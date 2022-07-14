Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Одному из командиров армии РФ Азатбеку Омурбекову, чьи солдаты совершали зверства и массовые убийства в Буче, присвоили звание Героя России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.
В сообщении отмечается: "Командиру "бучанских палачей" Азатбеку Омурбекову присвоили звание Героя России и собираются установить памятную доску.
Именно Омурбеков командовал подразделением россиян, совершавших зверства и массовые убийства в Буче.
В частности, Омурбеков командует 64-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся возле Хабаровска.
По данным ВСУ, а также согласно найденным многочисленным документам, шевронам и другим доказательствам, эта бригада в феврале-марте 2022 года оккупировала город Бучу и другие села Киевщины.
Оккупанты совершали жестокие зверства против мирных украинцев: брали их в плен, пытали и убивали.
Наша команда готовит расследование о зверствах 64-й бригады на Киевщине и, в частности, о роли Омурбекова в них".
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Ось кого треба нищити - вони не тількии зрадники, аі найжорстокіші кати. Нищіти всюди.
КАЦАПИ ВАША ПРОПАГАНДА ЛАЙНО ТУПЕ ПОВНЕ.
Все їм повернется..все буде!
Все буде Україна!!!
і ніяк інакше!
Бек бек бек, беее
кацап = чурбан = ********
Сподіваюсь родичі пишаються. Виховали х.йроя.
Среди вас хоть какие-то славяне остались?
Или уже одни Башмаки Тапкоевы и Чебуреки Хавбековы?
И много ещё кого постигнет такая участь у них дома.
и вечно виляющих хвостом идущих на смерть Муму... Иван Тургенев
Перевести на купу мов і розповсюдити посвіту- звіт ОБСЄ по Бучі і наказ путіна про цю нагороду командиру катів. -Хто тепер для росії герой.