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Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне продолжают бить по всему фронту и городам в относительном тылу.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 01

"Очередная гражданская мишень россиян – пятиэтажка в Константиновке. Достоверно известно, что в результате утренних обстрелов есть один раненый человек, но точное количество жертв и объемы разрушений еще предстоит установить", - говорится в сообщении.

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 02

Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 03

Смотрите: За сутки рашисты убили 3 мирных жителей Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Черкасская громада подверглась трем обстрелам в сутки.

"В Новониколаевке повреждено админздания, в Майдане россияне применили кассетные боеприпасы. Почти все общество обесточено, нет мобильной связи и интернета", - добавляют в ОВА.

Также в Марьинском обществе под обстрел попал частный сектор Красногоровки – известно о 1 погибшем и 1 раненом человеке. В Светлодарской громаде ночью россияне вели обстрелы по окрестностям Новолуганского, Кодемы и Семигорья: 1 человек погиб, 1 ранен.




Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 04
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 05
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 06
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 07
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 08
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 09
Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко 10
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То что и говорилось раньше. Рашисты заступорились и обосрались на фронтах почуствовав свою беспомощность. И начали террор гражданского населения чтобы вынудить Украину дать им передышку, закрепиться и собрать резервы
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15.07.2022 09:41 Ответить
воу цитата с тв. смотрел на рашке сколько истребителей? мы ********* 5процентов. а ракет представь сколько.
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15.07.2022 10:14 Ответить
Якщо ми можемо наносити удари у відповідь по території противника тільки по військовій інфраструктурі то що бракує прирівняти квартали з цивільним населенням до мобілізаційного резерву ЗС РФ і наносити удари по жилих кварталах міст на території РФ,знищуючи мобілізаційний резерв ЗС РФ. Російське іномовлення зігрє з РФією страшний жарт. А після нанесення таких масових ударів по цьому мобрезерву відразу заставить задуматися владу РФ
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15.07.2022 09:42 Ответить
Германию обрушили тогда когда стали бомбить Гамбург и Дрезден.
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15.07.2022 09:59 Ответить
Andreas -Україна не терорист, тому не буде обстрілювати жилі квартали міст, і тому знищує мобілізованих ворогів на полі бою. А декому бракує уяви, щоб зрозуміти що після таких дій з'являться черги біля воєнкоматів РФ, і армія ворога стане численніше за все населення України.
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15.07.2022 10:02 Ответить
Я вже казав в іншій темі-бо тоді орки самі масово побіжуть до військоматів і це до того ж розв'яже руки ***** проводити примусову мобілізацію. А задумуватися їх влада не буде-там нічим думати. Їх ціль-повністю знищити Україну. Доречі-рф правильніше писати з маленької літери.
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15.07.2022 10:03 Ответить
чому не дають відповідь рашистам ,в нас гинуть діти ,а по їх територіїї не можна? ЧОМУ!!!
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15.07.2022 09:53 Ответить
 
 