських ординців, котрі, насправді й складали після прийняття православ"я, ті самі дворянські сословія Московії, котрими вже століття кічиться москальня, котра називає себе, чомусь, "слов"янами"... А, якщо додати сюди ще й татарську шапку, котру москалі брехливо називають "шапкою мономаха", хоча, насправді, її було зроблено для татарського хана Узбека у 1300-х роках, то стає абсолютно зрозумілим - Україна в 21 столітті б"ється за свободу та незалежність не тільки власну, а й всієї Європи з нащадками здичавілої азійської москальської орди, котра є спадкоємицею не Руси, а золотоординського улуса Джучі, частиною якого й була муромо-рязансько-московська "залєшанська земля"...
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15.07.2022 19:26 Ответить
Не дляхана, а для йогодонькі.То жігночий "капелюх". Тільки мокшанці не розібрались.
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15.07.2022 22:18 Ответить
Россия-это страна вечно немых Герасимов
и вечно виляющих хвостом идущих на смерть Муму... Иван Тургенев
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15.07.2022 21:26 Ответить
А буряты то внешне на людей похожи...
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15.07.2022 21:28 Ответить
Путін дав сигнал своїм холопам, відтепер героизм в россії - гвалтувати дітей, старих, жінок, катувати всіх підряд, вббивати будь кого. мародерити. А якщо не тільки вбиваєшь, а керуєш вбивцями, катами і гвалтівниками, як цей , що командував в Бучі, получиш найвищу нагороду- Героя Росії.

Перевести на купу мов і розповсюдити посвіту- звіт ОБСЄ по Бучі і наказ путіна про цю нагороду командиру катів. -Хто тепер для росії герой.
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15.07.2022 22:16 Ответить
 
 