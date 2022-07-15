За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

"За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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