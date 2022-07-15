Последствия обстрела сельской школы в Синельниковском районе Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты ударили ракетой по школе в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"То, что осталось от сельской школы в Синельниковском районе... Ночью российские варвары направили на нее ракету", - отметил глава обладминистрации.

Читайте: Враг атаковал три района Днепропетровской области, бил из разного оружия, - Резниченко





