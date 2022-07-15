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Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Ночью российские оккупанты ударили ракетой по школе в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"То, что осталось от сельской школы в Синельниковском районе... Ночью российские варвары направили на нее ракету", - отметил глава обладминистрации.

Читайте: Враг атаковал три района Днепропетровской области, бил из разного оружия, - Резниченко

Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области 01
Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области 02
Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области 03
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от зачем в сельской школе было размещать Правый сектор, штаб ВСУ и биолабораторию???
(это сарказм)... рашопланктону рашаговносми именно там объяснят уничтожение сельского "военного" объекта нациков...
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15.07.2022 11:13 Ответить
Це більшовицько-геббельсівський принцип: "Чим масштабніша та безпардонніша брехня - тим швидше в неї вірять!" Людина пересічна просто нездатна повірить що ТАК брехать можна!
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15.07.2022 11:24 Ответить
Не думайте, что они идиоты. И в сельскую школу не просто так стреляли. Просто командование на местах не хочет выполнять приказы по размещению солдат
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15.07.2022 11:26 Ответить
 
 