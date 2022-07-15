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Комиксы с передовой: Руслан из харьковской теробороны рисует войну. РИСУНКИ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Доброволец Руслан из Харьковского отдельного батальона ТРО с юмором рисует повседневную жизнь на нуле.
Его рисунки Харьковский отдельный батальон территориальной обороны опубликовал на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зовут нашего художника Руслан, ему 51 год, женат, имеет 2 детей. До начала войны он работал технологом и конструктором в частном детском издательстве, издавал книги для детей до 5-ти лет", - говорится в сообщении.
Руслан записался в ТРО 27 февраля. Объяснил, что он хочет защищать землю предков.
Герои его комиксов – конкретные люди, боевые побратимы. Они же при первой возможности покупают Руслану бумагу карандаши, "чтобы это шоу длилось".
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