Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных. ФОТОрепортаж

Первые с начала полномасштабного вторжения благотворительные марки можно купить с 1 сентября в отделениях "Укрпочты" и онлайн. На них изображен пес Патрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Всего на одном листе – восемь марок. Стоят они 248 гривен.

Все, купящие марки, станут участниками благотворительного проекта по сбору более одного миллиона евро на машину для разминирования. Также вырученные деньги будут переданы приютам для животных.

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По маркам с утра возле Главпочтамта в Киеве собрались в очередь желающие их приобрести.

Один человек может приобрести 5 листов марок, каждый по 248 гривен, рассказала Суспільному киевлянка Валентина Колтко.

Киевлянин Александр Кравченко рассказал, что пришел записаться на приобретение марки в 5:30 утра.

"Я с первого корабля хожу за марками и сегодня не было оснований не уходить. Хотелось бы больше марок с военной техникой, нашими героями. На 42 году жизнь меня изменила. Иду, никого не трогаю - бац, филателист!" – сказал мужчина.

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Торжественное спецпогашение прошло при участии Президента Украины Владимира Зеленского и первоклассников Ирпенской СОШ I-III степеней художественного профиля №1 им. А. С. Макаренко, информирует пресс-служба Укрпочты.











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