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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска России в сутки обстреляли 13 населенных пунктов в Донецкой области. Погибли мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций.

Как отмечается, полицейские собрали доказательную базу по каждому военному преступлению оккупантов. Вражеские снаряды попали в жилые дома и в район водохранилища.

"Оккупанты атаковали города Авдеевка, Бахмут, Марьинка, Торецк, пгт Северное и Южное, села Орловка, Максимилиановка, Георгиевка, Раздольное, Первомайское, Воскресенское, Карловка. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем "Град", "Ураган". Всего зафиксировано 17 ударов по Донетчине. Есть убитые и раненые жители", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов - 8 жилых домов, гараж, автомобили.

Смотрите: Ударили в дома, школы, предприятия, коммуникации. Российские оккупанты за сутки обстреляли 17 населенных пунктов Донетчины, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 01
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 02
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 03
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 04
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 05
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 06
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 07
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 08
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 09
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 10
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 11
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 17 ударов по Донетчине, есть погибшие и разрушения гражданских объектов, - Нацполиция 12

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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В 21 столетии орда БЕЗ ПРИЧИНЫ СТИРАЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЮ !!!
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01.09.2022 11:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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01.09.2022 11:15 Ответить
ну навіщо ці звірства, нічим не виправдані, ніяк не обґрунтовані..., тільки тому, що треба нас нищити..., просто гарні будинки, там жили звичайні люди...
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01.09.2022 11:20 Ответить
 
 