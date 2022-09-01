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армия РФ (15308) война (46486) МАГАТЭ (256) обстрел (20039) Минобороны РФ (801) Энергодар (147) Запорожская АЭС (540)

В Минобороны РФ говорят, что "украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС"

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская сторона уверяет, что в районе Энергодара якобы произошла высадка украинского десанта, а по нему "работает авиация".

Об этом российскому агентству "РИА-Новости" сообщили в оккупационной "администрации" города, передает Цензор.НЕТ.

"Десант заблокирован на дачном участке, по нему ведется огневое поражение с помощью авиации и наших разведчиков", - сказал так называемый "глава" Энергодара предатель Александр Волга.

В свою очередь в Минобороны РФ уверяют, что "около 6.00 по московскому времени украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата єлектростанции".

"Приняты меры по уничтожению украинского десанта, высадившегося возле ЗАЭС, в том числе с применением армейской авиации", - убеждают в Минобороны РФ.

Российская сторона уверяет, что это якобы провокация Украины, направленная на то, чтобы помешать миссии МАГАТЭ попасть сегодня на Запорожскую АЭС. Впрочем, как известно, именно Украина настаивала на создании такой миссии, в то время как РФ всячески противилась этому.

Между тем жители Энергодара сообщают о стрелковых боях в городе с самого утра. Мобильная связь, которая и так работала ужасно с начала оккупации, сейчас полностью отсутствует. В городе и районе ЗАЭС заметны пожары. В одной части города исчезло водоснабжение.

Сотрудники ЗАЭС сообщают, что на самой станции все спокойно. О попытках захвата со стороны украинских войск не сообщается. Слышны взрывы – это вылеты, работа российской артиллерии с территории станции по Энергодару.

В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 01
В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 02
В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 03
В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 04
В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 05
В Минобороны РФ говорят, что украинский десант высадился из лодок и попытался захватить ЗАЭС 06

Напомним, ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух заявили о утренних провокационніх массированных обстрелах со стороны россиян.
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Топ комментарии
+33
60 человек без тяжелого вооружения собирались захватить ЗАЭС??? Чтобы что? Там изначально ЗАЭС защищали бОльшие силы. Кацапы даже не пытаются врать правдоподобно.
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01.09.2022 10:35
+18
Москалі брехливі виродки і варвари!
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01.09.2022 10:32
+15
Абсолютно безумна брехня, в якій навіть приблизний сенс таких дій з боку ЗСУ відсутній.
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01.09.2022 10:42
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a esho ukrainci podognali v orbitu kuplenu Prituloi zvezdu smerti , i iz kosmosa streljajut po 5 bloku reaktoru.
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01.09.2022 10:31 Ответить
Москалі брехливі виродки і варвари!
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01.09.2022 10:32 Ответить
Мало бути 14 човнів та 88 десанту. Шоби скрєпно, по-фашистськи. Недопланували...
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01.09.2022 11:40 Ответить
Как понять что кацап врет?
- Он открывает рот!
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01.09.2022 13:03 Ответить
60 человек без тяжелого вооружения собирались захватить ЗАЭС??? Чтобы что? Там изначально ЗАЭС защищали бОльшие силы. Кацапы даже не пытаются врать правдоподобно.
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01.09.2022 10:35 Ответить
dlja sobstvennovo bidlo dostatno - shavajut
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01.09.2022 10:38 Ответить
Це для власного лохорату, який з'їсть все, що йому в телевізорі кокошенков скаже
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01.09.2022 10:45 Ответить
Вы пытаетесь понять логику имбецилов?
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01.09.2022 10:48 Ответить
Ну в це навіть вата не дуже повірила б! Ну сказали б, що 300-500-700 - цілий батальйон Азов, наприклад...
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01.09.2022 10:54 Ответить
Брехня не брехня,але і на Зміїїний також висаджувались.
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01.09.2022 13:52 Ответить
Хто вам таке сказав? Кацапська пропаганда?
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01.09.2022 14:54 Ответить
Без Цензури Буткевич Данилюк-Єрмолаєва, випуск звичайно не пам'ятаю.
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01.09.2022 18:21 Ответить
Буткевич - це все одно що "одна баба сказала". У нього немає ніякої ексклюзивної інформації.
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01.09.2022 22:42 Ответить
Так на Зміїний висаджувалися після 'жеста доброй волі' доя того щоб подивитися що там є і звалити. А тут для чого?
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01.09.2022 23:59 Ответить
Спроба відлякнути інспекцію, або показати, що це Україна руйнує станцію.
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01.09.2022 10:35 Ответить
У каждого нашего десантникка было по боевому гусю и визитке Яроша.
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01.09.2022 10:38 Ответить
не нехтуйте бойовими голубами й горобцями! Гуси - то важка зброя
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01.09.2022 11:37 Ответить
Так Енергодар - це Україна. Ми ж обіцяли гусями (як важкою зброєю) по запоребрику не бити, а у себе, здається, можна.
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01.09.2022 11:40 Ответить
вони вже не дають собі труду хоч якось погоджувати свої вкиди...

