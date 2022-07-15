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На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из вражеских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Россияне заминировали заброшенное здание одного из сел, установив растяжку. Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из враждебных позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике было:
▪️5 ручных гранат с запалом;
▪️более 150 патронов к крупнокалиберному пулемету;
▪️2 противотанковые мины, а также российские бронежилеты и сухой паек.

На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ 01
На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ 02
На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ 03
На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ 04

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Территория уже разминирована, а обнаруженные боеприпасы после подтверждения их пригодности правоохранители передадут ВСУ.
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Навіть пайок залишили щоб поржать. Тю, пожрать.
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15.07.2022 12:06 Ответить
Розміщувати на такому поважному сайті інфу про знайдені 5 гранат та дві міни?.. Дивно, бо інформація нікчемна...
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15.07.2022 13:18 Ответить
походу одна свинособака розгрузилась, і передягнулась. чекає ліпших часів...💯
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15.07.2022 12:12 Ответить
скільки кацапів можна вложити цим запасом?
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15.07.2022 12:44 Ответить
якщо в шеренгу то мало, якщо в колону, то більше
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15.07.2022 13:54 Ответить
Сьогодні замінували чи вчора? В новинах варто вказувати, коли відбулася подія.
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15.07.2022 13:33 Ответить
Какой то пулеметчик обосравшись рванул на россию и оставил свое хозяйство
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16.07.2022 07:24 Ответить
 
 