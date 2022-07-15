На Черниговщине рашисты обустроили хранение боеприпасов и оставили растяжку, - ГПСУ. ФОТО

Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из вражеских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.

"Россияне заминировали заброшенное здание одного из сел, установив растяжку. Схрон с боеприпасами обнаружили пограничники совместно с полицейскими и взрывотехниками на одной из враждебных позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике было:

▪️5 ручных гранат с запалом;

▪️более 150 патронов к крупнокалиберному пулемету;

▪️2 противотанковые мины, а также российские бронежилеты и сухой паек.









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Территория уже разминирована, а обнаруженные боеприпасы после подтверждения их пригодности правоохранители передадут ВСУ.