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили https://t.me/DIUkraine/1238 , что утром группа российских вертолетов Ка-52 нанесла удары по жилым кварталам Энергодара. Минометный удар был нанесен в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

В ведомстве ожидают, что «традиционно Кремль обвинит ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей».

В свою очередь, Минобороны России заявляет https://t.me/mod_russia/19352 , что это украинская артиллерия обстреливает территорию Запорожской АЭС и место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», - сообщили в ведомстве.
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01.09.2022 10:38 Ответить
Абсолютно безумна брехня, в якій навіть приблизний сенс таких дій з боку ЗСУ відсутній.
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01.09.2022 10:42 Ответить
Нема ніякого сенсу робити такі кроки з боку України, коли місія МАГАТЕ на порозі станції.
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01.09.2022 10:48 Ответить
Тоді це треба було робити раніше. Ви вважаєте, що це реально - захопити станцію силами меншими, ніж її обороняє + можлива підмога за пару годин, які потрібні для міссї шоб доїхати до станції?
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01.09.2022 10:52 Ответить
Такою кількістю АЕС захопити просто неможливо, навіть до неї дійти.
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01.09.2022 11:07 Ответить
ta tam orki zaminirovali vse - odin neverny shag i budem nabljudatj radioaktivnie oblaka.
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01.09.2022 10:52 Ответить
desantom iz 60 golov ? tochna nema sensu.
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01.09.2022 10:51 Ответить
hvatit vtiratj etu kacapskuju basnju sdes

Юрий Николенко

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Реєстрація:31.08.2022
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01.09.2022 10:56 Ответить
Находясь отрезанными от основныз сил ВСУ Днепром? 60 человек без тяжелого вооружения даже если смогут захватить АЭС то их быстро от туда выбьют. Только сначала освободить Энергодар окружить АЭС большими силами и руссорки на АЕС сами сдадутся. По этому принципу нужно освобождать все города:сначала окружение и блокада логистики снабжения-а потом Орки сами сдадутся или убегут. С минимальным разрушением этих городов-как освободтли Бучу,Гостомель,Ворзель,Бородянку
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01.09.2022 10:51 Ответить
Из северных областей они сами ушли, а ЧАЭС им была неинтересна - одни расходы. ЗАЭС - другая история. Даже будучи окруженными, будут угрожать подорвать станцию и обеспечить себе экспресс-маршрут в рай. Наверное, без спецоперации там не обойтись, но не сейчас.
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01.09.2022 13:40 Ответить
Ти тупий кацап?

Ну висадиться з надувних човнів рота ЗСУ. Ну налякає до усрачки в рази більші сили ВСРФ і чудом займе ЗАЕС.

