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На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из вражеских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.
"Россияне заминировали заброшенное здание одного из сел, установив растяжку. Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из враждебных позиций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тайнике было:
▪️5 ручных гранат с запалом;
▪️более 150 патронов к крупнокалиберному пулемету;
▪️2 противотанковые мины, а также российские бронежилеты и сухой паек.
Территория уже разминирована, а обнаруженные боеприпасы после подтверждения их пригодности правоохранители передадут ВСУ.
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