Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну. РИСУНКИ

Доброволец Руслан из Харьковского отдельного батальона ТРО с юмором рисует повседневную жизнь на нуле.

Его рисунки Харьковский отдельный батальон территориальной обороны опубликовал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зовут нашего художника Руслан, ему 51 год, женат, имеет 2 детей. До начала войны он работал технологом и конструктором в частном детском издательстве, издавал книги для детей до 5-ти лет", - говорится в сообщении.

Руслан записался в ТРО 27 февраля. Объяснил, что он хочет защищать землю предков.

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Герои его комиксов – конкретные люди, боевые побратимы. Они же при первой возможности покупают Руслану бумагу карандаши, "чтобы это шоу длилось".



















