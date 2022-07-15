Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Ночью российские оккупанты ударили ракетой по школе в Синельниковском районе Днепропетровщины.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"То, что осталось от сельской школы в Синельниковском районе... Ночью российские варвары направили на нее ракету", - отметил глава обладминистрации.
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(это сарказм)... рашопланктону рашаговносми именно там объяснят уничтожение сельского "военного" объекта нациков...