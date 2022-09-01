СБУ задержала агента РФ, разведывавшего пограничные укрепления на Сумщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили еще одного вражеского агента, осуществлявшего системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, житель Шосткинского района собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины.
Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов.
Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы РФ во время коммерческих поездок в Россию. Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений.
После широкомасштабного вторжения РФ в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию врага.
Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданные каналы электронной связи.
По имеющейся информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий.
Отмечается, что во время обысков квартир агента правоохранители обнаружили и изъяли: мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности; свыше 500 граммов взрывчатки.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается следствие по выявлению всех обстоятельств и других возможных участников агентурной сети в регионе.
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а то зараз почнеться підозра какава-