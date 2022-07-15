За сутки РФ 29 раз ударила по Донецкой области запрещенным оружием, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Под вражеским огнем оказались 19 населенных пунктов области. Разрушены жилой сектор, предприятия, уничтожены посевы. Полицейские документировали военные преступления РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

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"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - г. Краматорск, г. Константиновка, пгт Северное, с. Иванград, с. Опытное, г. Авдеевка, с. Старая Николаевка, пгт Большая Новоселка, с. Новоукраинка, г. Бахмут, г. Горняк, село Маяки, село Хромово, Красногоровка, Дружба, Семеновка, Торецк, Журавка, Соледар.

Враг обстреливал мирное население из авиации, артиллерии, ЗРК С-300, ракет, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения получили 49 гражданских объектов: 29 жилых домов, учебное заведение, предприятия и поля пшеницы. Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

















