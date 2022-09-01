В Минобороны РФ говорят, что "украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС"

Российская сторона уверяет, что в районе Энергодара якобы произошла высадка украинского десанта, а по нему "работает авиация".

Об этом российскому агентству "РИА-Новости" сообщили в оккупационной "администрации" города, передает Цензор.НЕТ.

"Десант заблокирован на дачном участке, по нему ведется огневое поражение с помощью авиации и наших разведчиков", - сказал так называемый "глава" Энергодара предатель Александр Волга.

В свою очередь в Минобороны РФ уверяют, что "около 6.00 по московскому времени украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата єлектростанции".

"Приняты меры по уничтожению украинского десанта, высадившегося возле ЗАЭС, в том числе с применением армейской авиации", - убеждают в Минобороны РФ.

Российская сторона уверяет, что это якобы провокация Украины, направленная на то, чтобы помешать миссии МАГАТЭ попасть сегодня на Запорожскую АЭС. Впрочем, как известно, именно Украина настаивала на создании такой миссии, в то время как РФ всячески противилась этому.

Между тем жители Энергодара сообщают о стрелковых боях в городе с самого утра. Мобильная связь, которая и так работала ужасно с начала оккупации, сейчас полностью отсутствует. В городе и районе ЗАЭС заметны пожары. В одной части города исчезло водоснабжение.

Сотрудники ЗАЭС сообщают, что на самой станции все спокойно. О попытках захвата со стороны украинских войск не сообщается. Слышны взрывы – это вылеты, работа российской артиллерии с территории станции по Энергодару.













Напомним, ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух заявили о утренних провокационніх массированных обстрелах со стороны россиян.