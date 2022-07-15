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За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.
"За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.07.2022 10:16 Ответить Мне нравится 0
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