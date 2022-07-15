РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12259 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
816 1
война (47303) Кириленко Вячеслав (682) обстрел (20439) смерть (9029) Донецкая область (7178)

За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты обстреляли Торецк, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО

За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.07.2022 10:16 Ответить
 
 