Глава МИД Дании Кофод прибыл с визитом в Киев и анонсировал дальнейшую военную помощь Украине

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Рад вернуться в прекрасный Киев, чтобы отметить непоколебимую поддержку Данией украинского народа. Сейчас мы предоставили более 400 млн евро на военную поддержку - и будет больше", - написал Кофод.

Он уверил в долгосрочной поддержке Данией Украины.

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