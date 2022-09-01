В Минобороны РФ говорят, что "украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС"
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская сторона уверяет, что в районе Энергодара якобы произошла высадка украинского десанта, а по нему "работает авиация".
Об этом российскому агентству "РИА-Новости" сообщили в оккупационной "администрации" города, передает Цензор.НЕТ.
"Десант заблокирован на дачном участке, по нему ведется огневое поражение с помощью авиации и наших разведчиков", - сказал так называемый "глава" Энергодара предатель Александр Волга.
В свою очередь в Минобороны РФ уверяют, что "около 6.00 по московскому времени украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата єлектростанции".
"Приняты меры по уничтожению украинского десанта, высадившегося возле ЗАЭС, в том числе с применением армейской авиации", - убеждают в Минобороны РФ.
Российская сторона уверяет, что это якобы провокация Украины, направленная на то, чтобы помешать миссии МАГАТЭ попасть сегодня на Запорожскую АЭС. Впрочем, как известно, именно Украина настаивала на создании такой миссии, в то время как РФ всячески противилась этому.
Между тем жители Энергодара сообщают о стрелковых боях в городе с самого утра. Мобильная связь, которая и так работала ужасно с начала оккупации, сейчас полностью отсутствует. В городе и районе ЗАЭС заметны пожары. В одной части города исчезло водоснабжение.
Сотрудники ЗАЭС сообщают, что на самой станции все спокойно. О попытках захвата со стороны украинских войск не сообщается. Слышны взрывы – это вылеты, работа российской артиллерии с территории станции по Энергодару.
Напомним, ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух заявили о утренних провокационніх массированных обстрелах со стороны россиян.
Пожалуйста, подождите...
- Он открывает рот!
В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили https://t.me/DIUkraine/1238 , что утром группа российских вертолетов Ка-52 нанесла удары по жилым кварталам Энергодара. Минометный удар был нанесен в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.
В ведомстве ожидают, что «традиционно Кремль обвинит ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей».
В свою очередь, Минобороны России заявляет https://t.me/mod_russia/19352 , что это украинская артиллерия обстреливает территорию Запорожской АЭС и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», - сообщили в ведомстве.
Юрий Николенко
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:31.08.2022
Ну висадиться з надувних човнів рота ЗСУ. Ну налякає до усрачки в рази більші сили ВСРФ і чудом займе ЗАЕС.
Далі що? Яким чином без будь-якої підтримки вони будуть утримувати та обороняти ЗАЕС?
Главное круто поделили ,60/7 что б сосвсем неровненько было это ж какие човни были что такую толпу с бк на себе + умножить на три для штурма и удержания тащили фантазии на уровне школоты.
ПОтім почали обстрілювать і станцію і все навкруги , щоб імітувати бій.
Для того ,що це все зразу не злилось в інтернет,виключили мобільний інтернет.
И миссию МАГАТЭ придержать
Там до АЕС, добрий десяток кілометрів буде!
кацапні взагалі не можна вірити