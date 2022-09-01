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Глава МИД Дании Кофод прибыл с визитом в Киев и анонсировал дальнейшую военную помощь Украине
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа.
Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Рад вернуться в прекрасный Киев, чтобы отметить непоколебимую поддержку Данией украинского народа. Сейчас мы предоставили более 400 млн евро на военную поддержку - и будет больше", - написал Кофод.
Он уверил в долгосрочной поддержке Данией Украины.
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