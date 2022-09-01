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СБУ задержала агента РФ, разведывавшего пограничные укрепления на Сумщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили еще одного вражеского агента, осуществлявшего системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, житель Шосткинского района собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины.

Полученную информацию агрессор использовал для планирования диверсий и прицельных обстрелов.

Контрразведчики установили, что украинского предпринимателя завербовал представитель спецслужбы РФ во время коммерческих поездок в Россию. Злоумышленник согласился на предложение негласного сотрудничества из-за своих пророссийских убеждений.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину по заданию куратора агент приступил к систематическому информированию врага.

Во время сбора разведданных он фотографировал военные объекты и месторасположения украинских сил обороны. Файлы передавал куратору с привязкой к местности, используя специально созданные каналы электронной связи.

По имеющейся информации, в дальнейшем его планировали привлечь к проведению диверсий.

Отмечается, что во время обысков квартир агента правоохранители обнаружили и изъяли: мобильные телефоны с доказательствами разведывательной деятельности; свыше 500 граммов взрывчатки.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается следствие по выявлению всех обстоятельств и других возможных участников агентурной сети в регионе.

Также читайте: В течение 31 августа российские оккупанты выпустили по Сумщине полсотни мин и снарядов, - ОВА

СБУ задержала агента РФ, разведывавшего пограничные укрепления на Сумщине 01

СБУ задержала агента РФ, разведывавшего пограничные укрепления на Сумщине 02
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Топ комментарии
+5
Коли СБУ затримає агента "козиря" який набагато важливішу інформацію зливає?
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01.09.2022 13:34
+2
стартап не удался.
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01.09.2022 13:43
+1
проблема в тому, що роботи для СБУ по цій темі на десятиліття, агентів орди в Україні дуже багато, в тому числі і сплячих...
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01.09.2022 15:16
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Коли СБУ затримає агента "козиря" який набагато важливішу інформацію зливає?
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01.09.2022 13:34 Ответить
Не дождётесь, ведь "козырь", самый любимый дружбан клоуна, он наверное свою ленку так не любит, как ермака, не кажется вам, что всё это, ну уж очень подозрительно.
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01.09.2022 18:35 Ответить
А затримала то навіщо…. Невже не втікав
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01.09.2022 13:34 Ответить
краще так : затримало-допросили-розпороли брюхо-повісили на найближчому дереві
а то зараз почнеться підозра какава-
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01.09.2022 13:36 Ответить
Щось СБУ активізувалися останнім часом. До чого б це?
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01.09.2022 13:37 Ответить
проблема в тому, що роботи для СБУ по цій темі на десятиліття, агентів орди в Україні дуже багато, в тому числі і сплячих...
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01.09.2022 15:16 Ответить
От вам і власники євроблях😏
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01.09.2022 13:39 Ответить
стартап не удался.
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01.09.2022 13:43 Ответить
интересно, а для сидельцев по 111-ой будут отдельную зону делать? ну, типа шоб они опытом друг с другом делились, могли после освобождения сообщества пострадавших от репрессий создавать, делиться контактами платёжеспособных кураторов...
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01.09.2022 13:48 Ответить
Прочитав заголовок,Увесь в захопленні від роботи СБУ,а ще ж фото-подивлюся на гада,плюну в морду...Облом.Чим це затримання відрізняється від затримання якогось п*яниці дебошира?Він,цей зрадник, подасть позов і ЄСПЛ?
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01.09.2022 14:15 Ответить
не показують обличчя..тільки білі абібаси..і не в пилюці..де харі???
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01.09.2022 14:39 Ответить
А суд відпустить. Змінюйте закон.
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01.09.2022 15:06 Ответить
Ну и что толку то от этого задержания, думаете он понесёт какое то наказание, ага - щассс! Не забывайте, в "слугах" ему помогут свои, так как там не мало таких же.
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01.09.2022 18:59 Ответить
 
 