Российский полковник Омурбеков, чьи подчиненные совершали зверства в Буче, стал героем России. ФОТО

Одному из командиров армии РФ Азатбеку Омурбекову, чьи солдаты совершали зверства и массовые убийства в Буче, присвоили звание Героя России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Слідство.Інфо.

В сообщении отмечается: "Командиру "бучанских палачей" Азатбеку Омурбекову присвоили звание Героя России и собираются установить памятную доску.

Именно Омурбеков командовал подразделением россиян, совершавших зверства и массовые убийства в Буче.

В частности, Омурбеков командует 64-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся возле Хабаровска.

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По данным ВСУ, а также согласно найденным многочисленным документам, шевронам и другим доказательствам, эта бригада в феврале-марте 2022 года оккупировала город Бучу и другие села Киевщины.

Оккупанты совершали жестокие зверства против мирных украинцев: брали их в плен, пытали и убивали.

Наша команда готовит расследование о зверствах 64-й бригады на Киевщине и, в частности, о роли Омурбекова в них".

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