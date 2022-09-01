РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7433 посетителя онлайн
Новости Фото ОбществоВойна в Украине Война
5 143 26
война (46486) Укрпочта (287) разминирование (602) марка (24)

Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Первые с начала полномасштабного вторжения благотворительные марки можно купить с 1 сентября в отделениях "Укрпочты" и онлайн. На них изображен пес Патрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Всего на одном листе – восемь марок. Стоят они 248 гривен.

Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 01

Все, купящие марки, станут участниками благотворительного проекта по сбору более одного миллиона евро на машину для разминирования. Также вырученные деньги будут переданы приютам для животных.

Читайте: "Укрпочта" выпустит первую благотворительную марку в честь пса-сапера Патрона

По маркам с утра возле Главпочтамта в Киеве собрались в очередь желающие их приобрести.

Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 02

Один человек может приобрести 5 листов марок, каждый по 248 гривен, рассказала Суспільному киевлянка Валентина Колтко.

Киевлянин Александр Кравченко рассказал, что пришел записаться на приобретение марки в 5:30 утра.

Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 03

"Я с первого корабля хожу за марками и сегодня не было оснований не уходить. Хотелось бы больше марок с военной техникой, нашими героями. На 42 году жизнь меня изменила. Иду, никого не трогаю - бац, филателист!" – сказал мужчина.

Также смотрите: Укрпочта запустила в продажу марку ко Дню Независимости "Вільні, незламні, переможні". ФОТО

Торжественное спецпогашение прошло при участии Президента Украины Владимира Зеленского и первоклассников Ирпенской СОШ I-III степеней художественного профиля №1 им. А. С. Макаренко, информирует пресс-служба Укрпочты.

Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 04
Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 05
Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 06
Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 07
Марки с собакой Патроном появились в продаже: полученные деньги пойдут на машину для разминирования и приюты для животных 08

Смотрите также: "Укрпочта" выпустит еще две марки в августе, - Смелянский
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Один разминировал Бучу, второй разминировал Чонгар и ещё 20 участков на Донбассе. Угадайте, кто из них что разминировал.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:34
+9
показать весь комментарий
01.09.2022 13:44
+8
Убери свои грязные лапы от Патрона!!!
показать весь комментарий
01.09.2022 13:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один разминировал Бучу, второй разминировал Чонгар и ещё 20 участков на Донбассе. Угадайте, кто из них что разминировал.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:34 Ответить
Убери свои грязные лапы от Патрона!!!
показать весь комментарий
01.09.2022 13:45 Ответить
+5
показать весь комментарий
01.09.2022 13:57 Ответить
а в мене тільки одне було - вкуси..ну вкусииии..

таке миршавеньке щось..лапає героя..
показать весь комментарий
01.09.2022 14:04 Ответить
А мені здалося, що ЗЕ! боїться Патрона...
показать весь комментарий
01.09.2022 15:03 Ответить
Оно всех патриотов боится.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:05 Ответить
Вільно можна купити на сайті Укрпошти з доставкою на ваше поштове відділення.
показать весь комментарий
01.09.2022 13:35 Ответить
Так. Але вони беруть 40 грн за доставку у власне відділення. Блін ...
У конверті 25х33 (для маленького магнітика 4х6).
показать весь комментарий
01.09.2022 14:00 Ответить
ну отстоять 2 часа в очереди вместо 40 грн....
показать весь комментарий
01.09.2022 22:16 Ответить
Рухатись (стояти) для здоров*я корисно.
показать весь комментарий
02.09.2022 11:05 Ответить
Марки з військовослужбовцем ЗСУ Патроном з'явилися в продажу, мені здається так краще буде
показать весь комментарий
01.09.2022 13:42 Ответить
У пса Патрона жизнь интересней чем у многих с Цензора, в том числе и меня
показать весь комментарий
01.09.2022 13:44 Ответить
Не прибідняйся, чуваче!
показать весь комментарий
01.09.2022 16:08 Ответить
показать весь комментарий
01.09.2022 13:44 Ответить
Щось дуже дорогі марки. Ми тут всі напевне мільйонери?
показать весь комментарий
01.09.2022 14:24 Ответить
Сядьте на выходные на Крещатике: погладить Патрона - 100 грн.
И насобираете не меньше, чем от марок.
показать весь комментарий
01.09.2022 14:27 Ответить
Блин, следующий презиндент Украины!
показать весь комментарий
01.09.2022 14:34 Ответить
Хуже не будет
показать весь комментарий
01.09.2022 22:24 Ответить
В харьковскую живодерню только не вздумайте передать шаповаловой - цибулько. Бо то не приют. То отмыв миллионов из бюджета на убийствах собак и котов. Терехов в доле если шо.
показать весь комментарий
01.09.2022 15:06 Ответить
Такий гарний пес!
показать весь комментарий
01.09.2022 15:17 Ответить
Заводчики породи мабуть озолотилися. Хоча що казати, дуже милий пес. Марку ще не купив, але то явно не проблема. На пошті ще будуть, а ні, то на віоліті візьму потім
показать весь комментарий
03.09.2022 14:48 Ответить
 
 