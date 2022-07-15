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Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну. РИСУНКИ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Доброволец Руслан из Харьковского отдельного батальона ТРО с юмором рисует повседневную жизнь на нуле.

Его рисунки Харьковский отдельный батальон территориальной обороны опубликовал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зовут нашего художника Руслан, ему 51 год, женат, имеет 2 детей. До начала войны он работал технологом и конструктором в частном детском издательстве, издавал книги для детей до 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Руслан записался в ТРО 27 февраля. Объяснил, что он хочет защищать землю предков.

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Герои его комиксов – конкретные люди, боевые побратимы. Они же при первой возможности покупают Руслану бумагу карандаши, "чтобы это шоу длилось".

Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 01
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 02
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 03
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 04
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 05
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 06
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 07
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 08
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 09
Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
очень здорово! вот бы кто ему помог с выпуском сборника, уверен спрос будет!
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15.07.2022 10:51
+15
Супер!!!!!!!! Храни тебя Боже!!!!
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15.07.2022 11:07
+12
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15.07.2022 10:39
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15.07.2022 10:39 Ответить
очень здорово! вот бы кто ему помог с выпуском сборника, уверен спрос будет!
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15.07.2022 10:51 Ответить
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15.07.2022 10:53 Ответить
Може власне видавництво?
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15.07.2022 11:07 Ответить
Супер!!!!!!!! Храни тебя Боже!!!!
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15.07.2022 11:07 Ответить
Зважаючи на те, що він там вбиває кацапів, хай хоч на фарсі пише.
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15.07.2022 11:20 Ответить
талантище !!!!
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15.07.2022 11:09 Ответить
Красавчиг, многа букав, но осилил!!!
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15.07.2022 11:15 Ответить
Краще за деякі репортажі з передової. І точно краще за рожеві шмарклі Арестовича.
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15.07.2022 11:19 Ответить
Новітні "Походеньки бравого солдата Швейка" в малюнках Буде добра книга колись! Головне - зберегти і не розгубить в боях Дід розказував: у них у розвідці був солдат Перекладачем працював Так гарно писав гумористичні оповідання Мав кілька товстих зошитів і давав їм в перервах між "виходами" читать А потім якось повернулися - а Льови нема! Потрапив під бомбардування Разом з зошитами І все!
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15.07.2022 11:35 Ответить
тут так не будет. Его произведения уже в сети и вечны.
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15.07.2022 16:13 Ответить
Издавать надо и продавать. По всему миру покупатели будут. Алееее! Бизнесмены! Проснитесь! Это же и вам прибыль будет и художнику и стране
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15.07.2022 11:47 Ответить
+100500 вподобайок! 👍
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15.07.2022 12:12 Ответить
Шана тобi, Воїн!
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15.07.2022 12:39 Ответить
1- ше місце !
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15.07.2022 12:50 Ответить
 
 