РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10985 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 701 3
обстрел (20439) Нацполиция (15762) Донецкая область (7178)

За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов области. Разрушены жилой сектор, предприятия, уничтожены посевы. Полицейские документировали военные преступления РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - г. Краматорск, г. Константиновка, пгт Северное, с. Иванград, с. Опытное, г. Авдеевка, с. Старая Николаевка, пгт Большая Новоселка, с. Новоукраинка, г. Бахмут, г. Горняк, село Маяки, село Хромово, Красногоровка, Дружба, Семеновка, Торецк, Журавка, Соледар.

За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 01

Враг обстреливал мирное население из авиации, артиллерии, ЗРК С-300, ракет, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты нанесли удар по пятиэтажке в Константиновке. Под обстрелами еще 3 громады Донетчины. Есть погибшие, - Кириленко. ФОТО

В результате обстрелов ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения получили 49 гражданских объектов: 29 жилых домов, учебное заведение, предприятия и поля пшеницы. Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 02
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 03
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 04
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 05
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 06
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 07
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 08
За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция 09
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для орків поняття заборонена зброя не існує ...відповідати потрібно їх методами і це для ***** більш доступно
показать весь комментарий
15.07.2022 10:32 Ответить
"Забороненою зброєю...."🤦
показать весь комментарий
15.07.2022 10:33 Ответить
Асвабадітєлі все бамбас ніяк не освободят.
показать весь комментарий
15.07.2022 10:34 Ответить
 
 