Далі що? Яким чином без будь-якої підтримки вони будуть утримувати та обороняти ЗАЕС?
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01.09.2022 10:57 Ответить
idi naher tupariloe
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01.09.2022 11:02 Ответить
треба Вас вчити матюків)) спробуйте польські - прикольні))
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01.09.2022 11:41 Ответить
kurva kurva
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01.09.2022 11:42 Ответить
В освобождении смысл есть, а в высадке 60 человек десанта вглубине вражеских позиций и без возможности поддержки - смысла ровно 0.
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01.09.2022 11:03 Ответить
Освобождать есть, но -двома диверсійними групами до 60 осіб на семи човнах - глупость несусветная, в предверии магате которая и так найдет кучу нарушений, какой смысл кидать 60 чел на сьоми човнах на убой?
Главное круто поделили ,60/7 что б сосвсем неровненько было это ж какие човни были что такую толпу с бк на себе + умножить на три для штурма и удержания тащили фантазии на уровне школоты.
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01.09.2022 11:10 Ответить
Кацапи запропонували МАГАТЕ заїхать з Росії і получили відмову.
ПОтім почали обстрілювать і станцію і все навкруги , щоб імітувати бій.
Для того ,що це все зразу не злилось в інтернет,виключили мобільний інтернет.
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01.09.2022 10:44 Ответить
Організм лаптємозгих влаштований так, що повітря в легені надходить лише тоді, коли вони брешуть, тобто: правдивий кацап - мертвий кацап
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01.09.2022 10:45 Ответить
Захопили москалі, а ми можем лише повертати.
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01.09.2022 10:47 Ответить
ну да на берегу бамбуковые галеры чайки надувные..следы сала и шароваров.. упаковки с под вареников и все в визитках гитлера и следы немецких полуботинок крестиком потопали..да точно так всьо и біло...
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01.09.2022 10:50 Ответить
посылать десант на лодках в таких масштабах ...такие басни мог соченить ***** в дурной голове только мифические события...
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01.09.2022 10:50 Ответить
ВСУ на човнах? Шо вони палять?
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01.09.2022 10:51 Ответить
На підводних човниках
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01.09.2022 10:56 Ответить
в тій казці мабудь були гумові..
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01.09.2022 11:50 Ответить
Ага. З підводного човна "Курск". Ну що за довбой@би ці кацапи🤦
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01.09.2022 10:57 Ответить
Чого ви? Завжди були підводні човни в степах України.
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01.09.2022 13:09 Ответить
якщо на фото котетжно-дачне містечко, яке обстрілюють касапські вертушки - то я папа римський. Але фото підтверджує, що таки обстрілюють, багатоквартирну висотну забудову...
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01.09.2022 11:00 Ответить
Вилізло те що ми й очікували. РФія так і не вторпала що світ змінився. Мабуть Кисельов буде посипати собі голову радіоактивним попелом голову із розбомбленої Маскви
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01.09.2022 11:03 Ответить
кацапські сценаристи-постановники таки реально тупі, якщо вважають, що західний спостерігач таке ж гальмо, як і благодарний потрєбітєль скарабеевсько-симоняншого лайна..
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01.09.2022 11:03 Ответить
500 як там казали із технікою москалєй проти 60 десанту шось малоймовірно
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01.09.2022 11:05 Ответить
Провокация для обстрела жилого квартала

И миссию МАГАТЭ придержать
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01.09.2022 11:06 Ответить
Ага, на надувных матрацах. Я прошу прощения, на кого это расчитано???
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01.09.2022 11:07 Ответить
на мацкалєй
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01.09.2022 11:10 Ответить
А як вони опинилися в житлових кварталах міста?
Там до АЕС, добрий десяток кілометрів буде!
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01.09.2022 11:08 Ответить
бігли
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01.09.2022 11:11 Ответить
Та да: прості рішення не для нас!
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01.09.2022 11:15 Ответить
ХУЦПА! Брехня на брехні...
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01.09.2022 11:10 Ответить
Це ж треба мати надувні мізки щоби таку дічь про десант нести.
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01.09.2022 11:18 Ответить
Щирлиц ловил на себе подозрительные взгляды фашистов. они что то подозревают. думал Щирлиц? То ли его выдавала советская форма то ли тянувшийся за ним парашют
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01.09.2022 11:20 Ответить
Їм вже не важливо, що брехати! Адже знають, що їм все одно не вірять...
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01.09.2022 11:21 Ответить
Кацапы опять "ветряные мельницы"-победят и скормят эту чушь,своему "глубинному плебсу" как "выдающуюся победу",всё это мы уже проходили и не раз,пускай жрут своё лайно,они это любят.
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01.09.2022 11:25 Ответить
Ну хорошо хотя бы не 6 человек )))
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01.09.2022 11:33 Ответить
Хотіли захопити ЗАЕС, а висадились в Енергодарі. Хітро...
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01.09.2022 11:44 Ответить
********* сказала, что это украинцы обстреливают. И что там высадился десант в количестве 60 человек, что бы захватить комиссию из магатубы
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01.09.2022 11:44 Ответить
""
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01.09.2022 11:46 Ответить
Ще було збито "стаю Байрактарів"...
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01.09.2022 12:12 Ответить
падлюки не хочуть пускати магате,
кацапні взагалі не можна вірити
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01.09.2022 12:48 Ответить
Енергодар - прокацапське місто і мені не шкода, що їх обстрілюють їхні ж "визволителі"
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01.09.2022 13:03 Ответить
Ви маєте рацію. Нажаль.
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01.09.2022 13:12 Ответить
А ты откуда строчиш?патриот страны единой?из окопа?а может из танка?
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01.09.2022 13:42 Ответить
То ж їхні "десантники", ті, що з-під Херсона на крадених човнах втекли. Під "дружній" вогонь попали, бідолахи, горіти їм в пеклі.
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01.09.2022 13:15 Ответить
знамеритая историческая вісадка в ватонормандии дивизии песочніх абрамсов с надувніх плотов в виде кусков сала..
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01.09.2022 16:48 Ответить
олигофренические сказки.
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02.09.2022 02:29 Ответить
 
 