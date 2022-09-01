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Глава МИД Дании Кофод прибыл с визитом в Киев и анонсировал дальнейшую военную помощь Украине

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод прибыл с визитом в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Данией украинского народа.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Рад вернуться в прекрасный Киев, чтобы отметить непоколебимую поддержку Данией украинского народа. Сейчас мы предоставили более 400 млн евро на военную поддержку - и будет больше", - написал Кофод.

Он уверил в долгосрочной поддержке Данией Украины.

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Глава МИД Дании Кофод прибыл с визитом в Киев и анонсировал дальнейшую военную помощь Украине 01

Автор: Анастасія Потіха
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01.09.2022 13:50 Ответить
Можно только искренне поблагодарить маленькую скандинавскую страну, делающую для нашей Победы больше, чем Испания или Италия.
Безопасность наших портов-их заслуга.
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01.09.2022 14:08 Ответить
 
 