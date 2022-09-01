За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Войска России в сутки обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области. Погибли мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций.

Как отмечается, полицейские собрали доказательную базу по каждому военному преступлению оккупантов. Вражеские снаряды попали в жилые дома и в район водохранилища.

"Оккупанты атаковали города Авдеевка, Бахмут, Марьинка, Торецк, пгт Северное и Южное, села Орловка, Максимилиановка, Георгиевка, Раздольное, Первомайское, Воскресенское, Карловка. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем "Град", "Ураган". Всего зафиксировано 17 ударов по Донетчине. Есть убитые и раненые жители", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов - 8 жилых домов, гараж, автомобили.

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